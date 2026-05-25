Comida gratis en California del 26 al 29 de mayo: horarios y puntos de entrega
California tendrá jornadas de comida gratis del 26 al 29 de mayo en Los Ángeles, San Diego, San José y San Francisco: conoce los puntos y horarios
Desde este martes 26 de mayo, hasta el viernes 29, diversas organizaciones comunitarias y bancos de alimentos realizarán jornadas de entrega de comida gratis, en plena semana del Memorial Day. Los puntos estarán activos en ciudades como Los Ángeles, San Diego, San José, San Francisco y zonas cercanas de Silicon Valley.
Según la ONG Los Angeles Regional Food Bank, que distrubuirá alimentos, las entregas incluyen despensas, comidas listas para consumir y productos frescos.
Sin embargo, las organizaciones recomiendan confirmar previamente los horarios debido a posibles cambios por el feriado o disponibilidad de alimentos. Asimismo, aconsejan llegar temprano y cumplir con las normas de orden en cada punto.
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Dónde entregarán comida gratis esta semana en California
Puntos de entrega en Los Ángeles
La distribución en el área angelina está coordinada por Los Angeles Regional Food Bank. Algunos de los centros habilitados son:
- Long Beach Center for Economic Inclusion
Horario: lunes de 10:00 am a 12:00 pm.
Dirección: 6509 Gundry Ave, Long Beach, CA 90805
Teléfono: 562-336-1833
- Los Angeles County Aging and Disabilities Department
Horario: lunes de 2:00 pm a 4:00 pm.
Direcciones disponibles:
- 133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063
- 1441 Santa Anita Avenue, South El Monte, CA 91733
- 4716 E. Cesar Chavez Avenue, Los Angeles, CA 90022
- 12915 Jarvis Avenue, Los Angeles, CA 90061
- 769 W. Third Street, San Pedro, CA 90731
- El Monte/South El Monte Emergency Resource Association
Horario: lunes, martes, jueves y viernes de 11:30 am a 1:00 pm.
Dirección: 10900 Mulhall Street, South El Monte, CA 91731
Teléfono: (626) 444-7269
- JFS/SOVA Community Food & Resource Program
Horarios:
- Van Nuys: lunes a miércoles de 10:00 am a 2:30 pm.
- Pico Boulevard: lunes a jueves de 10:00 am a 1:30 pm.
Centros activos en San Diego
La ayuda alimentaria en el condado está coordinada por Feeding San Diego, afiliada a la red Feeding America. Los puntos confirmados incluyen:
- Third Avenue Charitable Organization
Horario: 4:00 pm a 5:00 pm.
Dirección: 1420 Third Avenue, San Diego, CA 92101
Teléfono: 619-235-9445
- Special Delivery
Horario: 11:00 am a 1:30 pm.
Dirección: 4021 Goldfinch Street, San Diego, CA 92103
Teléfono: (619) 297-7373
- City Heights Assembly of God
Horario: 1:00 pm a 3:00 pm.
Dirección: 3737 Wightman Street, San Diego, CA 92105
Teléfono: 619-471-4809
- Faith Tabernacle
Horario: 3:30 pm a 6:00 pm.
Dirección: 3666 Madison Avenue, San Diego, CA 92116
Teléfono: 619-282-3044
Entregas en San José y Silicon Valley
La red alimentaria en Silicon Valley opera bajo coordinación de Second Harvest of Silicon Valley. Entre los centros habilitados aparecen:
- Service League of San Mateo County
Horario: 8:00 am a 5:00 pm.
Dirección: 727 Middlefield Rd., Redwood City, CA 94063
- The Salvation Army – Emmanuel House
Horario: 5:15 pm a 6:00 pm.
Dirección: 405 N. 4th St., San Jose, CA 95112
- Downtown Food Closet of Palo Alto
Horario: 10:00 am a 2:30 pm.
Dirección: 425 Hamilton Avenue, Palo Alto, CA 94301
Dónde conseguir comida gratis en San Francisco
En San Francisco, la distribución está coordinada por la San Francisco Human Services Agency junto al San Francisco-Marin Food Bank. Los centros confirmados incluyen:
- Glide Foundation
Horarios:
- 8:00 am a 9:00 am.
- 11:30 am a 1:00 pm.
- 4:00 pm a 5:00 pm.
Dirección: 330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
- Mother Brown’s Dining Room
Horarios:
- 7:00 am a 9:00 am.
- 5:00 pm a 7:00 pm.
Dirección: 2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
- St. Anthony’s Dining Room
Horarios:
- 7:00 am a 8:00 am.
- 10:00 am a 1:30 pm.
- 2:00 pm a 3:00 pm.
Dirección: 121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
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