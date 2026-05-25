Horóscopo: qué será de tu semana del 25 al 30 de mayo de 2026

El astrólogo Kirón le dice a tu signo del zodiaco cómo le irá en el amor y dinero en la última semana de mayo 2026.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Evite discusiones por simples cuestiones de poder en la pareja. Saturno está sólidamente instalado en su signo y exige madurez afectiva. Sea más paciente con sus seres queridos.

DINERO: Mercurio favorece acuerdos rápidos. Concretará negocios pendientes antes del fin de semana. Manténgase bien enfocado en sus objetivos principales.

CLAVE DE LA SEMANA: Acepte esas nuevas responsabilidades con autodisciplina.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Venus activa su comunicación en asuntos afectivos. Hable de lo que duele, de lo que quiere y de lo que lo enoja. Es un momento propicio para salidas sociales y encuentros reveladores.

DINERO: Organice sus gastos fijos con cautela. No realice inversiones riesgosas bajo presión. Cuide la estabilidad de su capital actual.

CLAVE DE LA SEMANA: Que el pensamiento no bloquee sus sentimientos. Sinceridad.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Buena semana para la pareja. Usted acompaña en vez de hacer propuestas. Está abierto a las necesidades, los reclamos y los deseos de los demás. Da consejo, compañía, su mano amiga.

DINERO: En el trabajo, Géminis toma la iniciativa. Es un buen momento para un primer puntapié, para hacer algo que nunca se hizo. Ganas, fuerzas y actitud.

CLAVE DE LA SEMANA: Cierre ciclos que han envejecido antes de iniciar una nueva gestión.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Con Venus en su ascendente, el deseo es contagioso. Su gente lo acompaña. Fuerza que arrasa. No acepta una negativa, ni una evasiva, ni una duda. Bastante dominante, aunque encantador.

DINERO: En lo laboral es una etapa de cerrar ciclos, de llegar al final del camino en algo que emprendió hace tiempo. Deténgase a revisar lo recorrido.

CLAVE DE LA SEMANA: Prepare a fondo el terreno para su próxima expansión.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Total entrega, incluso en algunos casos un cierto sacrificio en función de alguien querido. Logra dejar su ego de lado y ponerse en función de quien realmente lo necesita.

DINERO: Es vital trabajar en equipo, ponerse al servicio del grupo, hacer red. Únase a fundaciones, asociaciones o alguna estructura que lo contenga y acompañe.

CLAVE DE LA SEMANA: Actuar con cautela si le hacen propuestas demasiado excéntricas.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: La relación de pareja se nutre de su inserción en el mundo, de los vínculos sociales, de los amigos, de las salidas. La gente creativa es una bocanada de aire fresco en su existencia.

DINERO: Excelente semana para el trabajo en equipo. Aproveche para mostrarse, para hacer valer su talento y la experiencia que ha ido cosechando en estos años.

CLAVE DE LA SEMANA: Reclame el reconocimiento que merece por su fuerte compromiso de trabajo.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Tendrá que sostener, ya sea económica o emocionalmente, a alguien que quiere mucho. Su palabra es ley para la familia, los amigos y la pareja. Con responsabilidades un poco agobiantes.

DINERO: Un nuevo objetivo se despliega ante sus ojos. Renueva el conocimiento, la tecnología, los recursos o incluso las personas que colaboran con usted.

CLAVE DE LA SEMANA: Conviene mantener un equilibrio entre el placer y el deber.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Confiado, optimista, con ganas de divertirse, de viajar, de conocer gente que estimule y de compartir estas experiencias con quien ama. Con un nuevo proyecto de pareja o de familia.

DINERO: Gran momento para saldar deudas y así sanear su economía. Mucho cuidado si tiene que firmar documentos o pedir un préstamo; no haga nada impulsivo.

CLAVE DE LA SEMANA: No postergue ni un día más esos trámites legales tan importantes.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Aumenta la intensidad y eso lo atrae, pero… no se arriesgue a una fusión total con la pareja porque va a sentirse encerrado. Respete su límite y así no se expondrá al miedo a la intimidad.

DINERO: En lo laboral hay que compartir, que dialogar, que acordar, que trabajar en equipo. Gran momento para repartir en forma justa derechos y obligaciones.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea prudente con las compras grandes. No se vaya de presupuesto.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Venus genera mucha unión, diálogo y armonía. En la pareja, la relación fluye y usted ya no se siente presionado por las demandas ni saturado por las obligaciones del entorno. Sereno.

DINERO: Fuerte demanda. Hay que organizar muy bien la agenda porque se tiende a sobrecargar y eso puede afectar un poco su sistema nervioso.

CLAVE DE LA SEMANA: Es un buen momento para armar rutinas de trabajo positivas y sostenibles.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Etapa de bajo perfil, de ponerse al servicio del otro, sin egocentrismo. El desafío consiste en acompañar, asistir, escuchar y no dejar que el orgullo arruine vínculos muy sanos.

DINERO: Muy creativo, algo impaciente, pero con capacidad para generar cambios notables. Renacen las ganas y la posibilidad de crear algo estimulante.

CLAVE DE LA SEMANA: Si tiende a aburrirse con trabajos repetitivos, apueste por la renovación.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Con ganas de pasarla bien, de evitar roces, de ver la parte buena de los demás. Va a ser quien ceda en la pareja y en casa, quien anime a todo el grupo y quien convoque a los amigos.

DINERO: Mantendrá cierto orden. Sobre todo, cuide lo que tiene, ya sea capital, trabajo, recursos o incluso a la gente que trabaja con usted.

CLAVE DE LA SEMANA: Administre sus recursos con visión a largo plazo. No a la ilusión.

Por Kirón