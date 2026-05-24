Cuándo cortar tu cabello para que crezca más rápido, según la astrología

Desde hace siglos, la Luna ha sido considerada uno de los astros más poderosos para influir en la vida cotidiana.

Diversas culturas antiguas creían que sus fases podían afectar desde las cosechas hasta el estado emocional de las personas.

En la actualidad, la astrología sostiene que la energía lunar también puede influir en el crecimiento y la salud del cabello.

Muchas personas organizan sus citas en el salón de belleza según el calendario lunar para aprovechar la energía de cada fase y potenciar el crecimiento capilar, fortalecer la melena o mantener por más tiempo un corte de cabello.

Según expertos en astrología y cuidado capilar, elegir el momento adecuado para cortar el cabello podría marcar una gran diferencia en su apariencia y vitalidad.

¿Por qué la Luna influye en el cabello según la astrología?

La astrología considera que la Luna tiene una fuerte conexión con el cuerpo humano debido a que nuestro organismo está compuesto en gran parte por agua.

Así como este astro influye en las mareas, también podría impactar en los procesos biológicos y energéticos de las personas.

En este sentido, las fases lunares representarían distintos ciclos de crecimiento, renovación y fortalecimiento.

Por ello, cortar el cabello en determinados días puede ayudar a estimular su crecimiento rápido, mejorar su textura o controlar el volumen.

Además, la Luna está vinculada emocionalmente con el bienestar y la energía personal, por lo que muchas personas consideran que realizar cambios de imagen en sincronía con el calendario lunar ayuda a sentirse más renovadas y equilibradas.

Cuarto creciente: la mejor fase para que el cabello crezca rápido

Si tu objetivo es que el cabello crezca más rápido y saludable, la fase de cuarto creciente es considerada la más favorable.

Durante este periodo, la energía lunar está asociada con la expansión y el crecimiento. Expertos en astrología y belleza aseguran que cortar el cabello durante el cuarto creciente puede acelerar el crecimiento del pelo y fortalecerlo desde la raíz.

También es una excelente etapa para despuntar las puntas dañadas y estimular una melena más abundante.

Muchas personas aprovechan esta fase para realizar tratamientos de hidratación, aplicar mascarillas nutritivas o iniciar rutinas intensivas de cuidado capilar, ya que se cree que los resultados son más efectivos.

Luna llena: fortaleza, brillo y cabello saludable

La luna llena es una de las fases más poderosas energéticamente y también una de las favoritas para quienes desean un cabello más fuerte, brillante y resistente.

Aunque durante esta etapa el crecimiento no sería tan acelerado como en el cuarto creciente, sí ayuda a fortalecer la fibra capilar y mejorar la apariencia general del cabello.

Por ello, es ideal para personas con el cabello maltratado, reseco o quebradizo.

Los especialistas recomiendan aprovechar la luna llena para realizar cambios de look, eliminar puntas abiertas o revitalizar el cabello dañado por tintes, planchas y secadoras.

Además, esta fase lunar está relacionada con la renovación energética, por lo que muchas personas consideran que cortar el cabello durante luna llena ayuda a liberar cargas emocionales y comenzar una nueva etapa.

Cuarto menguante: ideal para mantener cortes y controlar volumen

Quienes prefieren conservar por más tiempo un corte de cabello corto o desean reducir el volumen pueden optar por cortarlo durante el cuarto menguante.

En esta fase, el crecimiento capilar suele ser más lento, pero el cabello se fortalece considerablemente.

Por ello, es una excelente opción para quienes buscan mantener peinados definidos o controlar el frizz y el exceso de volumen.

También se cree que cortar el cabello en cuarto menguante ayuda a fortalecer las raíces y disminuir la caída del cabello.

Esta etapa resulta perfecta para tratamientos de reparación profunda, especialmente si el cabello se encuentra debilitado o dañado por procesos químicos.

Luna nueva: la fase menos recomendable para cortar el cabello

Según las creencias astrológicas, la luna nueva representa un periodo de descanso energético y renovación interna.

Por ello, muchos expertos consideran que no es recomendable cortar el cabello durante esta fase.

Se cree que el cabello puede debilitarse, crecer más lento o perder vitalidad si se realizan cortes o tratamientos agresivos en luna nueva.

Por esta razón, algunos astrólogos recomiendan evitar tintes, decoloraciones o cambios drásticos de imagen durante estos días.

En lugar de acudir al salón de belleza, la luna nueva puede aprovecharse para descansar el cabello, aplicar tratamientos suaves o planificar futuros cambios capilares.

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