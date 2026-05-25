Horóscopo de hoy para Virgo del 25 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 25 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Este es un día perfecto para apostar por tus proyectos personales. En el camino tendrás que sortear distintas pruebas, ya que múltiples requerimientos laborales tocarán a tu puerta. Pero para poder cumplir con un rol social importante, primero deberás atender tus propias necesidades.

Horóscopo de amor para Virgo

Trata de evitar el pasar la tarde solo, mejor invita a amigos a pasar una tarde juntos y sigan a ver que ofrece la vida nocturna. Usando tu iniciativa y especialmente si eres soltero haces conexiones placenteras, piensa cuidadosamente sobre exactamente que estás haciendo, de otra forma puedes arrepentirte de lo que ocurra después.

Horóscopo de dinero para Virgo

Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Para ti una relación tiene que estar llena de abrazos y suspiros llenos de afecto. Ya que te sientes tan seguro en tu relación puedes tratar algo más atrevido. Por ejemplo, deja que tu otra mitad cubra tus ojos con una bufanda de seda suave y entonces deja que tome el control. Tal vez esto es tan bueno como se pone.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Virgo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending