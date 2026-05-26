Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 26 mayo de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 26 mayo de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 26 de mayo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Si quieres que tus relaciones te sumen, te convendrá correr el velo de las fantasías y mirar al otro sin proyecciones previas. Buscar romances platónicos podría hacerte perder verdaderas oportunidades de encuentro. Evalúa si la persona que te acompaña realmente te ofrece un complemento.
Tauro
04/20 – 05/20
Como estás inmerso en el trajín cotidiano, muchas veces te olvidas de observar a tu cuerpo. Incorpora el hábito de aromatizar los ambientes con aceites esenciales, ya que esto te ayudará a relajarte. Recuerda que la salud también refleja el bienestar espiritual y mental.
Géminis
05/21 – 06/20
Algunas de tus amistades estarán distraídas y probablemente no te presten la atención que mereces. Sin embargo, aunque sientas que no te tienen en cuenta, tu toque distintivo no pasará inadvertido para quienes saben observar. Tu cortesía y refinamiento brillarán en la multitud.
Cáncer
06/21 – 07/20
Es posible que debas resignar cuestiones de trabajo, popularidad e imagen pública para sumar tu aporte al hogar o para cuidar a un familiar que necesita tu consideración. Quienes conviven contigo agradecerán que estés presente para colaborar y balancear las responsabilidades.
Leo
07/21 – 08/21
Cuando llegue información a tus oídos, antes de darla por cierta, verifícala, ya que podrías estar más propenso a caer en engaños. Dedica tiempo a la meditación para despejar la mente y favorecer tu buen juicio. Aprende a pensar con mayor claridad incluso en contextos confusos.
Virgo
08/22 – 09/22
Busca un manejo más ecuánime del dinero junto a tu socio o pareja, ya que no sirve que seas equilibrado en los gastos si los demás no acompañan con la misma actitud. Si estás tramitando una herencia o un divorcio, te convendrá sopesar los distintos factores involucrados. No te dejes engañar.
Libra
09/23 – 10/22
Gracias a tu capacidad para emitir juicios ecuánimes y justos, ocuparás un lugar destacado en tu entorno. Te tocará tratar con personas adormecidas o ausentes. Tu visión amplia te permitirá reconocer qué vínculos merecen verdaderamente tu amor y dedicación.
Escorpio
10/23 – 11/22
Ahora estarás especialmente permeable a los estímulos cotidianos, absorbiendo sin darte cuenta sentimientos ajenos. También podrías somatizar asuntos pendientes en el cuerpo. En el silencio interior hallarás una respuesta capaz de armonizar tu alma y devolverte mayor serenidad.
Sagitario
11/23 – 12/20
Si deseas preservar tu círculo social, será fundamental conducirte con amabilidad. Por ahora, evita mezclar amistad y romance, ya que podrías generar confusión y enredos innecesarios, afectando el clima compartido. Mantente alejado de actitudes engañosas con quienes te rodean.
Capricornio
12/21 – 01/19
Algunos miembros de tu familia podrían eludir responsabilidades o actuar con evasión. Si te corresponde decidir, será fundamental exigir compromiso y poner límites al victimismo. Confía en tu juicio, basado en la experiencia, y no permitas que los lamentos debiliten tu autoridad.
Acuario
01/20 – 02/18
La búsqueda de justicia y el deseo de actuar correctamente guiarán tus pasos. Sin embargo, observa si las personas con las que conversas son realmente confiables o si intentan aprovechar tu reputación de integridad. Recuerda que no todos hablan con sinceridad.
Piscis
02/19 – 03/20
Los astros indican que es momento de gestionar asuntos financieros con socios o colaboradores. Tanto en pareja como en negocios compartidos será importante una participación equilibrada. Si tienes deudas o compromisos pendientes, procura cubrirlos para demostrar solvencia en el proceso.