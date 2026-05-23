Windows te roba memoria RAM y desactivando estas 3 funcionas puedes recuperala

Tu PC no está rota ni necesita más RAM. Lo que pasa es que Windows trae activadas, por defecto, varias funciones que rastrean lo que haces, mandan datos a Microsoft y consumen recursos sin que tú lo hayas pedido. Tres cambios rápidos en Configuración pueden marcar una diferencia real en la fluidez de tu equipo.

1. Desactiva el rastreo de publicidad que chupa memoria en segundo plano

Entra a Configuración → Privacidad y seguridad → General. Ahí vas a encontrar tres interruptores que deberían estar apagados en cualquier PC que quieras mantener ágil.

El primero es la ID de publicidad. Windows la usa para rastrearte entre aplicaciones y mostrarte anuncios personalizados. Lo que muchos no saben es que ese seguimiento ocurre en segundo plano, consumiendo ciclos de procesador y conexión de red de forma constante.

El segundo es la Lista de idiomas. Puede parecer inofensivo, pero Windows usa ese dato para perfilar tu actividad de navegación. Desactivarlo no afecta el idioma de tu sistema — solo corta una capa de rastreo que no pediste.

El tercero es el seguimiento de inicio de aplicaciones. Cada vez que abres un EXE, Windows lo registra para “mejorar tus recomendaciones”. En la práctica, eso es memoria RAM gastada en un log que no necesitas.

2. Bloquea la publicidad escondida dentro del menú de Configuración

Esto sí sorprende a mucha gente: el propio menú de Configuración de Windows puede mostrarte publicidad. Microsoft lo llama Contenido sugerido en la aplicación Configuración, y está activado por defecto.

Lo que estamos ante aquí es publicidad nativa dentro del sistema operativo. No en una app de terceros, no en el navegador — en el menú de ajustes de tu propio PC.

Para desactivarlo, el camino es el mismo: Privacidad y seguridad → General, y apaga el interruptor de “Mostrar contenido sugerido en la aplicación Configuración”. El efecto es inmediato: el menú queda más limpio y deja de cargar esas sugerencias cada vez que lo abres.

3. Corta el envío de datos de diagnóstico opcionales a Microsoft

Este es el cambio más impactante de los tres para usuarios que notan lentitud general. Dentro de Privacidad y seguridad → Diagnósticos y comentarios, Windows tiene habilitada por defecto la opción de enviar datos de diagnóstico opcionales.

La diferencia entre “requerido” y “opcional” es importante. Los datos requeridos son los mínimos para que el sistema funcione. Los opcionales incluyen historial de navegación, uso de apps, entradas de texto y más — todo enviado a servidores de Microsoft de forma periódica.

Desactivar esa opción no rompe nada. Windows sigue funcionando con normalidad, pero deja de destinar ancho de banda, memoria y procesamiento a esas transmisiones en segundo plano. En equipos con hardware más modesto, el cambio se siente.

¿Desactivar estas opciones puede causar problemas en Windows?

No. Ninguna de estas tres funciones es esencial para que el sistema operativo funcione. Son capas de rastreo y publicidad que Microsoft activa por defecto, pero que puedes apagar sin perder ninguna función crítica del sistema.

¿Estas configuraciones aplican igual en Windows 10 y Windows 11?

Sí, con pequeñas variaciones en la ubicación de los menús. En ambas versiones el camino parte desde Configuración → Privacidad (o Privacidad y seguridad en Windows 11). Los interruptores que buscas están en las mismas secciones.

¿Cuánta RAM se puede recuperar desactivando el rastreo de Windows?

No hay una cifra exacta porque depende del hardware y el uso. Lo que sí se documenta es que los procesos de telemetría y rastreo de Windows pueden consumir entre 50 y 150 MB de RAM de forma sostenida. En equipos con 4 u 8 GB, eso es relevante.

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