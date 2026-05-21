Horóscopo de hoy para Capricornio del 21 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 21 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

El romanticismo llegará a tu vida de la mano de la Luna y Júpiter. Será un momento ideal para generar alianzas o emprender un viaje en pareja. Si estás soltero, podrías conocer a alguien de otra cultura. Una persona generosa traerá oportunidades y bienestar a través del vínculo compartido.

Horóscopo de amor para Capricornio

Tu éxito se enfrenta a conflictos. Personas que conoces tratan de pasarte sus problemas que no tienen nada que ver contigo. Es posible que las personas digan cosas para lastimarte, o hacer demandas posteriores irracionales. Abraza las confrontaciones, úsalas para reforzar tu posición, muestra cuan fácil pueden resolverse los conflictos.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Te estas complaciendo con muchas fantasías sexuales y deliciosas ideas pecadoras a cerca de como puedes intensificar tu relación sexual. ¡Cálmate y convierte tus sueños en realidad! Claro que no será fácil porque estas siendo muy flojo. Comprométete estableciendo la agenda tu mismo para que tu pareja haga el trabajo. Después de poco, tú también tendrás que hacer el esfuerzo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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