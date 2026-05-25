Horóscopo de hoy para Sagitario del 25 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 25 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Te propondrás objetivos muy altos y no te detendrás hasta cumplir cada uno. Hoy cargarás grandes responsabilidades sobre tus hombros, así que, aunque recibas múltiples invitaciones sociales, será mejor postergarlas. Prioriza tus metas principales, ya que necesitarás máxima concentración.

Horóscopo de amor para Sagitario

Aun si piensas que estas bien, es recomendable hacerse un poco para atrás, estas en peligro si fuerzas tu punto de vista sobre los demás. Tu pareja y amigos no están muy emocionados ante el prospecto de tener que tratar con tu crítica constantemente. Trata de permanecer más abierto al punto de vista alterno que otros pueden tener.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Sientes que todos están siendo falsos y fraudulentos y quieren meter las manos en tu dinero. La ansiedad causada por esto nubla tu s juicios objetivos claros. Mantente alejado de cuestiones monetarias complicadas.En el futuro tendrás muchas oportunidades para hacer buenos tratos.Hoy no es el mejor día para eso.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Tú y tu pareja están haciéndolo bien en lo que se refiere al departamento de hacer el amor. Permite que tu pareja te consienta. De vez en cuando, deja que tu amante te muestre que es lo que quiere. No seas muy sumiso, ¡un estilo dominante también puede ser muy erótico!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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