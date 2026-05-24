Londres se divide entre emociones: Tottenham se salva, West Ham desciende y Arsenal celebra el campeonato

El cierre de la temporada en la Premier League dejó un domingo cargado de contrastes para los clubes de Londres. Mientras el Arsenal festejó el título con una nueva victoria y el Tottenham Hotspur aseguró su permanencia en la máxima categoría, el West Ham United consumó su descenso al Championship pese a ganar en la última jornada.

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La tensión estuvo concentrada principalmente en la pelea por evitar la caída. Tottenham dependía de sí mismo y cumplió en casa frente al Everton con un ajustado triunfo por 1-0 que terminó siendo suficiente para conservar la categoría.

JOÃO PALHINHA IS HOPE PERSONIFIED FOR THE SPURS FAITHFUL. WILL THEY HANG ON? 🍿



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El conjunto dirigido por los ‘Spurs’ cerró una campaña complicada en el decimoséptimo lugar de la clasificación con apenas dos puntos de ventaja sobre el West Ham, que terminó perdiendo la batalla por la salvación.

El único gol del encuentro llegó poco antes del descanso. Tras un saque de esquina ejecutado por Mathys Tel, João Palhinha remató primero contra el poste, tomó nuevamente el rebote y volvió a intentarlo hasta que el balón terminó cruzando la línea antes del despeje defensivo.

Everton, ya sin objetivos deportivos en esta última fecha, generó muy poco peligro durante el partido. Su oportunidad más clara apareció en el tiempo añadido, cuando Tyrique George quedó frente al arquero Antonin Kinsky, quien respondió con una atajada decisiva para evitar el empate.

The different emotions in the relegation battle, as Spurs are staying up and West Ham will be playing in the Championship next season. pic.twitter.com/AW1y2Wjcqr — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) May 24, 2026

Arsenal festeja mientras West Ham pierde la categoría

En el otro extremo emocional de Londres, el Arsenal cerró su temporada liguera con una victoria 1-2 frente al Crystal Palace y prolongó las celebraciones tras conquistar la Premier League días antes.

El equipo de Mikel Arteta llegó al encuentro ya consagrado campeón después del empate del Manchester City contra el Bournemouth. Con el título asegurado, el partido tuvo más ambiente festivo que competitivo, aunque los ‘gunners’ igualmente resolvieron el compromiso.

Gabriel Jesús fue uno de los protagonistas del encuentro. El delantero brasileño, que no integra la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026, marcó su primer gol en la Premier League desde el 31 de enero al definir por bajo ante Dean Henderson poco antes del descanso.

A TROPHY LIFT 22 YEARS IN THE MAKING. ARSENAL ARE FINALLY PREMIER LEAGUE CHAMPIONS AGAIN. 🔥 pic.twitter.com/kfhEYZNw99 — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) May 24, 2026

Más adelante, Noni Madueke amplió la diferencia con una volea tras una acción a balón parado, aunque posteriormente abandonó el campo por molestias musculares. Crystal Palace descontó cerca del final gracias a Jean-Philippe Mateta, tras una asistencia de Yeremy Pino, y llegó incluso a marcar el empate, aunque la jugada fue invalidada por fuera de juego.

La jornada también marcó el regreso de Mikel Merino después de más de cuatro meses fuera por una fractura por estrés en el pie derecho. El mediocampista español sumó minutos pensando ya en la final de la UEFA Champions League contra el PSG y en el próximo Mundial.

En paralelo, el West Ham vivió una tarde amarga pese a derrotar 3-0 al Leeds United. El conjunto londinense necesitaba ganar y esperar un tropiezo del Tottenham, algo que nunca ocurrió.

Taty Castellanos abrió el marcador de cabeza tras un córner ejecutado por Jarrod Bowen. El propio Bowen amplió la ventaja en el tramo final y Callum Wilson cerró la goleada en tiempo añadido. Sin embargo, el triunfo de los ‘Spurs’ dejó sin efecto el esfuerzo de los ‘Hammers’, que descendieron por primera vez desde 2011.

Probably the most smallest and sheepish lap of appreciation by West Ham players at an end of season game pic.twitter.com/ckzTPujWqo — West Ham Football (@westhamfootball) May 24, 2026

El equipo del este de Londres jugará la próxima temporada en el Championship, mientras Arsenal ya piensa en la final de Champions y Tottenham celebra haber evitado una caída que parecía posible durante buena parte del curso.

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