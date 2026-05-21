Trump niega que enviara el portaviones USS Nimitz al Caribe para intimidar a Cuba

Donald Trump negó que el despliegue del portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz en el Caribe tenga como objetivo intimidar al Gobierno cubano, en medio de la creciente presión de Washington sobre La Habana.

Durante una comparecencia en el Despacho Oval, Trump fue consultado sobre si la llegada del grupo de ataque del USS Nimitz a aguas caribeñas buscaba enviar un mensaje de fuerza al Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel. El mandatario respondió tajantemente: “No, en absoluto”.

El republicano insistió en que Cuba atraviesa una profunda crisis económica y social y aseguró que su intención es mantener abierta la vía del diálogo. “Vamos a ayudarlos. Quiero ayudarlos, quiero hacerlo por motivos humanitarios”, afirmó Trump, quien agregó que el exilio cubano en Florida “quiere regresar y ayudar a su país”.

"USS Nimitz Uçak Gemisi Taarruz Grubunu Küba açıklarına Küba hükümetine gözdağı vermek için mi gönderdiniz" sorusu üzerine Trump:



🔴 "Hayır, hiç de değil, onlara yardımcı olacağız"



🔴 "Diğer başkanlar 50-60 yıldır bunu inceliyor, bir şeyler yapıyor, görünüşe göre bunu beceren… pic.twitter.com/hXF1ftlR1Y — The Cradle Turkiye (@cradleturkiye) May 21, 2026

Las declaraciones se producen un día después de que el Comando Sur de Estados Unidos anunciara oficialmente el despliegue del USS Nimitz y su grupo de ataque en el Caribe. En un mensaje publicado en redes sociales, el organismo militar describió al portaaviones como “la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica”.

El movimiento militar coincide con un endurecimiento de la política de Washington hacia Cuba desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero. La administración estadounidense ha intensificado las sanciones económicas y el bloqueo petrolero contra la isla, medidas que han agravado la escasez de combustible y la crisis energética cubana.

Además, el despliegue naval ocurrió un días después que la Fiscalía estadounidense anunció cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, incidente en el que murieron cuatro personas.

Aunque Trump descartó una “escalada” militar inmediata, el envío del Nimitz ha generado inquietud regional y especulaciones sobre una posible demostración de fuerza similar a las operaciones recientes de Washington en Venezuela.

Desde Cuba, el Gobierno ha interpretado el despliegue como una señal hostil. Según medios regionales, sectores cercanos al Ejecutivo cubano consideran que Washington intenta justificar una eventual agresión militar y aumentar la presión psicológica sobre el liderazgo de la isla.

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