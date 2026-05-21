Horóscopo de hoy para Leo del 21 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 21 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Sentirás una presencia protectora que te acompañará a donde vayas. Será un período en el que tu fe y tu confianza se expandirán dentro de ti. Encontrarás guía espiritual y, sin darte cuenta, ayudarás a otros a orientarse dentro de tu esfera. Tu alma fluirá en grandes aguas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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