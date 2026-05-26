Detienen a un hombre por torturar hasta la muerte durante meses a una joven en Carolina del Norte

Las autoridades de Carolina del Norte arrestaron a un hombre acusado de asesinar a su novia de 19 años después de que investigadores descubrieran evidencias de presuntos abusos y tortura prolongada.

La víctima fue identificada como Isabella Stroupe, quien fue encontrada muerta el pasado 1 de mayo dentro de un apartamento. Su novio, Thomaz Kenon Hamilton, de 24 años, fue acusado de asesinato en primer grado y violación, según una declaración jurada de arresto obtenida por el Daily Mail.

La víctima fue hallada atada sobre un colchón manchado de sangre

Según documentos judiciales citados por medios locales, Thomaz Kenon Hamilton llamó al 911 desde una estación de servicio cercana y aseguró que la joven había dejado de respirar.

Sin embargo, agentes del Charlotte-Mecklenburg Police Department encontraron una escena alarmante al llegar al apartamento.

La joven estaba semidesnuda, atada con una correa de remolque y sobre un colchón con manchas de sangre, según el reporte policial.

La investigación concluyó que Isabella Stroupe murió víctima de homicidio y presentaba múltiples lesiones graves, incluidas fracturas, huesos rotos y heridas de arma blanca.

Durante el registro del apartamento, las autoridades hallaron un cuchillo envuelto en celofán con aparentes rastros de sangre, un bate de béisbol, una espada, varios teléfonos celulares dañados y ropa manchada.

Los detectives también indicaron que existían evidencias de que la joven habría sido sometida a torturas durante varios meses.

Según el expediente, los investigadores concluyeron que la víctima “habría estado físicamente incapacitada para otorgar consentimiento”.

Familiares aseguraron que confiaban en el acusado

Familiares de Isabella Stroupe dijeron sentirse devastados y sorprendidos por las acusaciones.

Su hermana, Marleigh Bailey, afirmó que conocían desde hace años a Thomaz Kenon Hamilton y jamás imaginaron algo similar.

El hermano de la víctima, Jacob Walker, recordó que la joven era apasionada por la lectura, las historias de fantasía y el anime.

Thomaz Kenon Hamilton permanece recluido en la cárcel del condado Mecklenburg sin derecho a fianza.

Su próxima audiencia judicial fue programada para el 30 de junio.

Sigue leyendo:

–Un hombre confesó haber matado a sus cuatro hijos en Carolina del Norte: la policía halló los cuerpos en su garaje

–Policía de Carolina del Norte mata a un adolescente de 13 años buscado por el asesinato de su abuela

–Política migratoria quiebra familia en Carolina del Norte con autodeportación de padre tras 30 años en EE.UU.