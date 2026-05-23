Kyle Busch perdió la lucha con una neumonía que derivó en una sepsis

Todavía con el impacto de la repentina muerte de Kyle Busch, piloto bicampeón de la serie NASCAR, el automovilismo estadounidense volvió a recibir otro golpe al darse a conocer las causas médicas que provocaron la muerte del conductor profesional a los 41 años de neumonía que derivó en sepsis.

Una vez entregada la evaluación final a la familia Busch, se pudo conocer que la lamentable muerte del profesional del automovilismo deportivo norteamericano que orillaron su desceso en cuestión de horas.

Kyle Busch died of pneumonia leading to sepsis, according to a statement provided by the Busch family on Saturday morning.



"The medical evaluation provided to the Busch Family concluded that severe pneumonia progressed into sepsis, resulting in rapid and overwhelming associated… pic.twitter.com/z9wJZmdXp9 — Yahoo Sports (@YahooSports) May 23, 2026

La información fue dada a conocer por Dakota Hunter, vicepresidente de Kyle Busch Companies, a través de un comunicado de prensa en donde explicó que la familia recibió el reporte médico durante el fin de semana. En el documento se detalla que la infección respiratoria avanzó rápidamente hasta generar una respuesta extrema del organismo, situación que terminó afectando distintos órganos del cuerpo.

El piloto dejó de existir el jueves 21 de mayo, 24 horas después de sufrir un colapso mientras llevaba a cabo pruebas en un simulador de Chevrolet en Concord, Carolina del Norte, generando alarma entre los presentes que se sorprendieron por el malestar repentino del piloto.

Busch fue trasladado a un hospital en Charlotte luego de quedar inconsciente durante la sesión. Días antes, la familia ya había informado que se encontraba hospitalizado debido a una enfermedad grave que le impediría participar en la Coca-Cola 600 de Charlotte Motor Speedway.

Más detalles del deceso

En las horas previas al desenlace fatal, Busch presentó distintos síntomas relacionados con problemas respiratorios, en donde el piloto sufría falta de aire, sensación de calor intenso y expulsaba sangre al toser, revelaron fuentes de los servicios de emergencia que fueron consultados por varios medios estadounidenses.

En esas versiones se asegura que la persona que realizó el reporte indicó que Busch se encontraba consciente mientras permanecía recostado en el piso de un baño dentro del complejo donde se llevaban a cabo las pruebas.

NASCAR star Kyle Busch died from severe pneumonia that progressed into sepsis, according to a statement released Saturday by his family. Busch died suddenly on Thursday after passing out a day earlier in a driving simulator at General Motors facility in Concord, North Carolina. pic.twitter.com/QOC98hs2Jk — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) May 24, 2026

Todo marchaba conforme al protocolo de un cuadro de enfermedad respiratoria, pero que se fue agravando conforme avanzaron las horas hasta derivar en una sepsis, que es, un padecimiento señalado como la principal complicación en el caso del piloto; es considerada una emergencia médica que ocurre cuando el cuerpo responde de manera descontrolada ante una infección. Según información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, este proceso puede provocar inflamación generalizada, daños en tejidos y fallas orgánicas.

Aunque Busch logró competir en semanas recientes,algunas señales sobre su estado físico ya habían aparecido antes de su muerte. Durante la carrera en Watkins Glen, disputada el 10 de mayo, el piloto reportó a su equipo que necesitaba atención médica al finalizar la competencia debido a problemas de salud. Sin embargo, días después volvió a las pistas y consiguió la victoria en la Trucks Series en Dover, además de terminar en el lugar 17 del All-Star Race el domingo pasado.

La noticia también abrió una conversación dentro del paddock de NASCAR sobre las exigencias físicas que enfrentan los pilotos durante la temporada. Brad Keselowski reconoció que sabía que Busch no se encontraba completamente bien en las últimas semanas y señaló que muchos competidores suelen continuar corriendo pese a molestias físicas por temor a perder su lugar dentro de los equipos.

Chase Briscoe aseguró que lo ocurrido con Busch representa una advertencia para los pilotos sobre la importancia de atender cualquier problema de salud antes de que se agrave. El calendario constante de viajes y carreras suele provocar que varios competidores posterguen revisiones médicas mientras continúan participando cada semana.

.@NASCAR CEO Steve O'Donnell on the legacy of Kyle Busch. pic.twitter.com/aAhUYga7U6 — The CW Sports (@TheCW_Sports) May 23, 2026

También se ha informado que NASCAR prepara homenajes para este fin de semana, resaltando el gran legado que dejó este destacado piloto que permanece entre los más importantes de la categoría. Busch, en casi 20 años de trayectoria, sumó 234 victorias que lo proclamaron como el piloto más prolífico en esta disciplina, que generará que este domingo los 39 bólidos que participarán en la carrera portarán un pequeño número 8 como muestra de respeto y de homenaje al piloto de Richard Childress Racing.

Seguir leyendo:

– Muere Kyle Busch a los 41 años: NASCAR despide a una de sus máximas figuras tras grave enfermedad

– Pilotos de NASCAR casi terminan a los golpes luego de carrera en México

– Piloto mexicano busca un asiento en la Nascar











