Camila Fernández reitera que quiere seguir cantando música mariachi: “Gané muchos corazones”

A pesar de no haber ganado el show, Camila Fernández dejó “Juego de Voces” con una certeza que pesa más que cualquier trofeo: el público la abrazó de verdad. En una entrevista exclusiva con la periodista Clary Castro, de La Opinión de Los Ángeles, la joven cantante e hija de Alejandro Fernández confesó que nunca imaginó la receptividad y el cariño que recibiría durante su participación en el programa.

“No esperé este cariño tan bonito y tan honesto”, expresó Camila. La artista relató que llegó al concurso con una mezcla de temores e incertidumbre.

“Entré con mucho miedo y mucha incertidumbre, sin saber cómo iba a reaccionar el público” Camila Fernández

Sin embargo, la respuesta de los televidentes disipó rápidamente esos fantasmas. Ahora, Fernández siente que ganó “amigos en todos lados” y asegura que disfruta cada vez que le piden una foto o le regalan un abrazo.

“No importa que no haya ganado el show, pero gané muchos corazones y muchos amigos nuevos, la verdad”, expresó.

Sobre el mariachi balada

Lejos de detenerse, Camila aprovechó el impulso para consolidar su carrera musical. Sobre sus nuevos proyectos, reveló que tenía previsto lanzar un álbum en septiembre, estuviera o no dentro de “Juego de Voces”. El destino, sin embargo, quiso que todo coincidiera. “Salió el primer sencillo de este álbum y coincidió que sería balada con mariachi”, explicó.

Una curiosidad que la propia Camila destacó es que, dentro del programa, el público la vio cantando baladas, aunque no fueron elecciones suyas. “Me la pusieron los mismos del programa. Pero todo se alineó porque yo nunca había cantado como baladas en español y a la gente le encantó”, confesó.

El resultado de este “alineamiento cósmico” ya se refleja en números. La artista indicó que su nueva apuesta por la balada con mariachi, titulada “Suéltame”, ha sido bien recibida: “Lleva tres semanas de haber salido y lleva dos millones de streams”.

Un álbum en septiembre y fechas en California y Las Vegas

La idea de profundizar en el subgénero de mariachi balada no fue casualidad. Camila explicó que la propuesta surgió de los compositores y del productor Fabián Rincón, un nombre de peso en la música regional, reconocido por su trayectoria trabajando con su abuelo, el inolvidable Vicente Fernández, así como con Joan Sebastian.

“Lo que sacaré ahorita es balada con mariachi”, reiteró la cantante, dejando clara su intención de seguir firme en este camino. Su primer álbum verá la luz en septiembre, mes que también marcará el inicio de presentaciones en vivo en California y Las Vegas.

Para conocer más detalles de esta conversación íntima y los proyectos de Camila Fernández, escucha la entrevista completa en los canales de La Opinión de Los Ángeles:

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