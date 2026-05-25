Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Sueños muy intensos con personas que ya partieron de este mundo estarán rondando tus noches y no será coincidencia, algo quieren decirte o simplemente necesitan que les mandes luz porque andan batallando para descansar en paz. Préndeles una veladora blanca y rézales con fe, no por miedo sino por cariño, porque aunque ya no estén en esta vida, siguen cuidándote más de lo que imaginas. Andarás muy sensible espiritualmente y cualquier presentimiento que tengas en estos días será mejor que lo tomes en cuenta porque tu intuición no vendrá fallando. El 25 de mayo del 2026 te pondrá frente a situaciones que te harán abrir los ojos de golpe y entender quién sí merece estar en tu vida y quién nomás se arrima para sacar provecho.
Vienen cambios muy perros para ti, sobre todo en cuestiones económicas y emocionales. Después de tantas fregaderas que has pasado donde sentías que avanzabas dos pasos y retrocedías diez, por fin empezarás a ver resultados. El dinero comenzará a rendirte más y llegará una oportunidad de negocio, venta o proyecto que podría ayudarte bastante, pero necesitas dejar la flojera y ponerte las pilas porque las oportunidades no llegan dos veces y tú luego te apendejas pensando demasiado. Antes de que termine mayo necesitas cerrar pendientes, pagar deudas emocionales y dejar de hacerte menso con cosas que sabes perfectamente que ya deberías haber terminado desde hace semanas.
Ten mucho cuidado con la gente que metes a tu casa y a tu vida. Hay dos personas que se hacen pasar por amistades, pero traen la lengua bien larga y andan hablando hasta de tu familia. Les cala verte salir adelante y por eso inventan chismes o exageran situaciones para dejarte mal parado. Aprende a no contar todo lo que haces, porque luego ni acabas de planear algo y ya medio mundo sabe tus movimientos. A veces eres demasiado noble y quieres ayudar a quien ves jodido emocionalmente, pero terminas cargando problemas ajenos que ni te corresponden. Ya basta de andar salvando gente que ni movería un dedo por ti.
Has descuidado mucho tu felicidad por querer quedar bien con todos. Te has convertido en paño de lágrimas de personas que solo llegan cuando ocupan algo y desaparecen cuando tú necesitas apoyo. Eso tiene que cambiar ya. El problema contigo es que te encariñas hasta con la piedra que te hace tropezar. Ahí sigues donde no te quieren, donde no te valoran y donde nomás te buscan cuando les conviene. Ponte vivo o viva porque el amor propio anda bien abandonado y luego te preguntas por qué terminas cansado emocionalmente.
En el amor vienen movimientos intensos. Podrías comenzar a sentir algo por una amistad que últimamente te trata demasiado bonito. Esa persona podría mover fibras que jurabas dormidas, pero llévatela tranquila porque puedes confundirte entre cariño, costumbre y calentura emocional. No te ilusiones tan rápido ni hagas novelas en tu cabeza antes de tiempo. Si tienes pareja habrá momentos de tensión por celos, inseguridades o malos entendidos, pero también existe posibilidad de arreglar las cosas si ambos dejan el orgullo a un lado. No quieras ganar todas las discusiones porque a veces por querer tener la razón terminas perdiendo a quien sí te quería.
Cuida mucho tu imagen y tu manera de reaccionar ante ciertos problemas porque hay personas observándote más de la cuenta. Algunos comentarios sobre ti podrían llegar a tus oídos y aunque digas que te vale madre, en el fondo sí te afectan. No permitas que eso te saque de tu centro ni te haga actuar de manera impulsiva. Tú sigue brillando, pero también aprende a guardar silencio cuando sea necesario porque no todo mundo merece conocer tus planes ni tus sentimientos. Este cierre de mayo será de sacudidas emocionales, pero también de crecimiento. Lo que se quede contigo será real y lo que se vaya, nunca mereció quedarse.
VIRGO
Deja de idealizar tanto a la gente porque luego te llevas unas decepciones que ni la cruda moral del domingo te pega tan fuerte. Tú solito o solita te haces películas bien intensas en la cabeza, ves dos detallitos bonitos y ya andas pensando que encontraste al amor de tu vida, pero cuando descubres defectos o actitudes que no te cuadran, te desencantas más rápido que señora cuando ve el kilo de aguacate en cien pesos. El problema no es que seas exigente, el problema es que buscas perfección en personas que apenas y saben qué quieren para su vida. Este 25 de mayo del 2026 te pondrá frente a varias situaciones que te harán abrir los ojos y entender que nadie llega completo a esta vida, ni tú tampoco, así que aprende a valorar los pequeños detalles y no solo lo que brilla bonito por fuera.
Ya deja de vivir atorado o atorada en el pasado porque esa etapa ya dio todo lo que tenía que dar. Dolió, sí, y bastante, pero tampoco vas a seguir cargando heridas como si fueran trofeo de guerra. Hay personas que ya no volverán y situaciones que jamás tendrán explicación, pero seguirte lamentando no hará que regresen ni cambiará lo sucedido. Vienen cambios importantes en tu manera de pensar y actuar; comenzarás a ver la vida desde otro ángulo y entenderás que mientras tú llorabas o sufrías por ciertas personas, ellas andaban bien campantes viviendo su vida. Así que ya es hora de sacudirte el polvo, acomodarte la corona y enfocarte en lo que verdaderamente te hace feliz.
Tu corazón necesita endurecerse un poquito porque luego cualquier persona que te habla bonito ya te mueve el tapete. No confundas atención con amor ni palabras bonitas con intenciones sinceras. Aprende a confiar solamente en quien te demuestra con hechos que está contigo, porque ya te pasó varias veces eso de entregar de más y terminar sintiéndote usado o usada. Tú tienes un corazón enorme, pero también debes aprender a poner límites. No naciste para mendigar cariño ni andar rogando atención. Quien quiera estar contigo lo demostrará sin que tengas que andar adivinando señales ni descifrando indirectas.
