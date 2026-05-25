Horóscopo de hoy para Acuario del 25 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 25 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Los trámites de inmigración o los asuntos legales en general cobrarán gran importancia. No dudes en pedirte un día en el trabajo o retirarte antes si la causa lo merece. Si surge alguna traba en el camino, no pierdas la confianza: hallarás la solución.

Horóscopo de amor para Acuario

Tu relación romántica no es complicada, es agradable y satisfactoria. Eres apreciado por tus habilidades como conversador y la habilidad de ofrecer buenos consejos. Haces planes para pasar tiempo con tu pareja y si eres soltero para encontrarte con tus amigos y compartir momentos inolvidables con ellos que recordaran por siempre.

Horóscopo de dinero para Acuario

Estas tratando los asuntos financieros con total relajación, otros estarían estresados y con dudas, pero tu manejas la situación con sencillez y calma.Tienes el coraje suficiente para actuar en el momento oportuno y lograr ganancias. No te extralimites, porque el orgullo viene antes de la caída y puedes arruinar todo lo que has logrado.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Todos los sistemas van a tu vida sexual. Habrá variedad y pasión disponible para ti y tu pareja, para que lo disfruten y encontrarán nuevas formas de encenderse uno al otro. No hay tabúes entre ustedes y no tendrás reparos en experimentar con nuevas ideas eróticas y deliciosos juegos sensuales. No esperes mucho a que te pregunten.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Acuario Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending