Horóscopo de hoy para Capricornio del 21 mayo de 2026

El romanticismo llegará a tu vida de la mano de la Luna y Júpiter. Será un momento ideal para generar alianzas o emprender un viaje en pareja. Si estás soltero, podrías conocer a alguien de otra cultura. Una persona generosa traerá oportunidades y bienestar a través del vínculo compartido.

Horóscopo de amor para Capricornio Tu éxito se enfrenta a conflictos. Personas que conoces tratan de pasarte sus problemas que no tienen nada que ver contigo. Es posible que las personas digan cosas para lastimarte, o hacer demandas posteriores irracionales. Abraza las confrontaciones, úsalas para reforzar tu posición, muestra cuan fácil pueden resolverse los conflictos.

Horóscopo de dinero para Capricornio Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.