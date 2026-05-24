Trump llama “perdedores” a críticos de su preacuerdo con Irán para reabrir Ormuz

Donald Trump calificó este domingo de “perdedores” a quienes han cuestionado el preacuerdo que Washington y Teherán negocian para poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.

En una publicación difundida en su red social Truth Social, Trump defendió las negociaciones con Irán y aseguró que cualquier pacto que alcance será superior al acuerdo nuclear firmado en 2015 durante la administración de Barack Obama, del cual él mismo retiró a Estados Unidos durante su primer mandato.

“Si llego a un acuerdo con Irán, será uno bueno y apropiado, no como el de Obama, que le dio a Irán enormes cantidades de dinero en efectivo y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear”, escribió Trump.

El mandatario añadió que el borrador aún no está completamente cerrado y arremetió contra quienes lo critican dentro y fuera del Partido Republicano.

“Nuestro acuerdo es todo lo contrario, pero nadie lo ha visto ni sabe en qué consiste. Ni siquiera está completamente negociado. Así que no hagan caso a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada. A diferencia de quienes me precedieron y debieron haber resuelto este problema hace muchos años, ¡yo no hago malos tratos!”, afirmó.

El estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales focos de tensión global tras el conflicto iniciado en febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán. Aproximadamente una quinta parte del petróleo marítimo mundial pasa por esa ruta estratégica, por lo que cualquier interrupción afecta directamente a los mercados energéticos internacionales.

Las revelaciones sobre el posible pacto desataron críticas entre figuras conservadoras y senadores republicanos, quienes consideran que el acuerdo podría fortalecer al régimen iraní tras meses de ofensiva militar estadounidense.

El senador Ted Cruz advirtió que el resultado sería “un error desastroso” si Irán mantiene capacidad de enriquecer uranio y obtiene recursos financieros.

“Si el resultado de todo esto es un régimen iraní, todavía dirigido por islamistas que gritan ‘muerte a Estados Unidos’, que ahora recibe miles de millones de dólares, que puede enriquecer uranio y desarrollar armas nucleares, y que tiene el control efectivo del estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso”, declaró.

Por su parte, Roger Wicker, presidente del Comité de Fuerzas Armadas del Senado, sostuvo que el acuerdo sería un “desastre” y aseguró que “todo lo logrado por la Operación Furia Épica habría sido en vano”.

Mr. President, you have been generously patient with the murderous Iranian Islamist regime. Now, let's get back to business. Restart Project Freedom. https://t.co/BsUkYIuGu8 — Senator Roger Wicker (@SenatorWicker) May 10, 2026

Las críticas también alcanzaron a figuras cercanas a Trump. Mike Pompeo señaló que el borrador se asemeja al acuerdo nuclear impulsado por Obama y pidió impedir que Teherán tenga acceso a financiamiento internacional.

Aunque Trump afirmó el sábado que el acuerdo estaba “largamente negociado”, este domingo matizó sus declaraciones y señaló que “no hay prisa” para cerrarlo, mientras el bloqueo naval estadounidense continuará hasta la firma definitiva.

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