Horóscopo de hoy para Escorpio del 25 mayo de 2026

Hoy descubrirás que existen amistades con las que puedes promover vínculos valiosos, basados en aquello que deseas construir hacia el futuro. Si atraviesas una crisis o enfrentas problemas complejos, no te quedes atrapado en la obsesión. Recurre a redes de apoyo. ¡Pon manos a la obra!

Horóscopo de amor para Escorpio Todos los que conoces están contentos de cumplir tus deseos, tu confianza y encanto atrae a más personas que quieren llegar a conocerte. También las caras familiares parecen sorprendentemente querer renovar contacto contigo. Aun tu pareja actual y parejas potenciales son cariñosas y pueden darte una sorpresa inesperada.

Horóscopo de dinero para Escorpio El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.