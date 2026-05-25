Comida gratis en California del 26 al 29 de mayo: horarios y puntos de entrega

Desde este martes 26 de mayo, hasta el viernes 29, diversas organizaciones comunitarias y bancos de alimentos realizarán jornadas de entrega de comida gratis, en plena semana del Memorial Day. Los puntos estarán activos en ciudades como Los Ángeles, San Diego, San José, San Francisco y zonas cercanas de Silicon Valley.

Según la ONG Los Angeles Regional Food Bank, que distrubuirá alimentos, las entregas incluyen despensas, comidas listas para consumir y productos frescos.

Sin embargo, las organizaciones recomiendan confirmar previamente los horarios debido a posibles cambios por el feriado o disponibilidad de alimentos. Asimismo, aconsejan llegar temprano y cumplir con las normas de orden en cada punto.

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Dónde entregarán comida gratis esta semana en California

Puntos de entrega en Los Ángeles

La distribución en el área angelina está coordinada por Los Angeles Regional Food Bank. Algunos de los centros habilitados son:

Long Beach Center for Economic Inclusion

Horario: lunes de 10:00 am a 12:00 pm.

Dirección: 6509 Gundry Ave, Long Beach, CA 90805

Teléfono: 562-336-1833

Horario: lunes de 10:00 am a 12:00 pm. Dirección: 6509 Gundry Ave, Long Beach, CA 90805 Teléfono: 562-336-1833 Los Angeles County Aging and Disabilities Department

Horario: lunes de 2:00 pm a 4:00 pm.

Direcciones disponibles: 133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063 1441 Santa Anita Avenue, South El Monte, CA 91733 4716 E. Cesar Chavez Avenue, Los Angeles, CA 90022 12915 Jarvis Avenue, Los Angeles, CA 90061 769 W. Third Street, San Pedro, CA 90731

Horario: lunes de 2:00 pm a 4:00 pm. Direcciones disponibles: El Monte/South El Monte Emergency Resource Association

Horario: lunes, martes, jueves y viernes de 11:30 am a 1:00 pm.

Dirección: 10900 Mulhall Street, South El Monte, CA 91731

Teléfono: (626) 444-7269

Horario: lunes, martes, jueves y viernes de 11:30 am a 1:00 pm. Dirección: 10900 Mulhall Street, South El Monte, CA 91731 Teléfono: (626) 444-7269 JFS/SOVA Community Food & Resource Program

Horarios: Van Nuys: lunes a miércoles de 10:00 am a 2:30 pm. Pico Boulevard: lunes a jueves de 10:00 am a 1:30 pm.



Centros activos en San Diego

La ayuda alimentaria en el condado está coordinada por Feeding San Diego, afiliada a la red Feeding America. Los puntos confirmados incluyen:

Third Avenue Charitable Organization

Horario: 4:00 pm a 5:00 pm.

Dirección: 1420 Third Avenue, San Diego, CA 92101

Teléfono: 619-235-9445

Horario: 4:00 pm a 5:00 pm. Dirección: 1420 Third Avenue, San Diego, CA 92101 Teléfono: 619-235-9445 Special Delivery

Horario: 11:00 am a 1:30 pm.

Dirección: 4021 Goldfinch Street, San Diego, CA 92103

Teléfono: (619) 297-7373

Horario: 11:00 am a 1:30 pm. Dirección: 4021 Goldfinch Street, San Diego, CA 92103 Teléfono: (619) 297-7373 City Heights Assembly of God

Horario: 1:00 pm a 3:00 pm.

Dirección: 3737 Wightman Street, San Diego, CA 92105

Teléfono: 619-471-4809

Horario: 1:00 pm a 3:00 pm. Dirección: 3737 Wightman Street, San Diego, CA 92105 Teléfono: 619-471-4809 Faith Tabernacle

Horario: 3:30 pm a 6:00 pm.

Dirección: 3666 Madison Avenue, San Diego, CA 92116

Teléfono: 619-282-3044

Entregas en San José y Silicon Valley

La red alimentaria en Silicon Valley opera bajo coordinación de Second Harvest of Silicon Valley. Entre los centros habilitados aparecen:

Service League of San Mateo County

Horario: 8:00 am a 5:00 pm.

Dirección: 727 Middlefield Rd., Redwood City, CA 94063

Horario: 8:00 am a 5:00 pm. Dirección: 727 Middlefield Rd., Redwood City, CA 94063 The Salvation Army – Emmanuel House

Horario: 5:15 pm a 6:00 pm.

Dirección: 405 N. 4th St., San Jose, CA 95112

Horario: 5:15 pm a 6:00 pm. Dirección: 405 N. 4th St., San Jose, CA 95112 Downtown Food Closet of Palo Alto

Horario: 10:00 am a 2:30 pm.

Dirección: 425 Hamilton Avenue, Palo Alto, CA 94301

Dónde conseguir comida gratis en San Francisco

En San Francisco, la distribución está coordinada por la San Francisco Human Services Agency junto al San Francisco-Marin Food Bank. Los centros confirmados incluyen:

Glide Foundation

Horarios: 8:00 am a 9:00 am. 11:30 am a 1:00 pm. 4:00 pm a 5:00 pm.

Dirección: 330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102

Horarios: Mother Brown’s Dining Room

Horarios: 7:00 am a 9:00 am. 5:00 pm a 7:00 pm.

Dirección: 2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124

Horarios: St. Anthony’s Dining Room

Horarios: 7:00 am a 8:00 am. 10:00 am a 1:30 pm. 2:00 pm a 3:00 pm.

Dirección: 121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102

Horarios:

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