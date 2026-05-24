Casa Blanca aplaza posible acuerdo con Irán sobre el estrecho de Ormuz, según Axios

La Casa Blanca no prevé firmar este domingo un acuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y avanzar en un marco de negociación nuclear, pese a las expectativas generadas en las últimas horas, informó el medio estadounidense

De acuerdo con el medio, funcionarios de la Administración de Donald Trump consideran que el pacto podría concretarse “en los próximos días”, ya que aún persisten diferencias técnicas y políticas entre Washington y Teherán.

Un alto cargo estadounidense señaló al medio que el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, habría aprobado “el esquema general” del entendimiento, aunque advirtió que “todavía quedan algunos detalles por cerrar” y que el proceso de aprobación dentro del régimen iraní “es lento”.

El posible acuerdo contempla la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio mundial de petróleo, a cambio de un alivio parcial de sanciones estadounidenses y el levantamiento del bloqueo naval sobre puertos iraníes. Según filtraciones citadas por Reuters y Axios, el borrador también incluiría una extensión de 60 días del alto el fuego mientras continúan negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

En un mensaje publicado este domingo en su red social Truth Social, Trump aseguró que las conversaciones con Irán “avanzan de manera constructiva”, aunque afirmó haber ordenado a su equipo negociador actuar sin prisas y garantizar que el eventual pacto “sea verdaderamente positivo”. El mandatario añadió que la relación con Teherán “se está volviendo mucho más profesional y productiva”, pero reiteró que Irán “no puede desarrollar ni adquirir un arma o una bomba nuclear”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió el borrador del acuerdo durante una visita oficial a India y rechazó las críticas de sectores republicanos que consideran excesivas las concesiones a Teherán. “La idea de que el presidente, después de todo lo que ha demostrado, vaya a aceptar un acuerdo que al final termine poniendo a Irán en una posición más fuerte en cuanto a sus ambiciones nucleares es absurda. Eso simplemente no va a suceder”, declaró Rubio, según diversos medios internacionales.

Rubio también afirmó que Washington está dispuesto a iniciar “negociaciones muy serias” sobre enriquecimiento de uranio y desarme nuclear una vez que el estrecho de Ormuz sea reabierto. “No se puede resolver el tema nuclear en 72 horas sobre una servilleta”, dijo el funcionario, de acuerdo con reportes recogidos por Xinhua y otros medios.

Sin embargo, el posible entendimiento ha generado críticas dentro del Partido Republicano. Senadores y aliados de Trump han cuestionado la lógica de la ofensiva militar lanzada a finales de febrero contra Irán si finalmente Washington termina flexibilizando sanciones y permitiendo nuevamente las exportaciones petroleras iraníes.

Además, persisten dudas sobre el alcance real de los compromisos nucleares iraníes. Reuters informó que Teherán todavía no habría aceptado entregar sus reservas de uranio altamente enriquecido, uno de los puntos más sensibles de la negociación.

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