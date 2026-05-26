Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 26 mayo de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 26 de mayo de 2026.

03/21 – 04/19

Si quieres que tus relaciones te sumen, te convendrá correr el velo de las fantasías y mirar al otro sin proyecciones previas. Buscar romances platónicos podría hacerte perder verdaderas oportunidades de encuentro. Evalúa si la persona que te acompaña realmente te ofrece un complemento.

04/20 – 05/20

Como estás inmerso en el trajín cotidiano, muchas veces te olvidas de observar a tu cuerpo. Incorpora el hábito de aromatizar los ambientes con aceites esenciales, ya que esto te ayudará a relajarte. Recuerda que la salud también refleja el bienestar espiritual y mental.

05/21 – 06/20

Algunas de tus amistades estarán distraídas y probablemente no te presten la atención que mereces. Sin embargo, aunque sientas que no te tienen en cuenta, tu toque distintivo no pasará inadvertido para quienes saben observar. Tu cortesía y refinamiento brillarán en la multitud.

06/21 – 07/20

Es posible que debas resignar cuestiones de trabajo, popularidad e imagen pública para sumar tu aporte al hogar o para cuidar a un familiar que necesita tu consideración. Quienes conviven contigo agradecerán que estés presente para colaborar y balancear las responsabilidades.

07/21 – 08/21

Cuando llegue información a tus oídos, antes de darla por cierta, verifícala, ya que podrías estar más propenso a caer en engaños. Dedica tiempo a la meditación para despejar la mente y favorecer tu buen juicio. Aprende a pensar con mayor claridad incluso en contextos confusos.

08/22 – 09/22

Busca un manejo más ecuánime del dinero junto a tu socio o pareja, ya que no sirve que seas equilibrado en los gastos si los demás no acompañan con la misma actitud. Si estás tramitando una herencia o un divorcio, te convendrá sopesar los distintos factores involucrados. No te dejes engañar.

09/23 – 10/22

Gracias a tu capacidad para emitir juicios ecuánimes y justos, ocuparás un lugar destacado en tu entorno. Te tocará tratar con personas adormecidas o ausentes. Tu visión amplia te permitirá reconocer qué vínculos merecen verdaderamente tu amor y dedicación.

10/23 – 11/22

Ahora estarás especialmente permeable a los estímulos cotidianos, absorbiendo sin darte cuenta sentimientos ajenos. También podrías somatizar asuntos pendientes en el cuerpo. En el silencio interior hallarás una respuesta capaz de armonizar tu alma y devolverte mayor serenidad.

11/23 – 12/20

Si deseas preservar tu círculo social, será fundamental conducirte con amabilidad. Por ahora, evita mezclar amistad y romance, ya que podrías generar confusión y enredos innecesarios, afectando el clima compartido. Mantente alejado de actitudes engañosas con quienes te rodean.

12/21 – 01/19

Algunos miembros de tu familia podrían eludir responsabilidades o actuar con evasión. Si te corresponde decidir, será fundamental exigir compromiso y poner límites al victimismo. Confía en tu juicio, basado en la experiencia, y no permitas que los lamentos debiliten tu autoridad.

01/20 – 02/18

La búsqueda de justicia y el deseo de actuar correctamente guiarán tus pasos. Sin embargo, observa si las personas con las que conversas son realmente confiables o si intentan aprovechar tu reputación de integridad. Recuerda que no todos hablan con sinceridad.

02/19 – 03/20

Los astros indican que es momento de gestionar asuntos financieros con socios o colaboradores. Tanto en pareja como en negocios compartidos será importante una participación equilibrada. Si tienes deudas o compromisos pendientes, procura cubrirlos para demostrar solvencia en el proceso.