Emiliano Aguilar expresó su deseo de reconciliarse con Pepe Aguilar

A pesar de los constantes distanciamientos y las recientes tensiones públicas que han marcado su relación, Emiliano Aguilar sorprendió al manifestar abiertamente su deseo de reencontrarse con su padre, el reconocido intérprete de música ranchera Pepe Aguilar.

En una reciente entrevista para el programa “Venga la Alegría”, el cantante de 33 años dejó en claro que la posibilidad de un abrazo familiar sigue latente. “La única persona con la que sí me voy a reconciliar, pues es mi ‘apá'”, afirmó con sinceridad, matizando que este acercamiento no ocurrirá de forma inmediata.

La razón principal del aplazamiento responde al orgullo y la independencia profesional de Emiliano. Actualmente radicado en Tijuana y enfocado en su propuesta musical, el joven busca desmarcarse del renombre de su apellido.

“Obviamente sí me gustaría en algún momento. Ahorita no, porque ahorita estoy haciendo mi propio camino. No quiero que mi papá me ayude para levantarme, para yo llegar y decir: ‘yo pude solo'”, explicó con firmeza.

A pesar de los roces del pasado —como la molestia de Emiliano cuando su padre reveló ante los medios la existencia de sus dos hijas—, el primogénito no dudó en defender a Pepe Aguilar de las críticas en redes sociales. Aseguró que el público lo juzga erróneamente sin conocerlo, definiéndolo como una buena persona.

Sin embargo, este aire de tregua familiar no se extiende a todos los miembros del clan. Al ser cuestionado sobre sus hermanos Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar, Emiliano fue tajante y marcó una línea definitiva.

“La (reconciliación) de mis hermanos no me importa. No, no. Perdón, no me importa”, concluyó de forma contundente.

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