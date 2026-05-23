Enrique Riquelme se sube al ‘ring’ contra Florentino Pérez: candidato a las elecciones y presente en el Bernabéu

El estadio Santiago Bernabéu vivió este sábado una jornada poco habitual en la antesala del último partido de la temporada del Real Madrid. Entre aficionados vestidos de blanco y el ambiente marcado por el cierre de un curso sin títulos, apareció el empresario Enrique Riquelme, quien busca competir por la presidencia del club frente a Florentino Pérez.

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El presidente de Cox Energy llegó al estadio cerca de media hora antes del encuentro y lo hizo portando camiseta y bufanda del conjunto madridista. Su presencia generó expectación entre varios aficionados que se acercaron para saludarlo y conversar con él antes de ingresar al recinto por la puerta 65.

Enrique Riquelme llega al Bernabéu como un socio más… pero entre gritos de “Presidente, presidente” #RealMadrid pic.twitter.com/PbvFynGYp6 — MARCA (@marca) May 23, 2026

La aparición pública de Riquelme se produjo horas después de acudir a la Ciudad Deportiva de Valdebebas para entregar la documentación requerida por la junta electoral. El organismo deberá determinar si la candidatura cumple con los estatutos y normas electorales del club para quedar oficialmente validada.

El empresario aprovechó su presencia en el Bernabéu para referirse al escenario electoral que atraviesa la institución, algo que no ocurre desde hace casi dos décadas.

“Hoy es un día importante para el Real Madrid porque habrá elecciones pronto, después de 20 años sin votar. Tenemos 15 días para hablar de la campaña, de la candidatura…”, declaró ante los medios presentes en las inmediaciones del estadio.

El recuerdo a Dani Carvajal y la referencia al baloncesto

Más allá del proceso electoral, Riquelme también dedicó palabras a Dani Carvajal, quien disputó este sábado su último partido con el conjunto merengue. El lateral español recibió muestras de reconocimiento en una jornada cargada de simbolismo para la afición madridista.

“Hoy es el día de Dani Carvajal. Del capitán. Un titán dentro del club. Nos da mucha pena que salga, nos hubiera gustado a todos que jugase el Mundialismo, pero estaremos seguros de que volverá al club”, expresó el empresario, según reseñó EFE.

La atención del dirigente también se trasladó al equipo de baloncesto del Real Madrid, que disputará la final de la Euroliga frente al Olympiacos.

“Y mañana hay que apoyar al baloncesto porque tenemos la oportunidad de ser campeones de Europa”, comentó.

📽️ La candidatura de Enrique Riquelme se llamará LEGADO Y FUTURO



Así ha sido el vídeo de presentación del aspirante a presidir el Real Madrid pic.twitter.com/so8y1tsImq — Madrid Sports (@MadridSports_) May 23, 2026

La posible candidatura de Enrique Riquelme abre un escenario inédito en el Real Madrid desde 2006, cuando Ramón Calderón se impuso en las urnas a Juan Palacios con el 29,8 % de los votos. Desde el regreso de Florentino Pérez a la presidencia en 2009, el mandatario no había tenido oposición en unos comicios.

El club ahora espera la resolución de la junta electoral para conocer si Riquelme podrá competir oficialmente por la presidencia. De confirmarse su candidatura, el Real Madrid viviría una campaña electoral por primera vez en casi veinte años, en medio de una etapa de transición deportiva tras una temporada sin títulos.

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