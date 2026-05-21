Tres muertos y 18 socorristas puestos en cuarentena tras exposición a sustancia desconocida en Nuevo México

Las autoridades de Nuevo México investigan un incidente ocurrido en una vivienda de Mountainair que dejó tres personas muertas y provocó la hospitalización de casi 20 socorristas expuestos a una sustancia todavía no identificada.

La New Mexico State Police informó que los agentes acudieron alrededor de las 11:00 de la mañana para apoyar a la oficina del Torrance County Sheriff’s Office en lo que inicialmente se reportó como una posible sobredosis relacionada con una sustancia desconocida, reseñó Fox News.

Al ingresar a la vivienda, las autoridades encontraron a cuatro personas inconscientes. Tres de ellas fueron declaradas muertas en el lugar.

Los investigadores creen que el material podría propagarse por contacto físico, aunque señalaron que no existen indicios de transmisión aérea. Crédito: Savannah Peters | AP

Primeros respondedores comenzaron a presentar síntomas

Las autoridades señalaron que 18 socorristas estuvieron expuestos a la sustancia y posteriormente comenzaron a experimentar síntomas como náuseas y mareos.

El cuarto ocupante de la vivienda y los rescatistas afectados fueron trasladados al University of New Mexico Hospital, donde permanecen en cuarentena y bajo observación médica.

La policía indicó que los dos primeros que respondieron continúan en condición grave.

El alcalde de Mountainair, Peter Nieto, informó que tres de los cuatro técnicos de emergencias médicas de Mountainair EMS ya fueron dados de alta.

Sin embargo, el jefe de emergencias, Josh Lewis, permanecerá hospitalizado durante la noche para continuar bajo observación médica.

Según Nieto, Lewis fue el primer socorrista en entrar a la residencia.

Dos socorristas permanecen graves. Crédito: Savannah Peters | AP

Equipos especializados trabajan para identificar la sustancia

Equipos Hazmat de Albuquerque Fire Rescue trabajan actualmente para identificar la sustancia involucrada en el incidente.

Los investigadores creen que el material podría propagarse por contacto físico, aunque señalaron que no existen indicios de transmisión aérea.

Las autoridades también afirmaron que no existe amenaza para la población y que se estableció un perímetro de seguridad alrededor de la vivienda.

En una publicación difundida en Facebook, Peter Nieto indicó que todavía no se conoce la causa exacta del incidente.

No obstante, señaló que la información preliminar apunta a que narcóticos podrían haber sido un factor relacionado con el caso.

Por su parte, Mountainair Public Works descartó que el incidente estuviera vinculado con monóxido de carbono o fugas de gas natural.

La investigación continúa mientras especialistas analizan la escena y llevan a cabo pruebas para determinar qué sustancia causó la emergencia.

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