En cuestiones laborales vienen movimientos importantes. Podría haber cambio de puesto, horarios, nuevas responsabilidades o incluso la oportunidad de buscar algo mejor. Aunque al inicio te dé miedo salir de tu zona de confort, será necesario para crecer. Tú tienes capacidad de sobra, pero muchas veces dudas demasiado de ti y terminas dejando pasar oportunidades por miedo al fracaso. Ya estuvo bueno de achicopalarte cada vez que algo no sale perfecto. La vida también se trata de improvisar y aprender sobre la marcha. Hay posibilidades de mejoras económicas si administras mejor tu dinero y dejas de gastar en cosas innecesarias nomás por estrés o ansiedad.
Recuerda algo muy importante: tú no naciste mamón o mamona, la vida y la gente fueron endureciendo tu carácter. Tantas decepciones, traiciones y fregaderas hicieron que levantaras murallas enormes para protegerte, pero tampoco permitas que eso te convierta en alguien frío o distante. Sigue siendo buena persona, pero ya no tan ingenuo o ingenua. No todo mundo merece conocer tus sentimientos ni tener acceso a tus planes. Hay gente que te sonríe de frente y por detrás desea que te vaya mal. Aprende a detectar esas energías porque traes el sexto sentido bien desarrollado en estos días.
Una nueva amistad llegará muy pronto y te moverá bastante el mundo. Esa persona traerá conversaciones intensas, risas y momentos que te harán sentir especial, pero cuidado, porque podrías engancharte más de la cuenta y empezar a obsesionarte. Tú cuando te emocionas pierdes la objetividad y luego haces castillos donde apenas había terreno. Ve despacio, conoce bien a la persona y no quieras acelerar todo. El amor llegará cuando menos lo busques, porque entre más desesperación traigas encima, más se te aleja.
Si tienes pareja, vienen días de reflexión fuerte. Si esa persona vive dudando de ti, revisándote todo o haciéndote sentir culpable por cualquier cosa, necesitas preguntarte si de verdad quieres seguir ahí. El amor no debe sentirse como cárcel ni interrogatorio policiaco. Mereces una relación donde haya confianza, tranquilidad y apoyo mutuo, no una donde tengas que estar dando explicaciones hasta por respirar. Mayo cerrará con decisiones importantes para ti y aunque algunas dolerán, serán necesarias para recuperar tu paz mental y volver a encontrarte contigo mismo o misma.
LIBRA
Ya es momento de dejar de desperdiciar energía en personas, problemas y situaciones que ni te dejan nada bueno ni te ayudan a crecer. Este 25 de mayo del 2026 llega para sacudirte bien fuerte y hacerte reaccionar de una vez por todas. Vienen cambios importantes en tu manera de pensar y actuar, cambios que te harán madurar muchísimo y dejar atrás esa parte ingenua que todavía se seguía creyendo promesas vacías y palabras bonitas. Ahora sí andarás más perra o más perro que de costumbre, pero no por mala persona, sino porque por fin entendiste que en esta vida el que no se pone primero termina siendo plato de segunda mesa. Ya aprendiste a fregadazos que no puedes salvar a todo mundo mientras tú te quedas hecho pedazos.
Ten mucho cuidado con una noticia relacionada con dinero o pagos porque no será precisamente la que estabas esperando. Podría tratarse de una deuda, gasto inesperado, retraso de pago o situación laboral que te hará sentir bastante frustrado o frustrada. Lo bueno es que aunque te caiga como balde de agua fría, lograrás resolverlo poco a poco si te organizas mejor y dejas de gastar en tonterías o en gente que ni te agradece. Tú luego quieres aparentar estabilidad hasta cuando traes el Jesús en la boca económicamente. Aprende a cuidar más tus finanzas y no sueltes dinero nomás por quedar bien o por sentirte responsable de todos.
En cuestiones del amor vienen noticias inesperadas que te van a mover bastante el tapete. Podrías recibir mensaje, llamada o acercamiento de alguien que no esperabas y eso te devolverá cierta ilusión que ya dabas por perdida. Sin embargo, no te emociones de más ni vuelvas a caer en el error de poner a alguien por encima de ti. Ya entendiste que mendigar amor, atención o cariño es lo peor que puedes hacer porque terminas sintiéndote vacío o vacía. Quien realmente te quiera luchará por ti, moverá cielo, mar y tierra para quedarse a tu lado y no te tendrá con dudas ni migajas emocionales.
Es momento de iniciar desde cero y dejar atrás todo lo que te hizo daño. Perdona, sí, pero no para que regresen a hacerte las mismas fregaderas, sino para liberarte tú y dejar de cargar tanto resentimiento. Hay heridas que todavía te siguen doliendo aunque aparentes que ya todo te vale madre. Te haces fuerte frente a los demás, pero cuando estás solo o sola te cae el veinte de cuánto has aguantado. Ya no vivas esperando que alguien llegue a rescatarte porque tú tienes todo para reconstruirte desde cero. Aprende a disfrutar tu soledad, porque cuando logres estar bien contigo mismo o misma, ya no aceptarás cualquier amor mediocre nomás por no sentirte solo.
Cambiar ciertas actitudes será clave en estos días. A veces te saboteas demasiado, dudas de ti, te comparas o permites que comentarios ajenos afecten tu estado de ánimo. La felicidad no es eterna ni perfecta, son momentos pequeños que llegan cuando aprendes a valorar lo que tienes y dejas de enfocarte tanto en lo que te falta. No te apendejes dejando pasar oportunidades bonitas por seguir llorando situaciones que ya terminaron hace tiempo. La vida sigue y tú también tienes derecho a volver a empezar las veces que sea necesario.
Si tienes pareja, la relación podría estar atravesando momentos tensos por falta de comunicación y confianza. Se están guardando demasiadas cosas y eso tarde o temprano explota. Hablen claro, sin orgullo y sin querer ganar siempre. A veces uno cree que el amor aguanta todo, pero cuando se pierde la confianza, hasta el cariño más fuerte comienza a desgastarse. También existe posibilidad de celos, malos entendidos o discusiones por terceras personas, así que pon mucha atención y no alimentes inseguridades que pueden destruir algo importante.
Mayo terminará enseñándote que el amor más importante será siempre el que te tengas a ti mismo o misma. Cuando aprendas eso, nadie volverá a jugar contigo ni hacerte sentir menos de lo que realmente vales.
