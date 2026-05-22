Niño de Alabama muere en el asiento del vehículo mientras su padre fue a comprar alcohol

Un hombre de Alabama fue arrestado tras la muerte de su hijo de un año.

Alrededor de las 5:00 p. m. del 20 de mayo, las autoridades respondieron a los reportes de familiares sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un niño, aún sujeto a su silla de auto, en una residencia en Brookwood, en el condado de Tuscaloosa, según informaron ABC News y WBRC.

“La investigación inicial indica que el niño permaneció en el vehículo durante un tiempo prolongado“, declaró el capitán Jack Kennedy, de la Unidad de Crímenes Violentos de la Oficina del Sheriff del Condado de Tuscaloosa.

De acuerdo con WBRC, el menor estuvo al cuidado exclusivo de su padre durante todo el día, y las temperaturas alcanzaron los 35 grados Celsius esa tarde.

El padre, identificado como Logan Keith Chewning, admitió haber consumido alcohol varias veces durante el día, según informaron las autoridades.

Chewning, de 30 años, salió de su domicilio en un momento dado para comprar más alcohol. “El padre declaró que creía que el niño estaba durmiendo en su cuna, pero que debió haber sido olvidado en el vehículo”, dijo Kennedy.

Según los registros de la Oficina del Sheriff del Condado de Tuscaloosa, Chewning ha sido acusado de homicidio involuntario.

También tiene cargos registrados por posesión de parafernalia de drogas y posesión de marihuana en segundo grado. Por el momento, se desconoce si estos cargos están relacionados con la muerte de su hijo.

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