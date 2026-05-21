Cristiano Ronaldo por fin pudo ganar el título de liga en Arabia Saudita

El astro portugués Cristiano Ronaldo por fin pudo lograr el ansiado título de liga en la Saudi Pro League al coronarse este jueves con el Al Nassr, con lo cual sumó su segundo título en el fútbol de estas latitudes al golear 4-1 al Damac, dejando todo listo para que el lusitano se incorpore con su selección.

La coronación fue tan importante para el exdelantero del Manchester United, Real Madrid y Juventus, que fue después del doblete que firmó en el encuentro y que generó un cierre de torneo lleno de emociones que provocaron las lágrimas en el delantero lusitano.

Cristiano Ronaldo lifts the 2025/26 #RoshnSaudiLeague trophy 🏆 pic.twitter.com/gjFKcDJ4vd — Roshn Saudi League (@SPL_EN) May 21, 2026

El partido tuvo tanta expectación porque estaba peleando codo con codo el título con el Al Hilal y requería ganar como fuera, no obstante los dos puntos de ventaja sobre su competidor, lo cual pudo lograr sobre el Damac y que les permitió alzar la copa con muchos apuros después de que el Al-Fayha logró también la victoria.

Inclusive hubo momentos en el partido en que el Al-Fayha estuvo adelante en la tabla, hasta que que Mané conectó un centro de Joao Félix a los 34‘’ para dar tranquilidad, y Kingsley Coman sacó un zurdazo a los 52′ para sellar el 2-0.

Sylla, de penal, descontó para el Damac y le puso algo de suspenso al asunto, pero Cristiano Ronaldo apareció en el momento justo para marcar un doblete que aseguró la victoria. El primero de ellos con un gran tiro libre que pasó entre un sinfín de piernas y después con un fusilamiento del arquero del Damac.

Cristiano Ronaldo consiguió su segundo título con Al Nassr; ya había obtenido la Copa de Campeones Árabe del 2023 ante el propio Al Hilal y con un doblete suyo y necesitaba sacarse la espina en la liga, de acuerdo a las imágenes en las que se lo vio visiblemente frustrado cuando no pudo sellar el título en la jornada anterior al empatar con su rival directo.

Pero no fue fácil, porque Al Nassr tenía el partido controlado y permitió que el Al Hilal lograra la igualdad a los 97, con un gol tras una insólita jugada en la que Bento, el arquero local, chocó con su defensor.

من ركلة حرة ⚽️

كريستيانو رونالدو يوسّع النتيجة لصالح النصر 🐐🟡



قصة هدف النصر الثالث كاملة 🎥#النصر_ضمك | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/wkiQBok6VF — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 21, 2026

El alivio llegó para un CR7 que había acariciado la gloria en esta temporada al alcanzar la final de la AFC Champions League Two, pero cayó ante Gamba Osaka por 1-0 el pasado 16 de mayo.

Polémica temporada para Cristiano Ronaldo

El título para Cristiano Ronaldo fue un desahogo de una temporada atípica por tantos detalles polémicos en que estuvo envuelto. Primero, al inicio de este año se enojó con la directiva del equipo por falta de pagos a los empleados.

⚽️ 𝗦𝗜𝗜𝗜𝗨𝗨𝗨 ! Cristiano Ronaldo (doublé) 🐐



AL NASSR EST CHAMPION D’ARABIE SAOUDITE, AL NASSR EST CHAMPION D’ARABIE SAOUDITE, AL NASSR EST CHAMPION D’ARABIE SAOUDITEEEEEE



81’ | Al Nassr 4 – 1 Damac https://t.co/VVsDnihdLf pic.twitter.com/UozpeNembD — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 21, 2026

Después, contra el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) por considerar favoritismo hacia Al Hilal, luego de que pudieran incorporar a Karim Benzema mientras su equipo apenas se reforzaba, y que generó que CR7 se ausentara de varios juegos como protesta por el trato preferencial a dicho equipo.

Seguir leyendo:

– Cristiano Ronaldo es convocado por Portugal para el Mundial de 2026

– Cristiano Ronaldo termina frustrado y se va antes de la premiación tras perder la final de la Champions de Asia

– Cristiano Ronaldo anota y se queda a 31 de los 1,000 goles