ESCORPIÓN
Prepárate porque esta semana que inicia andarás con el humor más atravesado que nunca y ni tú mismo o misma te vas a soportar. Entrarás en conflictos existenciales bien intensos donde te vas a cuestionar absolutamente todo: tu vida, tus decisiones, las personas que te rodean y hasta el rumbo que llevas. El problema contigo es que muchas veces te tomas cualquier comentario demasiado personal y terminas haciéndote historias enormes en la cabeza. Si alguien te critica, aunque sea poquito, luego luego sientes que te atacan o te quieren hacer menos. Ya bájale dos rayitas al drama porque no todo gira alrededor de ti, aunque a veces tu ego diga lo contrario.
Este 25 de mayo del 2026 llega para obligarte a dejar el pasado donde pertenece. Ya no puedes seguir viviendo de recuerdos, de personas que se fueron o de historias que jamás terminaron como querías. Extrañarás muchísimo a alguien de tu pasado que marcó fuerte tu vida y hasta podrías andar stalkeando sus redes o preguntando por esa persona. Pero mientras sigas aferrado o aferrada a lo que ya fue, no podrás abrirle la puerta a nada nuevo. La vida te quiere dar nuevas oportunidades, nuevos amores y nuevas experiencias, pero tú sigues abrazando fantasmas emocionales que ya ni existen.
Traerás cambios de humor bien cañones y podrías sentirte cansado físicamente. Se ven molestias en garganta, anginas, dolor de cuerpo o cansancio acumulado porque has estado cargando demasiado estrés emocional. También ponte abusado o abusada con la comida porque eres de los signos que suben de peso rapidísimo cuando andan tristes, ansiosos o enojados. Luego te refugias en la tragadera y después andas peleado con el espejo. Ya ponte las pilas con tu salud porque el cuerpo te está avisando que necesita más cuidados y menos excesos.
En cuestiones económicas vienen oportunidades bastante buenas. Hay muchísimas posibilidades de que ese negocio, proyecto o idea que traes rondando en la cabeza por fin empiece a tomar forma. Pero deja de platicar tanto tus planes porque hay gente muy envidiosa cerca de ti que quisiera verte fracasar. Tú tienes talento y capacidad para lograr grandes cosas, pero a veces te gana la flojera o el miedo a no dar el ancho. Necesitas confiar más en lo que sabes hacer y dejar de pedir aprobación a medio mundo. No rindas cuentas a quien no aporta nada a tu vida.
También se aproximan días donde ciertas personas querrán provocarte o hacerte explotar nomás para verte perder el control. Y tú cuando te enojas sacas un carácter que hasta miedo da. Aprende a controlar tus impulsos porque una mala reacción podría meterte en problemas innecesarios. No caigas en chismes, indirectas ni provocaciones baratas. A veces el silencio y la indiferencia son la mejor cachetada para quienes buscan verte caer.
En el amor vienen movimientos intensos. Si estás soltero o soltera, podrías conocer a alguien que llegará a revolucionarte la existencia. Será una persona distinta a las que normalmente te atraen y eso precisamente hará que te enganches más. Sin embargo, necesitarás sanar primero ciertas heridas porque vienes cargando muchas inseguridades disfrazadas de orgullo. Tú aparentas dureza, pero cuando amas lo haces hasta el fondo y luego terminas destrozado o destrozada cuando las cosas no salen bien.
Si tienes pareja habrá momentos importantes para fortalecer la relación, pero necesitarás aprender a comunicar lo que sientes en lugar de guardarte todo hasta explotar. No quieras controlar cada situación ni hacer dramas por cosas mínimas. El amor no se trata de posesión ni de tener siempre la razón. Si bajas un poquito la guardia y aprendes a confiar, podrías vivir una etapa bastante bonita.
La vida comenzará a llenarte de cambios, nuevas personas y oportunidades que te ayudarán a convertirte en el hombre o la mujer que siempre soñaste ser. Pero primero necesitas dejar de sabotearte, creer más en ti y entender que mereces algo mucho mejor de lo que has aceptado hasta ahora.
PISCIS
Tu problema no es que no quieras a la gente, tu problema es que desconfías hasta de quien te ha demostrado mil veces que está contigo en las buenas, en las malas y hasta cuando andas insoportable. Este 25 de mayo del 2026 te pondrá frente a situaciones donde tendrás que aprender a diferenciar quién realmente te aprecia y quién solo está de paso. A veces por tus inseguridades terminas alejando personas importantes que sí te quieren bonito. No quieras andar jugando al detective buscando señales de traición donde ni existen porque luego haces tormentas enormes por puras ideas tuyas. Hay personas que se están cansando de tener que demostrarte a cada rato que son sinceras contigo. Aprende a confiar un poquito más y deja de sabotear tus relaciones antes de tiempo.
Las oportunidades llegarán a tu vida con fecha de caducidad y eso el universo te lo va a dejar clarísimo en estos días. Ya no puedes seguir pensando demasiado cada paso porque mientras tú dudas, alguien más toma la oportunidad que era para ti. Vienen propuestas importantes en cuestiones laborales, económicas y amorosas, pero necesitarás reaccionar rápido y dejar de pensar en todos los escenarios negativos posibles. Tú tienes un don enorme para imaginar tragedias antes de que pasen y eso luego te detiene muchísimo. Aprende a arriesgarte tantito porque la vida también premia a quienes se avientan aunque les tiemblen las piernas.
En el amor vienen oportunidades bastante interesantes. Hay posibilidades muy fuertes de conocer a alguien que comenzará a mover tu mundo de una manera inesperada. Puede aparecer por redes sociales, por amistades o incluso por una conversación que al inicio parecía sin importancia. Esa persona mostrará mucho interés en ti y tú también comenzarás a sentir maripositas que ya creías extintas. Pero no te hagas el interesante o la interesante nomás por miedo a salir lastimado. Si alguien te gusta, demuéstralo. Ya estuvo bueno de esperar que los demás adivinen lo que sientes. Entre más auténtico seas, mejores resultados tendrás.
Eso sí, no pierdas tiempo donde claramente no hay interés. Si la persona que te mueve el tapete no te busca, no te responde igual o no hace nada por quedarse en tu vida, ahí no es. Tú luego te aferras demasiado a personas que apenas y te dan migajas emocionales. Aprende a retirarte con dignidad y deja de insistir donde no te valoran. Quien realmente quiera algo contigo lo demostrará con hechos y no con promesas vacías ni mensajes a medias en la madrugada.
