Horóscopo de hoy para Leo del 21 mayo de 2026

Sentirás una presencia protectora que te acompañará a donde vayas. Será un período en el que tu fe y tu confianza se expandirán dentro de ti. Encontrarás guía espiritual y, sin darte cuenta, ayudarás a otros a orientarse dentro de tu esfera. Tu alma fluirá en grandes aguas.

Horóscopo de amor para Leo Usa cualquier sobresalto emocional como una oportunidad para aprender más de ti mismo. Comparte con tu ser querido exactamente cómo te sientes y deja que te diga lo que piensa. Expresándote efectivamente de esta manera ayudas a abrirte a nuevas experiencias que te acercan mucho más a entender a esa persona que amas.

Horóscopo de dinero para Leo Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.