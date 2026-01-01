Mel Gibson y Rosalind Ross se separan tras 9 años de relación

El 2025 ya llegó a su fin, pero hasta el último momento tuvo noticias que impactaron al medio del espectáculo a lo largo del planeta, tal y como sucedió con Mel Gibson y Rosalind Ross, quienes confirmaron su separación tras 9 años de relación.

La hoy expareja dio a conocer la dura noticia a través de un comunicado, en donde detallaron que su decisión no es reciente, sino que desde el 2024 optaron por seguir caminos separados.

En el texto, que compartieron con la revista People, Mel y Rosalind aseguraron que su proceso, como toda separación, no ha sido sencillo, pero están enfocados en hacerlo lo más simple posible por Lars, su único hijo en común.

“Aunque es triste terminar este capítulo en nuestras vidas, somos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres posibles”, se lee en un fragmento del comunicado que lanzaron.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que Mel y Rosalind decidieron poner punto final a su historia de amor, pero no sería de extrañar que los detalles o los rumores salgan pronto a la luz.

Mel Gibson y Rosalind Ross, quienes se llevan 34 años, se conocieron en 2014 durante una cena con amigos en común y a los pocos meses ya eran pareja.

Su relación fluyó tan bien que al poco tiempo de iniciado su noviazgo le dieron la bienvenida al pequeño Lars, quien ya tiene 8 años y desde su nacimiento se convirtió en el principal motor de su historia de amor.