En cuestiones económicas vienen cambios bastante positivos. Comenzarás a ver alivio en pagos, deudas o asuntos que te tenían bien preocupado o preocupada. Incluso podrías recibir un dinero extra, apoyo o propuesta que te ayudará a estabilizarte más rápido de lo que imaginas. Eso sí, administra mejor tu dinero porque luego te emocionas y empiezas a gastar en puras cosas innecesarias o en gente que ni lo merece. Aprende a pensar primero en ti antes de querer salvarle la vida económica a medio mundo.
Ten mucho cuidado con lo que prometes porque podrías quedar mal con personas importantes. Tú luego por querer quedar bien dices que sí a todo y terminas hasta el cuello de pendientes. No prometas tiempo, dinero ni apoyo emocional si sabes perfectamente que no podrás cumplir. A veces es mejor decir la verdad desde el principio que andar quedando como irresponsable después.
Los celos, la desconfianza y el orgullo te están robando demasiada tranquilidad. Ya bájale a esas inseguridades porque terminas amargándote tú solo o sola. No quieras controlar cada situación ni andar revisando todo porque eso lejos de acercar a las personas, las espanta. Hay alguien que podría empezar algo serio contigo, pero si sigues actuando desde tus heridas del pasado podrías arruinar algo muy bonito antes de que siquiera comience. La persona que te interesa ya pasó por decepciones y traiciones antes, así que no la hagas pagar por errores que cometieron otros.
Tu sensibilidad estará más fuerte que nunca y cualquier comentario podría afectarte más de la cuenta. No te tomes todo tan personal y aprende a filtrar lo que escuchas. No toda la gente merece acceso a tus emociones ni a tus planes. Habrá personas que te buscarán solo por conveniencia, pero también llegarán otras que sí traerán buenas intenciones. Aprende a diferenciarlas.
Mayo cerrará para ti con mucha reflexión y con oportunidades importantes para reconstruirte emocionalmente. Deja de vivir esperando milagros y conviértete tú en el cambio que tanto le pides al universo. Porque cuando de verdad te decides, no hay quien pueda detenerte.
ACUARIO
Si tienes pareja ya es momento de dejar la rutina y buscar más tiempo de calidad juntos porque la relación necesita atención, cariño y momentos reales, no nomás mensajes secos de “buenos días” y “ya comiste”. Este 25 de mayo del 2026 viene a recordarte que las relaciones también se enfrían cuando ambas personas dejan de esforzarse como al principio. Tú y tu pareja han cambiado mucho desde que comenzaron y aunque eso no es malo, sí necesitan reencontrarse y volver a conectar. Planeen algo juntos, hablen más, salgan de la monotonía y dejen de asumir que el otro siempre estará ahí pase lo que pase.
Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos bastante intensos y carnales por ti. Esa persona podría empezar a buscarte más, insinuarse o hacerte comentarios que ya no serán tan inocentes. Si no te interesa o sabes perfectamente que no quieres nada serio, no juegues con fuego ni mandes señales confusas nomás porque te gusta sentir atención. Tú tienes un encanto muy especial y luego sin darte cuenta ilusionas a la gente. No hagas promesas emocionales que no piensas cumplir porque podrías terminar lastimando mucho a alguien que sí va en serio contigo.
Mucho cuidado con cuestiones sexuales y enfermedades de transmisión porque estarán bastante marcadas en estos días. No te confíes ni actúes por impulso nomás porque anda la calentura a todo lo que da. Tú luego cuando conectas físicamente con alguien te dejas llevar demasiado rápido y después vienen arrepentimientos o complicaciones innecesarias. Aprende a cuidarte más y a pensar tantito antes de actuar.
Tu manera de ver la vida será clave para sacar adelante varios proyectos que traes en mente. Traes ideas muy buenas, creatividad y capacidad para lograr cosas importantes, pero necesitas enfocarte y dejar de distraerte con problemas emocionales que ya no deberían seguir afectándote. Tu corazón sigue lastimado por situaciones del pasado y aunque aparentes que ya superaste todo, todavía existe miedo a enamorarte y volver a perderte en alguien. Pero también entiende algo: no puedes culpar a todo mundo por errores que también fueron tuyos. Hazte responsable de tus decisiones y aprende de ellas.
A veces eres demasiado directo o directa al hablar y aunque no tengas mala intención, terminas lastimando a personas importantes. Hay maneras de decir las cosas sin parecer cuchillo sin filo. Cuida mucho tu carácter y la forma en que reaccionas porque podrías generar conflictos innecesarios por comentarios impulsivos. No todo mundo tiene tu forma fría y práctica de ver la vida. Aprende a medir un poco tus palabras porque hay personas más sensibles de lo que imaginas.
No creas tanto en promesas bonitas, mejor fíjate en hechos. Hay alguien que habla muy bonito, pero sus acciones dicen completamente otra cosa. Abre bien los ojos y no te dejes envolver solo por palabras porque luego terminas decepcionado o decepcionada. También ten cuidado con un familiar que podría meterte en problemas relacionados con dinero, deudas o malos entendidos económicos. No prestes dinero que no tienes ni firmes nada sin leer bien.
Ya deja de sobrevivir nomás al día y empieza a vivir de verdad. No sigas postergando sueños, viajes, proyectos o decisiones importantes por miedo al qué dirán. Tú viniste a esta vida a ser feliz, no a cargar expectativas ajenas. Que te valgan madres los comentarios negativos de personas frustradas que quisieran tener el valor que tú tienes para hacer las cosas diferentes.
Si la relación con tu pareja se ha sentido rara, distante o medio fría, es porque ambos dejaron de ser quienes eran al inicio. Se perdió la atención, el detalle y las ganas de sorprenderse. Pero todavía hay oportunidad de rescatar lo que sienten si ambos ponen de su parte. En cuestiones de amor a distancia habrá pruebas fuertes. La confianza será clave porque podrían surgir celos, dudas o malos entendidos.
Mayo cerrará para ti con muchas enseñanzas emocionales y con la oportunidad de reconstruirte desde un lugar mucho más maduro. Ya no te escondas detrás de la indiferencia ni aparentes que nada te duele. A veces aceptar lo que sientes también es una forma de sanar.
