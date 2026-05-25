Horóscopo de hoy para Libra del 25 mayo de 2026

En este momento, en el que estás revisando errores y compensando faltas, podrías visitar una iglesia, meditar o encender una vela a tu santo de cabecera. Sin embargo, no permitas que el ruido exterior te desconecte de tu alma. La ayuda que buscas también habita en tu interior.

Horóscopo de amor para Libra Antes de decidir cómo quieres que sea tu vida privada, incluyes a tu pareja en tus deliberaciones y obtienes sugerencias valiosas sobre los asuntos importantes que tienes que discutir respecto a su futuro juntos y las decisiones que ambos necesitan aclarar que son necesarias para la realización de sus planes.

Horóscopo de dinero para Libra Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.