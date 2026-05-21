Periodista mexicano sufrió un asalto mientras realizaba transmisión en vivo desde su vehículo

El periodista deportivo Fernando Vargas fue víctima de un asalto a mano armada mientras realizaba una transmisión en vivo desde Cuernavaca, Morelos.

El hecho ocurrió la noche del 19 de mayo y quedó registrado en video, lo que provocó una rápida viralización en redes sociales.

Vargas participaba en un enlace para el programa deportivo “Activo Deportes” desde el interior de su vehículo, estacionado en una gasolinera, cuando un sujeto armado abrió la puerta del automóvil y lo obligó a descender.

Durante la transmisión se escuchan las amenazas y se observa cómo el comunicador entrega sus pertenencias mientras la cámara continúa grabando.

El periodista deportivo Fernando Vargas fue víctima de un violento asalto a mano armada en una estación de servicio de Morelos, mientras realizaba una transmisión en vivo para el programa Activo Deportes. pic.twitter.com/5waw2yjrSE — Marco A.Tlatelpa (@MarcoATlatelpa) May 21, 2026

Diversos medios señalaron que el periodista fue despojado de su cartera, teléfono celular y de su vehículo.

Tras el asalto, la transmisión se interrumpió abruptamente y compañeros del programa confirmaron posteriormente que Vargas se encontraba a salvo, aunque afectado por lo ocurrido.

El caso generó reacciones en redes sociales por la inseguridad en Morelos y por la crudeza de las imágenes captadas en tiempo real.

Usuarios y colegas del medio deportivo condenaron el ataque y solicitaron apoyo para identificar a los responsables.

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