CAPRICORNIO
Prepárate porque este 25 de mayo del 2026 te traerá unos cambios de humor bien intensos y habrá días en que ni tú mismo o misma te vas a soportar. Andarás más bipolar que clima de rancho: en la mañana feliz, al rato enojado y en la noche todo sentimental recordando hasta quien te dejó en visto hace tres años. Traes mucho cansancio emocional acumulado y eso se está reflejando en tu carácter, en tu cuerpo y hasta en tus ganas de hacer las cosas. Ya necesitas descansar la mente porque traes demasiadas preocupaciones encima y luego te haces el fuerte cuando por dentro ya andas al borde del colapso.
Cuida muchísimo lo que comes porque el estrés y la ansiedad te están haciendo tragarte hasta lo que ni hambre te da. Ya ponte las pilas con el ejercicio porque el cuerpecito te está mandando señales y tú nomás las ignoras. Luego te quejas de dolores, cansancio o de que la ropa ya no queda igual, pero tampoco haces nada para cambiar hábitos. No necesitas matarte en el gimnasio, pero sí moverte más y dejar de vivir pegado o pegada al celular pensando que todo se va arreglar solo. Tu cuerpo necesita atención y cariño también.
Si tienes pareja, bájale muchísimo a los celos absurdos y a querer controlar todo. A veces amas tanto que terminas sofocando a la otra persona sin darte cuenta. No quieras cuidar tanto algo que termines rompiéndolo tú mismo o misma. La desconfianza no puede seguir manejando tus relaciones porque luego haces problemas enormes por cosas mínimas. Habla claro, expresa lo que sientes, pero sin dramas innecesarios ni escenas de telenovela. Si esa persona sigue contigo es porque quiere estar, deja de imaginar traiciones donde no las hay.
Es momento de poner tu vida en una balanza y darte cuenta que mucha de la paz que perdiste no fue culpa de los demás, sino de decisiones tuyas, de personas que dejaste entrar y de situaciones que seguiste alimentando aunque ya te hacían daño. Tú solito o solita te has complicado la existencia queriendo cargar problemas ajenos y resolviendo asuntos que ni te corresponden. Ya bájale a querer salvar a todo mundo porque al final nadie llega a salvarte a ti cuando te andas cayendo a pedazos.
Tu familia necesitará muchísimo de ti en próximas fechas. Habrá situaciones donde tendrás que estar presente emocionalmente y demostrar que aunque a veces parezcas frío o distante, sí tienes un corazón enorme. No descuides a los tuyos por andar enfocado únicamente en trabajo, dinero o pendientes. La vida cambia de un día para otro y luego uno se arrepiente de no haber aprovechado más tiempo con quienes sí valían la pena.
Cada vez que ocupes consejo, busca a esa amistad que siempre ha estado contigo y no a la gente metiche que solo alimenta el chisme o el drama. Hay una persona muy cercana que realmente quiere verte bien y podría ayudarte muchísimo a tomar decisiones importantes. No preguntes opiniones a cualquiera porque terminarás más confundido o confundida de lo que ya estás.
En cuestiones laborales viene bastante estrés. Habrá cargas pesadas, presión y momentos donde sentirás ganas de mandar todo a la fregada. Pero también te darás cuenta de cuánto te aprecia la gente que trabaja contigo o convive contigo diariamente. Hay personas que te admiran más de lo que imaginas, aunque no siempre te lo digan. No permitas que el cansancio te haga explotar con quienes no tienen la culpa.
En el amor necesitas sanar varias heridas todavía. Has amado, te han lastimado y también tú has cometido errores, pero todo eso ha sido aprendizaje. El problema contigo es que buscas una pareja con exactamente las mismas metas, ambiciones y forma de pensar que tú, y así está difícil encontrar algo real. A veces los polos opuestos sí funcionan porque enseñan cosas distintas y ayudan a crecer. Deja de buscar perfección porque nadie la tiene.
Hay una verdad que te pesa muchísimo y es que dejaste ir una gran oportunidad de ser feliz por culpa del orgullo y de tu ambición. Te ganó el miedo a perder control y terminaste alejando algo bonito. Pero tampoco vivas castigándote por eso. Lo hecho, hecho está y la vida todavía tiene muchas sorpresas para ti. Solo necesitas dejar de endurecer tanto el corazón y aprender a disfrutar más el presente sin querer controlarlo todo.
Mayo cerrará con grandes lecciones emocionales, cambios internos y una madurez que te hará ver la vida de una manera completamente distinta.
SAGITARIO
Ya deja de darle tantas vueltas a las cosas y mejor aviéntate por eso que quieres y sientes. Este 25 de mayo del 2026 llega para empujarte a salir de tu zona de confort y atreverte a vivir nuevas experiencias. Tú traes ganas de muchas cosas, pero luego el miedo, la duda o el orgullo terminan frenándote. Ya estuvo bueno de quedarte esperando señales del universo cuando el universo prácticamente ya te está aventando las oportunidades en la cara. Date permiso de salir, conocer gente nueva, divertirte y dejar de encerrarte tanto en tus pensamientos porque últimamente te has vuelto demasiado nostálgico o nostálgica.
Aunque digas que el amor ya no es prioridad en tu vida, en el fondo sí extrañas tener a alguien con quien compartir tus locuras, tus sueños y hasta tus silencios. Y sí, es verdad que has aprendido a estar solo o sola, pero también es cierto que una persona correcta podría ayudarte muchísimo a sanar heridas del pasado y a reconciliarte contigo mismo o misma. No cierres las puertas al amor solo porque antes te fallaron. No todas las personas llegan para destruirte; algunas llegan para enseñarte que todavía existen cosas bonitas.
Ten mucho cuidado con caídas, golpes o accidentes porque andarás bien distraído o distraída en estos días. Podrías darte un buen chingazo por andar pensando demasiado o haciendo las cosas con prisa. También pon mucha atención a un sueño que tendrás próximamente porque ahí podría venir la respuesta a una pregunta que llevas tiempo haciéndote. Tú traes una intuición muy fuerte aunque luego te hagas menso o mensa ignorándola. Lo que sueñes o sientas estos días no será casualidad.
Eres una persona muy noble y eso muchas veces te juega en contra. Te afecta muchísimo el dolor ajeno y quisieras resolverle la vida a todo mundo, pero necesitas entender que no puedes cargar con problemas que no son tuyos. Luego terminas desgastado emocionalmente por querer ayudar a quienes ni siquiera quieren ayudarse a sí mismos. Aprende a ponerte primero aunque te cueste trabajo porque últimamente has descuidado demasiado tus necesidades por andar preocupado por todos los demás.
