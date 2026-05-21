No está “prevista” una reunión con Marco Rubio pese a tensiones, dice canciller mexicano

En medio del creciente clima de tensión entre México y Estados Unidos por temas de seguridad, narcotráfico y presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con el crimen organizado, el canciller mexicano, Roberto Velasco, aseguró que por ahora no está contemplada una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Durante una conferencia de prensa en Ciudad de México junto a la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que, aunque existe comunicación constante con Washington, no hay una fecha definida para un encuentro bilateral con el funcionario estadounidense.

“Ya lo estaremos informando más adelante. En este momento no está previsto, pero por supuesto que hay una comunicación muy fluida con el Departamento de Estado y con el embajador de Estados Unidos en México”, declaró Velasco.

El canciller reconoció que desde que asumió el cargo a principios de abril únicamente ha sostenido una llamada telefónica con Rubio, en momentos en que la administración del presidente Donald Trump ha endurecido la presión sobre México para combatir a los cárteles del narcotráfico.

La relación bilateral atraviesa uno de sus episodios más delicados luego de que Washington solicitara la detención urgente de diez funcionarios mexicanos vinculados al estado de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, a quienes acusa de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

📸 El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una reunión de trabajo en la @SRE_mx con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (@kajakallas), en el marco de su visita por la VIII Cumbre México-Unión Europea.



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México rechaza acusaciones sin pruebas

Velasco sostuvo que el gobierno mexicano aún no recibe pruebas suficientes que respalden las acusaciones enviadas por Estados Unidos y confirmó que la nota diplomática remitida por México sigue sin respuesta oficial.

“Respecto de las solicitudes de extradición, no hemos recibido aún una respuesta”, afirmó.

Las acusaciones estadounidenses provocaron una fuerte sacudida política en México, ya que es la primera ocasión en que Washington señala directamente a funcionarios mexicanos en activo por supuesta colaboración con organizaciones criminales.

El canciller también negó tener conocimiento de una supuesta investigación contra consulados mexicanos en Estados Unidos, luego de reportes difundidos por medios estadounidenses sobre presuntas actividades políticas ligadas a simpatizantes de Morena.

“Mantenemos un diálogo con el Departamento de Estado. Nuestros consulados realizan una labor extraordinaria de apoyo a nuestra comunidad y no participan en actividades políticas en Estados Unidos”, aseguró.

Velasco reiteró además que la relación bilateral debe mantenerse bajo principios de respeto mutuo, soberanía e “integridad territorial”, al insistir en una cooperación “sin subordinación”.

Mientras tanto, el gobierno mexicano confirmó que el senador estadounidense y secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sostendrá reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum y otros funcionarios federales.

Esta mañana, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una productiva y cordial llamada de trabajo con el secretario Marco Rubio (@SecRubio) del @StateDept, a quien le agradeció sus felicitaciones por el nuevo cargo que se le confirió.



Además, dialogaron sobre temas… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 9, 2026

México y la Unión Europea respaldan autodeterminación de Cuba

En paralelo, México y la Unión Europea coincidieron en defender la autodeterminación del pueblo cubano, luego de que autoridades estadounidenses anunciaran cargos de asesinato contra el exmandatario cubano Raúl Castro.

Velasco reiteró que la postura histórica de México frente a Cuba se basa en la solución pacífica de controversias y el respeto a la soberanía de los pueblos.

Por su parte, Kallas afirmó que la población cubana “merece oportunidades y libertad” después de décadas de represión política, aunque evitó respaldar las recientes acciones judiciales impulsadas desde Washington.

El funcionario mexicano subrayó además la importancia de mantener ayuda humanitaria para la isla, en momentos en que Cuba enfrenta una profunda crisis económica y energética agravada por nuevas sanciones estadounidenses.

En el mismo encuentro, Velasco descartó que el fortalecimiento de las relaciones entre México y la Unión Europea, incluido el Acuerdo Global Modernizado, vaya a generar fricciones con Estados Unidos.

Finalmente, el canciller indicó que la Casa Blanca todavía no define quién representará a Trump durante la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, aunque aseguró que habrá presencia oficial estadounidense en el evento.

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