América se agenció la Copa de Campeonas de Concacaf W al vencer 5-3 al Washington Spirit

Las Águilas del América le pusieron la cereza al pastel a la gran campaña que realizaron en la Liga MX Femenil al vencer 5-3 al Washington Spirit para agenciarse la Copa de Campeonas de la Concacaf W en duelo celebrado en el estadio Hidalgo en la ciudad de Pachuca.

Un título que reafirma el gran trabajo del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, coronando el trabajo del español Ángel Villacampa, que fue muy cuestionado por no poder haber conquistado un título en tres ocasiones anteriores.

📹 Match Highlights



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Las americanistas se impusieron con dos goles de la brasileña Geyse y los otros de Aylín Avilez, la española Irene Guerrero y Scarlett Camberos para imponerse al equipo norteamericano donde se hicieron presentes la marfileña Rose Kouassi, que anotó dos goles y la italiana Sofía Cantore, uno.

¡CAMBEROS LO SELLA PARA LAS ÁGUILAS! 🦅 pic.twitter.com/NEnO7IjCQn — Concacaf W (@ConcacafW) May 24, 2026

Un duelo que no fue sencillo sumar este triunfo internacional, pues las norteamericanas lucharon con todo mientras les duró el combustible, pero después del minuto 25 el equipo americanista aprovechó la falla que cometió la colombiana Leicy Santos en un centro de la mexicana Rebeca Bernal.

Después apareció el América con llegada de Scarlet Camberos cuando se apareció por el sector izquierdo para colocar una asistencia perfecta a Avilez, que sin problemas remató de derecha para colocar el balón en las redes para el 1-0.

¡Guerrero responde en el momento clave y devuelve la ventaja a Las Águilas! 💥 pic.twitter.com/Z7OwAkOdmh — Concacaf W (@ConcacafW) May 24, 2026

Ese fue un golpe directo a la confianza del cuadro norteamericano, pues todavía no se recuperaban del primer gol cuando un remate de Geyse, después de hacer un recorte, venció a la portera escocesa Sandy Maclver.

América dio la impresión de que le pasaría por encima al equipo de las Spirits, pero de pronto apareció Cantore con un disparo de larga distancia con complicidad de la portera mexicana Itzel Velasco, que no supo cómo detener el esférico.

Kouassi with the go-ahead goal! 🤯 pic.twitter.com/Al3JgoIHpu — Concacaf W (@ConcacafW) May 24, 2026

Las estadounidenses se envalentonaron con el gol de Cantore, ya que, empezando el segundo tiempo, Santos le puso un balón a modo a Kouassi para rematar sobre la portera para empatar el encuentro y darle otro sentido a las acciones.

Sofia Cantore with an absolute stunner. ✨ pic.twitter.com/2mhHbE0Wuw — Concacaf W (@ConcacafW) May 24, 2026

El Spirit siguió adelante para oler la sangre de las Águilas y con Kouassi agrandada, le dio un baile a las defensas americanistas para doblegar a Velasco y poner el marcador 2-3 en un marcador increíble y que pareció que golpearía la confianza de las mexicanas.

Tres minutos después, Maclever cometió un error garrafal al dejar que Geyse colocara el empate a tres goles, que fue el toque de avanzada de los americanistas para venir de atrás y permitir la voltereta al marcador.

Camberos ➡️ Aviléz



¡Las Águilas abren el marcador! 💥🦅 pic.twitter.com/vo6RbL3oIJ — Concacaf W (@ConcacafW) May 24, 2026

Al 79, Guerrero anotó de zurda con base de Camberos para colocar el marcador 4-3, en donde el equipo norteamericano cerró filas y buscó el contragolpe como vía para hacer daño al cuadro americanista, pero al final, en el minuto 90+6, Camberos logró el gol que cerró el marcador. 5-3 a pase de Geyse.

Previo a este juego, el Pachuca logró el tercer lugar de la competencia de la Concacaf al golear 3-0 al Gotham FC con goles de Charlyn Correa y de la brasileña Aline Gomes.

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