Tu familia y seres queridos ocupan un lugar enorme en tu corazón y harías cualquier cosa por protegerlos. Sin embargo, hay personas que han abusado de tu bondad y se han aprovechado de que siempre estás dispuesto o dispuesta a tender la mano. Ya pon límites y aprende a decir “no” sin sentir culpa. No eres egoísta por pensar en ti, al contrario, ya era necesario.
Vienen nuevos amores bastante interesantes, pero también se marcan traiciones muy fuertes. Hay alguien que podría acercarse con intenciones no tan claras y tú podrías engancharte demasiado rápido. No te enamores a la primera sonrisa ni hagas castillos en el aire antes de tiempo. Conoce bien a las personas antes de entregarles tu corazón porque después andas llorando decepciones que tú mismo o misma aceleraste. El amor llegará, sí, pero necesitarás ser más inteligente emocionalmente y dejar de idealizar tanto.
Una amistad podría enfermarse o pasar por un momento complicado en estos días. No será nada grave, pero sí necesitará apoyo y compañía. Estarás muy presente para esa persona porque tienes un corazón enorme aunque luego quieras aparentar dureza.
Ya no pienses tanto en lo que ya se llevó la fregada. Hay cosas que simplemente terminaron y no van a regresar por más que las extrañes. Tu energía necesita enfocarse en metas nuevas, proyectos y sueños que todavía puedes cumplir. Traes muchísimo potencial, pero te distraes demasiado pensando en lo que perdiste en lugar de valorar lo que todavía tienes.
Mayo terminará enseñándote que el verdadero balance no está en tenerlo todo resuelto, sino en aprender a disfrutar el camino aunque haya tropiezos. Tú naciste para brillar, viajar, aprender y comerte el mundo, no para quedarte llorando por lo que no funcionó.
ARIES
En estos días andarás bien atravesado o atravesada emocionalmente porque regresarán recuerdos, personas o situaciones del pasado que jurabas ya haber superado. Este 25 de mayo del 2026 viene cargado de nostalgia para ti y podrías sentir unas ganas enormes de volver con esa persona que tanto te hizo sufrir. Pero ponte abusado o abusada porque una cosa es extrañar y otra muy distinta volver a meterte solito o solita al mismo infierno emocional del que tanto trabajo te costó salir. Tú tienes una maña muy peligrosa y es que te acostumbras al sufrimiento. Luego cuando todo empieza a ir bien, extrañas el caos, las peleas y hasta las lágrimas. Y así jamás vas a encontrar paz.
Recuerda algo muy importante: la persona que estará a tu lado la eliges tú, no tus amistades, no tu familia, no la vecina metiche ni la comadre que siempre opina de todo. Deja de vivir tomando decisiones para darle gusto a los demás. Tú sabes perfectamente quién te mueve el corazón y quién solo te provoca estrés, ansiedad y dolores de cabeza. Hazle caso a tu intuición porque últimamente trae las respuestas que tanto has estado buscando. No te sigas haciendo menso o mensa en una situación que ya necesita una decisión urgente porque mientras más la alargues, más problemas vas a crear.
Viene un dinero extra bastante bueno que podría ayudarte muchísimo a salir de algunos pendientes o darte un gustito que traes en mente desde hace tiempo. Pero tampoco te emociones gastando en puras tonterías nomás porque ya viste unos pesos de más. Aprende a administrar porque luego te entra la felicidad y te vuelves tienda departamental andante. Hay posibilidades de compras importantes o arreglos en casa, pero trata de pensar bien antes de soltar dinero a lo loco.
Ten mucho cuidado con una amistad que últimamente anda muy deprimida o cargando problemas emocionales bastante pesados. Tú eres de absorber energías ajenas sin darte cuenta y podrías terminar igual o peor emocionalmente. Ayuda si quieres, escucha si puedes, pero no cargues problemas que no son tuyos porque bastante tienes ya con los tuyos. Hay personas que solo saben vivir desde el drama y terminan arrastrando a quienes tienen cerca. Aprende a poner límites aunque te duela.
Si tienes pareja, vienen días algo tensos por discusiones, malos entendidos o celos absurdos. Podrías explotar por cosas pequeñas y cometer errores graves por hablar desde el enojo. Antes de reaccionar impulsivamente, piensa dos veces las cosas porque una palabra mal dicha podría lastimar muchísimo. Tú luego dices cosas enojado o enojada que ni sientes realmente, pero el daño ya queda hecho. Si quieres que la relación funcione, tendrás que aprender a controlar tu carácter y dejar de actuar desde el orgullo.
Y si estás soltero o soltera, deja de mendigar amor, cariño y atención. Tú no naciste para andar rogándole a nadie ni para conformarte con migajas emocionales. Date tu lugar porque cuando tú mismo o misma no te valoras, los demás tampoco lo hacen. Ya no vivas de rodillas esperando que alguien te escoja. Quien quiera estar contigo lo hará sin juegos, sin dudas y sin hacerte sentir insuficiente.
No te culpes por errores que no son tuyos ni cargues responsabilidades ajenas. Tú tienes la costumbre de querer salvar relaciones, amistades o situaciones que ya están más quebradas que piñata de fiesta infantil. Aprende a soltar. El día que entiendas cuánto vales y todo lo que has superado, ese día conocerás una felicidad mucho más real y tranquila.
Hay un proyecto o plan que podría cancelarse de último momento y eso te va a frustrar bastante. Pero no hagas berrinche ni pienses que el universo está en tu contra porque viene algo muchísimo mejor en menos de un mes. A veces las puertas se cierran porque simplemente no eran para ti. Ten paciencia porque lo que viene será más grande y más estable.
Tu mayor tarea en este cierre de mayo será volver a encontrarle sentido a tu vida. Últimamente te has deprimido demasiado por cosas que ni siquiera deberían tener tanto poder sobre ti. Deja de enfocarte en lo que te falta y empieza a valorar todo lo que sí has logrado. Porque aunque a veces no lo notes, has salido adelante de situaciones que hace tiempo pensaste que te destruirían.
