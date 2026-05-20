¿Transportaban cocaína junto a paquetes de “Skims”, la marca de ropa íntima de Kim Kardashian?

Estos son los hechos, según reportes internacionales de agencias como AP. Las autoridades británicas han confirmado que la Agencia Nacional contra el Crimen reconoció a Jakub Jan Konkel, de 40 años, como el conductor que transportaba 28 palés de ropa de “Skims”, la reconocida marca de ropa íntima de Kim Kardashian, desde Holanda. Konhel fue detenido por funcionarios fronterizos en un puerto de Essex en septiembre.

En información de dicha agencia, se destaca que el detenido brindó declaraciones que esclarecieron aún más los hechos, en donde admite su culpabilidad. Jakub Jan Konkel admitió haberse detenido durante su trayecto de entrega para recoger 90 kilogramos (198 libras) de cocaína.

Ante el delito, Konhel fue condenado a 13 años y medio de prisión. También se reveló que por este trabajo el involucrado estaba recibiendo un pago de $5,243 dólares.

Además, especificó que el camión en sí había sido adaptado especialmente para que pudiera ocultar la droga. Las sustancias se envolvieron en paquetes de 1 kilogramo (2,2 libras), en un compartimento de las puertas traseras del camión.

Sobre el cargamento de Skims se sabe de momento que tanto el exportador como el importador no estaban involucrados en este proceso. Y que la carga de la reconocida marca de Kim Kardashian era legítima y está valorada en $9,4 millones de dólares.

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