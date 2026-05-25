Horóscopo de hoy para Géminis del 25 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 25 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Tus familiares a veces pueden mostrarse algo demandantes y, aunque sus pedidos te resulten tediosos, será importante reconocer el rol que te corresponde cumplir. No pienses solo en ti. En esta etapa te convendrá cuidar tu ámbito privado, así como tus bases cotidianas.

Horóscopo de amor para Géminis

Tienes una gran oportunidad ya sea para remodelar tu relación o hacer nuevas conexiones. Sin embargo consideras con cuidado que quieres que sea el resultado antes de involucrar a tu socio actual. Es importante que compartas tus sentimientos con ellos y les expliques tu motivación para que entiendan cualquier cambio.

Horóscopo de dinero para Géminis

En lo que respecta a las finanzas, no te será difícil mantener un balance sano entre tus ingresos y egresos. Cuando compras, eres lo suficientemente inteligente para no dejarte llevar por lo barato Eres perspicaz y es dificil que se aprovechen de tí cuando estás buscando cosas de lujo.Si quieres gastar dinero, adelante pero hazlo con cuidado como acostumbras.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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