TAURO
Prepárate porque en los próximos días podría aparecer un verdadero lobo disfrazado de oveja queriendo entrar a tu vida con carita de buena gente y grandes intenciones, pero en realidad solo traerá ganas de meterte en problemas, manipularte o hacerte sentir menos. Este 25 de mayo del 2026 te pondrá frente a personas falsas que sabrán perfectamente cómo envolverte con palabras bonitas y actitudes convenencieras. Así que abre bien los ojos y no te confíes tan rápido de cualquiera que llegue diciendo que quiere ayudarte o que te aprecia muchísimo. No todo mundo que te sonríe merece sentarse a tu mesa.
No hagas caso a comentarios negativos ni permitas que gente frustrada quiera venir a juzgar tu vida. Tú sabes perfectamente quién eres, todo lo que has sufrido y lo mucho que te ha costado salir adelante. Hay personas que hablan de ti porque les cala verte avanzar aunque sea poquito. Tú sigue enfocado o enfocada en tus metas y deja que hablen lo que quieran. Al final los hechos siempre terminan callando bocas y tú tienes muchísimo potencial para demostrar de qué estás hecho o hecha.
Eso sí, no tomes decisiones a la ligera. Últimamente has estado muy impulsivo o impulsiva y podrías decir sí o no sin analizar realmente las consecuencias. Aprende a pensar las cosas con calma, especialmente en cuestiones de dinero, amor y trabajo. Tú luego te emocionas o te enojas y tomas decisiones desde el sentimiento del momento. Respira, analiza y después actúa.
Vienen buenas noticias económicas porque se materializa un dinero extra que te ayudará bastante con algunas deudas o pendientes que traías arrastrando desde hace tiempo. Sentirás un pequeño alivio y eso te devolverá tranquilidad emocional. Sin embargo, tampoco andes contando tus planes ni tus movimientos porque las envidias estarán más fuertes que nunca. Hay personas muy cercanas que aparentan alegrarse por tus logros, pero por dentro quisieran verte fracasar.
Se marca ruptura o conflicto fuerte dentro de la familia debido a una infidelidad o traición que saldrá a la luz. Habrá tensión, chismes y comentarios incómodos, así que trata de mantenerte al margen y no meterte demasiado donde no te corresponde. A veces por querer ayudar terminas embarrado o embarrada en problemas ajenos.
Hay alguien que aparece y desaparece de tu vida cuando le da la gana y ya es momento de entender que esa persona no merece quedarse para siempre contigo. Tú mereces estabilidad, cariño sincero y alguien que se quede incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Deja de conformarte con atención a medias o mensajes cuando la otra persona se siente sola. Tu felicidad no depende de nadie más que de ti y mientras no entiendas eso seguirás sufriendo por gente que ni vale la pena.
También hay mucha envidia por parte de una amistad que se la pasa pegada a ti. Esa persona sonríe contigo, pero por detrás critica tus decisiones, tus relaciones y hasta tus logros. Aprende a identificar quién realmente te impulsa y quién solo está esperando el momento para verte caer. No cuentes todos tus planes ni tus sueños porque no todas las personas soportan verte feliz.
Valora muchísimo lo que tienes en casa y aléjate de situaciones que solo te generan estrés o ansiedad. Has pasado por demasiadas pruebas y aun así sigues de pie, aunque a veces sientas que ya no puedes más. Tu nobleza y buen corazón te han hecho sufrir muchísimo, pero también son parte de lo que te hace especial. El universo y Dios tienen preparadas recompensas importantes para ti por todo lo que has soportado en silencio.
En el amor, tu insistencia y esfuerzo por conquistar a esa persona especial comenzarán a dar resultados. Podría haber un acercamiento bonito, una conversación importante o señales que te harán sentir muchísimo mejor. Cambios positivos en tu estado de ánimo llegarán gracias a una noticia que te alegrará el corazón y te devolverá esperanza en cuestiones que ya dabas por perdidas.
Mayo cerrará enseñándote que aunque la vida a veces se pone pesada, tú tienes fuerza suficiente para levantarte una y otra vez. Solo deja de cargar personas que no harían lo mismo por ti.
GÉMINIS
Prepárate porque el pasado viene caminando de regreso y no precisamente para pedirte azúcar prestada. Una persona que en su momento te rechazó, te hizo sentir insuficiente o te dejó viendo luces ahora regresa con intenciones muy distintas. Este 25 de mayo del 2026 te pondrá frente a una decisión importante: abrirle nuevamente la puerta o mandarlo directito por donde vino para que aprenda lo que perdió. Y aquí dependerá muchísimo de cómo terminó todo entre ustedes. Si todavía quedan sentimientos reales y ves arrepentimiento sincero, podrías darte una oportunidad. Pero si solo regresa porque nadie más le funcionó, mejor aplícale la misma indiferencia que un día tuvo contigo y que aprenda que contigo ya no se juega.
Ten muchísimo cuidado con pagos, deudas y cuestiones relacionadas con dinero porque podrías cometer errores por distracción o por confiar demasiado. Hay posibilidades de atrasos, cobros inesperados o problemas si sigues dejando pendientes para después. Tú luego te haces menso o mensa pensando “al rato lo arreglo” y cuando acuerdas ya traes el agua hasta el cuello. Organízate mejor y deja de gastar en cosas innecesarias porque aunque venga dinerito extra, así como llega se puede ir rapidísimo.
Ya no te mortifiques por problemas ajenos ni quieras resolverle la existencia a todo mundo. Últimamente has cargado preocupaciones que ni te corresponden y eso te está drenando emocionalmente. Aprende a enfocarte en ti, en tu estabilidad y en la gente que realmente importa: tu familia y las amistades sinceras que han estado contigo en las buenas y en las peores. Lo demás que siga su rumbo. Tú no naciste para andar recogiendo pedazos emocionales de gente que ni siquiera hace algo por arreglar su vida.
También ponte las pilas con tu alimentación porque podrías subir bastante de peso en estas semanas si sigues tragando por ansiedad, estrés o aburrimiento. Tú luego dices “mañana empiezo la dieta” y el mañana nunca llega. Cuida más tu cuerpo porque no todo se trata de verte bien, también necesitas sentirte bien contigo mismo o misma. El cansancio emocional que traes encima también se refleja físicamente y ya es momento de atenderte más.
