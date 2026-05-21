Horóscopo de hoy para Sagitario del 21 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 21 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_sagitario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

La Luna unida a Júpiter activará tu sexualidad y te motivará a explorar tus fantasías ocultas. En el lecho desatarás tus emociones y tus deseos más íntimos. Te volverás experto en las artes amatorias. Alégrate, porque además habrá alguien que te nombrará su heredero.

Horóscopo de amor para Sagitario

Si te sientes más reticente en tu vida personal, no trates de convencer a los demás de tus creencias o discutas cosas que probablemente resulten en diferencia de opiniones. Tus habilidades sociales no son apreciadas y otro pueden malentender lo que dices y formarse una impresión equivocada de ti como persona.

Horóscopo de dinero para Sagitario

En los que respecta a los asuntos comerciales no tienes suerte y tu estado mental es tan malo que no puedes usar tu intuición.Tienes problemas hasta para encontrar buenas ofertas, Si tratas de forzar el éxito , ocurrirá lo contrario. Mantente tranquilo y lejos de las inversiones riesgosas.

Horóscopo de sexo paraSagitario

No te sorprendas cuando tu vida sexual no sea tan emocionante. En lugar de simular la pasión, di lo que realmente necesitas. Ya que estas encontrando difícil hacerte valer de cualquier forma, esta no será una tarea fácil. Si haces el esfuerzo, valdrá la pena. La vida es muy corta para tener mal sexo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Sagitario
Trending
Contenido Patrocinado
Trending