Vicente Fernández Jr. defiende a Ángela Aguilar tras críticas por incluirla en disco tributo a su papá

El álbum discográfico en homenaje al fallecido cantante Vicente Fernández ha desatado un acalorado debate en redes sociales como resultado de la selección de artistas que lo conforman. Y es que el productor ejecutivo del proyecto, Vicente Fernández Jr., optó por no incluir a sus sobrinos Alex y Camila, y dar paso a las voces de famosos como y Ángela Aguilar.

De cara a esta controversia, el hijo mayor del ‘Charro de Huetitán’ se dio a la tarea de responder a las críticas de forma contundente y sin ánimos de seguir alimentando las especulaciones de un posible distanciamiento.

Durante su visita como invitado especial en el programa “La Mesa Caliente”, Vicente Fernández Jr. explicó que el proceso de selección de artistas para el disco “Tributo al Rey con banda VOL 1” estuvo centrado en su trayectoria artística.

Sobre la ausencia de los nietos del fallecido intérprete, el famoso declaró: “Es muy importante definir que los lugares son mediante la carrera musical y la historia musical que se han ganado cada uno. Se vería muy mal de parte mía tener un disco con Alejandro Fernández, Alex, Camila, América, Emiliano,Valentina, Ramón, estoy yo, entonces se podría tomar como nepotismo o abuso de poder“.

En este sentido, adelantó que ya existen planes de expandir el proyecto en homenaje a ‘Don Chente’ con un volumen 2 en el que ya está confirmada la participación de Alejandro y Camila Fernández.

“Sí están invitados en el próximo proyecto, incluso ellos ya escogieron los temas que van a interpretar (…) Tienen la invitación por la aceptación que han tenido cada uno de ellos con el público, por eso se les tomó en cuenta, no por ser hijos de o nietos de“, continuó.

Esta no fue la única aclaración que el esposo de Mariana González hizo durante su paso por el programa de espectáculos. También aprovechó el espacio para dar respuesta a quienes lamentaron su decisión de colaborar con Ángela Aguilar en el ya mencionado disco tributo.

Vicente Fernández Jr. comentó que lejos de cualquier controversia, la hija de Pepe Aguilar cuenta con una carrera sólida y talento de sobra que la respaldan.

“Ángela Aguilar participó por su trayectoria musical, su carrera en los discos que han producido, en las canciones que han logrado atrapar público. En las cuestiones personales nadie es nadie para poderlo definir, juzgar o decir tú sí o tú no”, sentenció.

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