Horóscopo de hoy para Capricornio del 25 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 25 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Los trámites de inmigración o los asuntos legales en general cobrarán gran importancia. No dudes en pedirte un día en el trabajo o retirarte antes si la causa lo merece. Si surge alguna traba en el camino, no pierdas la confianza: hallarás la solución.

Horóscopo de amor para Capricornio

Si parece que estas en desacuerdo con el mundo, y lo que dices con frecuencia crea conflicto con las opiniones de los demás, puedes empezar a sentirte malentendido, apareciendo más en el extremo y antagonizando a aquellos que quieres. Trata de reaccionar calmadamente, de una manera juiciosa y evita discutir repetidamente todo una y otra vez.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

¡Placer es tu segundo nombre! La otra cara es que tu solo estas pensando en tus propias necesidades cuando haces el amor y descuidas las necesidades de tu pareja. Dale una sorpresa con un delicioso gusto erótico o compra algunos juguetes sexuales para volverla loca. No hay limites en esta forma de disfrutar.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Capricornio Horóscopo de hoy
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