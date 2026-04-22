Sergio Ramos está cerca de adquirir al Sevilla: “Todo va por buen camino”

El histórico defensor español Sergio Ramos vuelve a estar en el centro de la escena, pero esta vez fuera de la cancha. El exjugador del Real Madrid encabeza una operación para adquirir el Sevilla FC, en lo que podría convertirse en uno de los movimientos más impactantes del fútbol español reciente.

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“Habrá novedades”: la declaración que ilusiona a la afición

Sergio Ramos habló para OneToro TV durante un evento celebrado en La Maestranza., sobre la compra del Sevilla: “Habrá novedades“.

“Me encuentro muy bien. Ahora estoy compartiendo muchos momentos con la familia y disfrutando. Creo que en pocos meses, semanas habrá novedades y esperamos que sean las que todos deseamos. Todo va por buen camino”, añadió en el evento.

Sus palabras han disparado la expectativa entre los seguidores del Sevilla FC, que ven en el defensor una posible solución a la crisis institucional y deportiva del club.

✅ "VA POR BUEN CAMINO".



😁 "HABRÁ NOVEDADES, esperemos que sean las que todos queremos"



👀 Sergio Ramos, sobre la compra del Sevilla en @OneToroTV. pic.twitter.com/Z3wlYcuGpW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 21, 2026

Un proyecto respaldado por inversión internacional

De acuerdo con diversos reportes, Sergio Ramos lidera un grupo inversor respaldado por el fondo Five Eleven Capital, con el que ya habría avanzado significativamente en el proceso de adquisición del club.

La operación llega en un momento crítico para el Sevilla FC, que pelea por evitar el descenso en LaLiga a falta de pocas jornadas para el cierre de la temporada 2025-2026.

El Sevilla, entre la crisis y la esperanza

La posible llegada de Sergio Ramos como propietario podría marcar un antes y un después en la historia del club andaluz. La institución atraviesa una etapa complicada, tanto en lo económico como en lo deportivo, además de su ausencia reciente en competiciones internacionales.

El proyecto impulsado por el exdefensor ha sido bien recibido por la afición, que percibe su liderazgo como una oportunidad para recuperar la estabilidad perdida.

¿Retiro o cambio de liga? El dilema de Sergio Ramos

Uno de los puntos clave de la operación es el futuro profesional del propio Sergio Ramos. En caso de concretarse la compra del Sevilla FC, las regulaciones impedirían que continúe jugando en la misma liga siendo propietario del club.

Esto abre dos escenarios: su retiro definitivo del fútbol profesional o la posibilidad de continuar su carrera fuera de España.

Actualmente, Ramos se encuentra sin equipo tras finalizar su etapa en Rayados de Monterrey en la Liga MX a finales de 2025.

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