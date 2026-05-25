Jacob Elordi reacciona a la muerte de su personaje en “Euphoria”

La tercera temporada de “Euphoria” no ha dejado indiferente a nadie, y el séptimo episodio, emitido el domingo por la noche, fue uno de los más impactantes: Nate Jacobs, el conflictivo personaje interpretado por Jacob Elordi, falleció mordido por una serpiente de cascabel mientras estaba enterrado vivo.

Lejos de horrorizarse, el actor australiano confesó que le pareció una “forma genial de morir”.

“Es genial ver cómo todo ha llegado a lo que ha llegado”, bromeó Elordi en el segmento posterior al episodio de HBO. El nominado al Golden Globes reflexionó sobre el destino de su personaje: “Nate era alguien que cometió tantos errores y tomado tantas decisiones oscuras. Su muerte era, de algún modo, un cierre coherente”.

Sobre la escena

Aunque la muerte de Jacobs fue descrita por los fans como “la forma más horrible de morir”, para Elordi el rodaje fue todo lo contrario.

“Mis hombros tocaban el costado y no podía mover los brazos. Luego taladraban la tapa y se oscurecía. En realidad fue muy agradable. Allí dentro era bastante tranquilo”, mencionó el actor.

El momento más llamativo llegó con la serpiente. El creador de la serie, Sam Levinson, quiso usar un reptil real: una boa constrictora a la que colocaron un falso cascabel en la punta. “El sonido era alarmante mientras estaba encerrado en una caja, pero la serpiente era súper adorable, realmente adorable”, aseguró Elordi.

Más adelante dijo: “Se acercó a mi lado, estaba muy somnolienta. Tuve que empujarle un poco para que subiera. Y eso fue todo”.

Para el intérprete, decir adiós a Nate Jacobs supone el cierre de un ciclo profundamente significativo. “Este programa es una parte enorme, no solo de mi carrera, sino de mi vida. Ha sido increíble y estoy muy orgulloso de formar parte de esto”, confesó.

El final de la tercera temporada de “Euphoria” se emitirá el próximo domingo 31 de mayo, cerrando una entrega que llegó tras una pausa de cuatro años.

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