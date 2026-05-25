A Sergio Ramos se le acaba el tiempo para comprar al Sevilla y aún no puede ofrecer garantías de pago

La posible venta del Sevilla FC atraviesa un momento clave. El próximo domingo 31 de mayo vence el plazo de exclusividad para cerrar la negociación entre las familias propietarias del club andaluz y el grupo inversor liderado por Sergio Ramos junto al fondo Five Eleven Capital, aunque la operación enfrenta complicaciones financieras que amenazan con retrasar el acuerdo.

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, existen dudas sobre las garantías económicas de los compradores, especialmente por la falta de acreditación de solvencia de algunos inversores internacionales que respaldarían la adquisición del conjunto sevillista.

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Sergio Ramos lidera el grupo interesado en comprar al Sevilla

El exfutbolista del Sevilla FC, Real Madrid, PSG y Monterrey encabeza junto al empresario argentino Martín Inx, CEO de Five Eleven Capital, el proyecto para adquirir más de tres cuartas partes del capital social del club.

La operación contempla la compra de más de 80 mil acciones y una valoración cercana a los $524 millones de dólares, descontando la deuda neta de la institución.

Fuentes cercanas al proceso señalaron que “una inmensa mayoría” de las acciones involucradas en la negociación ya están libres de cargas, por lo que únicamente faltaría formalizar la firma ante notario.

Sin embargo, el principal problema radica en la financiación total de la operación y en las garantías bancarias necesarias para completar el acuerdo.

Las condiciones económicas complican el cierre de la venta

Los términos pactados establecen que el grupo comprador debe abonar inicialmente el 60 % del valor de las acciones, además de presentar garantías de pago para el resto de la operación.

A esto se suma el compromiso de realizar una ampliación de capital inmediata de $93 millones de dólares, una medida considerada fundamental para mejorar la situación financiera del club y elevar el límite salarial impuesto por LaLiga.

Pese a los avances alcanzados en semanas recientes, todo apunta a que el acuerdo no podrá cerrarse antes del viernes, último día hábil del mes.

Ante este escenario, ya se contempla una ampliación del plazo de exclusividad que originalmente concluye el domingo 31 de mayo.

El retraso afecta la planificación deportiva del Sevilla

La incertidumbre sobre la venta también impacta directamente en la planificación deportiva del Sevilla FC de cara a la próxima temporada.

Actualmente, el club trabaja con dos figuras clave en condición de interinidad: el entrenador Luis García Plaza y el secretario técnico José Ignacio Navarro.

Además, la ampliación de capital prevista resulta clave para incrementar el margen económico disponible dentro del control financiero de LaLiga, algo que el Sevilla necesita resolver antes del 30 de junio.

Sin esa inyección económica, la entidad podría enfrentar limitaciones importantes para reforzar la plantilla y competir en el mercado de fichajes.

Los actuales propietarios confían en concretar la venta del Sevilla

Pese a las dudas surgidas en torno al grupo liderado por Sergio Ramos, los actuales accionistas del club mantienen la confianza en que la venta terminará concretándose.

Incluso si el exdefensor español y sus socios decidieran retirarse de la negociación, los propietarios consideran que existen otros grupos inversores interesados en adquirir el club andaluz.

El interés por el Sevilla FC se mantiene alto debido al potencial deportivo y comercial de una de las instituciones más reconocidas del futbol español y europeo en las últimas décadas.

Mientras tanto, la afición sevillista sigue atenta al desenlace de una operación que podría marcar el futuro económico y deportivo del club en los próximos años.

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