Horóscopo de hoy para Sagitario del 21 mayo de 2026

La Luna unida a Júpiter activará tu sexualidad y te motivará a explorar tus fantasías ocultas. En el lecho desatarás tus emociones y tus deseos más íntimos. Te volverás experto en las artes amatorias. Alégrate, porque además habrá alguien que te nombrará su heredero.

Horóscopo de amor para Sagitario Si te sientes más reticente en tu vida personal, no trates de convencer a los demás de tus creencias o discutas cosas que probablemente resulten en diferencia de opiniones. Tus habilidades sociales no son apreciadas y otro pueden malentender lo que dices y formarse una impresión equivocada de ti como persona.

Horóscopo de dinero para Sagitario En los que respecta a los asuntos comerciales no tienes suerte y tu estado mental es tan malo que no puedes usar tu intuición.Tienes problemas hasta para encontrar buenas ofertas, Si tratas de forzar el éxito , ocurrirá lo contrario. Mantente tranquilo y lejos de las inversiones riesgosas.