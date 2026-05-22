Aquivaldo Mosquera, exdefensa del América, podría ir a la cárcel por problemas con el fisco

El nombre de Aquivaldo Mosquera sigue relacionado con los problemas y después de solventar un conflicto de pensión alimenticia en México, ahora enfrenta un problema con las autoridades fiscales de esta misma nación por el presunto delito de defraudación fiscal.

El asunto escaló de una forma en contra del zaguero colombiano que defendiera los colores del Pachuca y del América de la Liga MX, al grado de que la Fiscalía General de la República (FGR) integró una carpeta de investigación en contra del exfutbolista por supuestas omisiones en el pago de sus impuestos.

🔴 #EXCLUSIVA | ⚖️ “Sigo haciendo mi vida normal”: el futbolista Aquivaldo Mosquera rompe el silencio tras revelarse que se encuentra bajo investigación por presunto fraude fiscal. 📄 #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/LXhDXSkffz — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 22, 2026

En los datos que integran los registros judiciales, el excapitán de las Águilas del América promovió un amparo contra la indagatoria que realiza el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, que depende de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

Pero tal parece que dicho recurso legal fue considerado como improcedente por el juez encargado del caso y esto provoca que el exfutbolista profesional pueda ser encarcelado para que responda por estos requerimientos fiscales.

La defensa de Mosquera

Mientras tanto, los asesores legales de Aquivaldo Mosquera promovieron un reclamo de garantías constitucionales contra cualquier acto de la ley que le pueda representar el riesgo de ir a la cárcel, por lo cual Mosquera señaló como actos reclamados la integración de la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF/CDMX/0000305/2022.

Lo anterior, por la determinación del crédito fiscal sobre los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Mientras tanto, el amparo fue radicado ante el juzgado décimo séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pero este se declaró incompetente para conocer el caso.

Pero este tema, al ser tratado en el ámbito federal, impidió que el amparo tuviera efectos contra cualquier acción judicial promovida por los abogados del jugador.

“A este juzgado no corresponde analizar la legalidad de los referidos actos, ya que no son actos meramente administrativos, dado que se trata de actos derivados de asuntos del orden penal, cuya competencia corresponde a los Órganos Judiciales en Materia Penal.

“En atención a lo expuesto, se concluye que quien debe conocer de la demanda es un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; lo anterior se considera así porque no se colman los supuestos para estimar que los actos reclamados tienen naturaleza administrativa”, detalla el acuerdo.

FGR INVESTIGA A AQUÍVALDO MOSQUERA POR PRESUNTA DEFRAUDACIÓN FISCAL 🚨



Aquivaldo Mosquera está en la mira de la Fiscalía General de la República por una presunta defraudación fiscal. El exjugador y excapitán de Club América enfrenta un proceso en el que próximamente se definirá… pic.twitter.com/1DVoC6bbl2 — MedioTiempo (@mediotiempo) May 22, 2026

El amparo de Mosquera fue turnado al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, pero no compartió la conclusión a la que arribó el juzgado declinante.

En los próximos días, se deberá definir a qué materia corresponde este asunto, para que se analice la demanda de garantías del exjugador y se pueda resolver el asunto conforme a derecho y con la demostración de que solo se trató de una falla administrativa y no un quebranto fiscal.

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