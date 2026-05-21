Mel Gibson revela las primeras imágenes de “The Resurrection of the Christ”

Mel Gibson ofreció el primer adelanto de su nueva película “The Resurrection of the Christ: Part One”, la esperada secuela de su éxito taquillero de 2004, “The Passion of the Christ”.

Para esta épica historia, Italia fue el escenario indicado. Grabaron en Roma, Bari, Ginosa, Craco, Brindisi y Matera. La cinta tendrá dos partes.

Sin embargo, la noticia viene acompañada de un anuncio agridulce para los seguidores. Gibson reveló que ambas películas sufrirán nuevos retrasos en sus fechas de estreno. La parte uno se pospuso solo unos meses, pasando del 26 de marzo al 6 de mayo de 2027.

Por su parte, la parte dos sufre un retraso más significativo de un año completo, desplazándose del 6 de mayo de 2027 al 25 de mayo de 2028.

Según lo reportado por Variety, Gibson asegura que ha llevado esta nueva historia a la pantalla “exactamente como la imaginó”.

“Estoy profundamente agradecido a mi increíblemente talentoso elenco y equipo por volcar su corazón en esta producción. Juntos, creamos algo poderoso. Esta película representa una parte fundamental de mi obra de vida, y me ha exigido todo como cineasta y como artista. Esto es mucho más que una película para mí. Es una misión que llevo más de 20 años contando: lo que creo que es la historia más importante de la historia humana”, afirmó.

Sobre “The Resurrection of the Christ”

“The Resurrection of the Christ” retoma el universo de “The Passion of the Christ”, que originalmente siguió a Jim Caviezel como Jesús de Nazaret y a Mónica Bellucci como María Magdalena durante las últimas doce horas antes de la crucifixión. Para esta secuela, Gibson describió el guion, escrito junto a Randall Wallace, como un “viaje ácido”, añadiendo que “nunca leyó nada parecido”.

La trama, como sugiere el título, se centrará en la resurrección de Jesucristo. El nuevo reparto incluye a Jaakko Ohtonen y Mariela Garriga en los papeles de Jesús y María Magdalena, acompañados por Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio y Rupert Everett.

“The Passion of the Christ” fue durante mucho tiempo la película con mayor recaudación en la taquilla estadounidense con $370 millones, hasta que fue superada por ”Deadpool & Wolverine” de Disney en 2024, que alcanzó los $636 millones.

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