Horóscopo de hoy para Leo del 21 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 21 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Sentirás una presencia protectora que te acompañará a donde vayas. Será un período en el que tu fe y tu confianza se expandirán dentro de ti. Encontrarás guía espiritual y, sin darte cuenta, ayudarás a otros a orientarse dentro de tu esfera. Tu alma fluirá en grandes aguas.

Horóscopo de amor para Leo

Usa cualquier sobresalto emocional como una oportunidad para aprender más de ti mismo. Comparte con tu ser querido exactamente cómo te sientes y deja que te diga lo que piensa. Expresándote efectivamente de esta manera ayudas a abrirte a nuevas experiencias que te acercan mucho más a entender a esa persona que amas.

Horóscopo de dinero para Leo

Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tu pareja puede estar dándote miradas divertidas. ¿Por qué te estas complaciendo en todas estas burlas? No te preocupes ya que tu comportamiento extraño tiene un efecto colateral positivo, ¡excelente sexo! ¡Lo que es más, ambos terminan satisfechos y están impacientes por la próxima vez en que vuelvan a hacer el amor!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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