Deja de repetir que el amor no se hizo para ti porque tarde o temprano la vida te hará tragarte esas palabras completitas. Tú has sufrido bastante, sí, pero eso no significa que estés destinado o destinada a quedarte solo. Simplemente has amado a personas equivocadas o en momentos donde todavía no estabas listo emocionalmente. Viene para ti un ciclo muy importante donde comenzarás a sanar varias heridas del corazón y entenderás que el amor no es sufrimiento, ni ansiedad, ni andar rogando atención. El amor bonito sí existe, pero primero necesitas aprender a darte el lugar que mereces.
Mientras llega esa persona indicada, disfruta más a tus amistades reales y a tu familia. Hay gente muy valiosa alrededor de ti que has descuidado por enfocarte demasiado en decepciones amorosas. Aprende también a conocerte más: tus virtudes, tus defectos, lo que toleras y lo que definitivamente ya no estás dispuesto o dispuesta a aguantar. Porque cuando menos lo esperes llegará alguien que no solo te moverá el tapete, sino que te hará sentir paz y estabilidad emocional.
Tu sexto sentido andará más fuerte que nunca y muchas cosas que pensabas imposibles comenzarán a concretarse. Presentimientos, sueños o intuiciones te darán señales importantes. Hazles caso porque no será casualidad. Incluso podrías descubrir verdades ocultas o darte cuenta de quién sí está siendo sincero contigo y quién solo trae intereses disfrazados de cariño.
No finjas sentimientos nomás por no lastimar a alguien o por miedo a quedarte solo. Si no sientes nada, mejor habla claro desde el inicio. Pero si esa persona de verdad te mueve el mundo, entonces deja el miedo y atrévete a darlo todo. Ya estuvo bueno de quedarte a medias en las relaciones por miedo a sufrir. El amor requiere valentía y tú ya perdiste demasiado tiempo escondiendo lo que sientes.
Mayo cerrará para ti con cambios importantes, oportunidades emocionales y mucha claridad mental. Lo que tenga que quedarse en tu vida lo hará y lo que se vaya jamás estuvo destinado para ti. Aprende a confiar más en el proceso y menos en tus inseguridades.
CÁNCER
Por fin comenzará una etapa donde sentirás que las cosas empiezan a acomodarse poquito a poquito en tu vida. Este 25 de mayo del 2026 llega para darte claridad emocional y ayudarte a sanar muchas heridas que traías arrastrando desde hace tiempo. Durante este periodo estarás mucho más cerca de la persona que realmente vale la pena para ti, alguien que te dará estabilidad, tranquilidad y ganas de volver a creer en el amor. Ya era justo después de tanta decepción y tanto corazón roto que te cargaste por personas que ni sabían lo que querían.
La luna llena del día 26 vendrá cargadísima de energía positiva para ti, sobre todo en cuestiones relacionadas con dieta, proyectos, limpias emocionales y cierre de ciclos. Aprovecha muchísimo esa energía porque te ayudará a desprenderte de cargas que traías encima desde hace meses. Es excelente momento para iniciar hábitos nuevos, soltar personas tóxicas y hasta hacer limpieza espiritual o emocional. Traerás mucha sensibilidad y conexión contigo mismo o misma, así que escucha lo que tu intuición te diga.
En cuestiones laborales y económicas podrías sentir miedo o incertidumbre. Habrá momentos donde pensarás que las cosas no avanzan como quisieras o que tus esfuerzos no están dando resultados. Pero no te desanimes porque en poco tiempo llegará una oportunidad importante de crecimiento económico que podría ayudarte muchísimo a estabilizarte. Tú tienes capacidad y talento de sobra, solo necesitas dejar de dudar tanto de ti.
Mucho cuidado con personas del pasado que regresan queriendo mover tus emociones otra vez. Hay alguien que aparecerá con palabras bonitas, arrepentimientos o promesas que ya antes te hizo y no cumplió. No caigas otra vez en el mismo juego porque solo te traerá conflictos y desgaste emocional. Tú ya no estás para rescatar gente rota ni para andar mendigando amor donde claramente no lo hay.
También necesitas bajarle dos rayitas a la ambición y poner más los pies sobre la tierra. Está perfecto querer crecer, ganar más dinero y lograr estabilidad, pero no permitas que eso te haga perder la esencia tan noble que tienes. Eres una persona única y quien realmente conozca tus virtudes querrá quedarse contigo para siempre. Y quien no lo haga, que siga su camino. Ya no estás para convencer a nadie de quererte.
Vienen momentos muy bonitos y muchos cambios positivos en distintas áreas de tu vida, especialmente en lo económico. Comenzarás a crecer muchísimo emocionalmente y te darás cuenta de que muchas cosas que antes te dolían ya no tienen poder sobre ti. Eso será señal de que por fin estás sanando.
La vida te enseñará lecciones importantes y necesitarás aprenderlas para no volver a cometer los mismos errores. Tú luego tropiezas varias veces con la misma piedra nomás porque te gana el corazón. Pero ahora sí entenderás que no puedes seguir permitiendo que ciertas personas entren y salgan de tu vida cuando les da la gana.
Vienen días llenos de oportunidades, crecimiento y liberación emocional. Por fin empezarás a soltar todo ese pasado que te tenía atormentado o atormentada. Ya no es momento de jugar juegos emocionales, ni de competir por atención, ni de engancharte en relaciones complicadas. Es momento de vivir intensamente y disfrutar cada instante como si fuera el último.
Necesitas desprenderte de todo lo que te ha causado daño, estrés o tristeza. Desde amistades falsas hasta hábitos que nomás te hunden más emocionalmente. Entre más ligero o ligera te sientas, más rápido comenzarán a llegar las bendiciones.
En el amor vienen noticias bastante buenas. Si tenías problemas con tu pareja, las cosas comenzarán a mejorar poco a poco y habrá reconciliaciones importantes. Y si estás soltero o soltera, el amor empezará a florecer de una manera que no esperabas. Tu alma comenzará a sanar y volverás a sentir ilusión por cosas que ya dabas por perdidas.
Mayo cerrará con muchísima evolución para ti. Ya no serás la misma persona insegura que permitía cualquier cosa por miedo a quedarse sola. Ahora entenderás que mereces paz, amor bonito y estabilidad emocional.