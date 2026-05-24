“The Mandalorian and Grogu” arranca con fuerza en la taquilla

Por fin, la esperada aventura cinematográfica de “The Mandalorian and Grogu” aterrizó en las salas de todo el mundo, y ya se conocen los primeros números de su desempeño en taquilla. La película, que marca el salto del exitoso universo de la serie de Disney+ a la gran pantalla, logró un sólido inicio.

Según datos publicados por Variety, la cinta recaudó $82 millones durante su primer fin de semana en Estados Unidos. Si se incluye la recaudación hasta el lunes 25 de mayo (fecha clave por el feriado del Memorial Day en EE. UU.), la cifra podría ascender a $102 millones. A nivel global, The Wrap estima que el filme alcanzará los $165 millones.

Un debut agridulce para la franquicia

Aunque estas cifras representan un inicio prometedor para cualquier producción en 2026, el contexto dentro del universo “Star Wars” es menos optimista. Esta es la recaudación de estreno más baja para una película de la saga desde que Disney adquirió la franquicia en 2012.

Para ponerlo en perspectiva, “Solo: A Star Wars Story” (2018), hasta ahora el título de acción real con menor rendimiento, recaudó $84 millones en su fin de semana de apertura y $103 millones hasta el lunes festivo, sin ajustar por inflación. En contraste, “Star Wars: The Rise of Skywalker” (2019) cosechó más de mil millones de dólares mundialmente.

A pesar de los números de taquilla, la película no ha estado exenta de retos. Según los informes, su presupuesto de producción rondó los $165 millones. En el plano crítico, actualmente posee un 62 % de aprobación en Rotten Tomatoes, mientras que el público le otorga una calificación mucho más cálida del 89 %.

La sinopsis oficial sitúa la trama en un momento crucial: “El malvado Imperio ha caído, y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la joven Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, han reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu”.

Dirigida por Jon Favreau, la película ve el regreso de Pedro Pascal a su icónico papel de la serie. Y, por supuesto, Grogu, el entrañable personaje al que muchos siguen llamando cariñosamente “Baby Yoda”, aunque ese no sea su nombre real, vuelve a robarse el show. Grogu se ha consolidado como uno de los rostros más populares y reconocibles de la cultura pop moderna.

¿Dónde encaja en la línea de tiempo de Star Wars?

Con “The Mandalorian and Grogu” liderando la taquilla este fin de semana, muchos fanáticos se preguntan en qué lugar de la cronología oficial de “Star Wars” se desarrolla la historia. La película se sitúa tras la caída del Imperio, antes del resurgimiento de la Primera Orden, y ya está disponible para consultar la línea de tiempo completa en las guías oficiales de la saga.

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