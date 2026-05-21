La suerte llega para 4 signos del zodiaco chino a partir del 22 de mayo

El horóscopo chino trae buenas noticias para cuatro signos zodiacales a partir del 22 de mayo de 2026.

Según predicciones de la astrología oriental, el viernes estará marcado por la energía del Mono de Fuego en el mes de la Serpiente de Agua, una combinación que augura equilibrio, claridad emocional y nuevas oportunidades.

La astrología china considera que los días de equilibrio son ideales para cerrar ciclos, fortalecer relaciones y atraer recompensas después de largos periodos de incertidumbre, explican expertos en un reporte de Your Tango.

Y en esta ocasión, cuatro signos del zodiaco chino serán especialmente favorecidos por la fortuna y el éxito.

1. Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Las personas nacidas bajo el signo del Mono comenzarán a notar cambios positivos en sus relaciones personales y afectivas.

Después de semanas sintiendo distancia o confusión con alguien importante, finalmente percibirán señales claras de interés y compromiso.

La astrología oriental indica que este signo dejará de perseguir respuestas y comenzará a recibir atención genuina.

Conversaciones que antes quedaban inconclusas avanzarán con fluidez, mientras que vínculos fríos podrían transformarse en conexiones más profundas y honestas.

Este cambio energético no solo beneficiará el amor, sino también las alianzas laborales y amistades importantes.

La suerte del Mono llegará precisamente cuando deje de forzar situaciones y permita que las cosas fluyan naturalmente.

2. Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre será uno de los signos más favorecidos por la energía del viernes.

La astrología china revela que este signo experimentará un momento clave relacionado con la autoestima y la seguridad personal.

Durante mucho tiempo, los Tigre han intentado suavizar sus opiniones para evitar conflictos o mantener la armonía.

Sin embargo, el 22 de mayo descubrirán que hablar con honestidad les traerá más respeto y reconocimiento.

Esta energía favorece especialmente el ámbito profesional. Podrían surgir nuevas oportunidades laborales, propuestas inesperadas o conversaciones decisivas que ayuden al Tigre a posicionarse mejor en su entorno.

Además, el universo premiará la autenticidad. Cuanto más deje de minimizarse y más confíe en sus capacidades, más rápido comenzarán a aparecer las oportunidades que estaba esperando.

3. Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Conejo recibirá una de las energías más tranquilizadoras de esta etapa. Según el horóscopo chino, este signo comenzará a notar mejoras importantes en asuntos relacionados con el dinero y la estabilidad.

Después de atravesar momentos de incertidumbre financiera o preocupación constante, llegará un respiro inesperado.

Puede tratarse de una buena noticia económica, una oportunidad laboral o simplemente la comprensión de que la situación está mejorando poco a poco.

La astrología oriental explica que el Conejo dejará de tomar decisiones impulsadas por el miedo y comenzará a pensar en el futuro con más calma y confianza.

Esa nueva mentalidad será clave para atraer prosperidad. También será un excelente momento para organizar proyectos, iniciar planes personales y recuperar la tranquilidad emocional que había perdido en semanas anteriores.

4. Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Para la Serpiente, el 22 de mayo será un día de revelaciones importantes. Algo que llevaba tiempo generando dudas o tensión finalmente quedará claro gracias a una conversación o confesión inesperada.

Aunque al principio esta verdad pueda resultar intensa, en realidad será una bendición.

La claridad permitirá a la Serpiente tomar decisiones más inteligentes y liberarse de situaciones ambiguas que consumían demasiada energía emocional.

La astrología china señala que este signo tendrá una capacidad extraordinaria para identificar qué personas, proyectos o relaciones realmente valen la pena.

Esa claridad abrirá las puertas a decisiones mucho más beneficiosas en el futuro cercano.

En el ámbito económico y profesional, también podrían aparecer oportunidades relacionadas con cambios, alianzas estratégicas o nuevos comienzos.

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