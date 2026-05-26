Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Te viene una etapa en la que vas a abrir bien los ojos y dejar de confiar tan fácil en cualquier hijo de vecina que llegue hablándote bonito. Hay una amistad que se te va a acercar buscando consejo porque anda más perdido que calzón en motel, y aunque a veces te haces el duro o la dura, sabes perfectamente cómo levantarle el ánimo a la gente cuando más lo necesita. Échale la mano porque la vida da muchas vueltas y más adelante podrías ser tú quien necesite apoyo emocional, económico o hasta quien te saque del chisme donde te vas a meter por andar de lengua suelta.
Se empieza a acomodar un negocio o proyecto que traías medio atorado. Al principio sentirás que las cosas avanzan lento, pero no desesperes porque a finales de mayo y entrando junio verás resultados bastante buenos. Eso sí, deja la flojera y ponte las pilas porque quieres que todo caiga del cielo mientras tú sigues acostado viendo videos y tragando mugrero. El universo ayuda, sí, pero tampoco hace milagros con gente huevona.
Una persona del pasado vuelve a aparecer en tu vida como cucaracha cuando apagan la luz. Puede ser un amor, una amistad o alguien que en su momento te falló horrible y ahora regresará con cara de arrepentimiento, prometiendo cambios y jurando que ya maduró. Tú sabrás si vuelves a abrirle la puerta, pero recuerda que árbol que nace torcido difícilmente endereza. No entregues tu confianza tan rápido porque luego terminas creyendo promesas más falsas que billete de tres pesos. Mantén tus antenas bien paradas y no ignores esas señales que te da tu intuición porque rara vez se equivoca.
En el amor andas en una temporada donde necesitas dejar de provocar inseguridades o jugarle al interesante. Si tienes pareja, bájale dos rayitas a los celos, a los desplantes y a las actitudes inmaduras porque la otra persona también se cansa de andar rogando atención. Hay alguien que te quiere de verdad, pero tú a veces haces cada cosa que parece que le estás poniendo piedritas en el camino para que se largue. No olvides que el karma es canijo y todo lo que haces se regresa, así que mide tus palabras y tus acciones antes de lamentarte.
Tu economía mejorará poco a poco, pero necesitas aprender a administrarte mejor porque ganas dinero y se te va como agua entre los dedos. Mucho gasto hormiga, mucha salida innecesaria y mucho “me lo merezco” te tienen con pendientes económicos. Cuida más tus piernas y espalda porque se te viene cansancio acumulado, dolores musculares y hasta problemas por malas posturas. Ya deja un poco el refresco porque traes el riñón pidiendo esquina y luego andas llorando cuando el cuerpo te cobra factura. Más agua, menos mugrero y aunque sea ponte a caminar unas vueltas porque ya el cuerpo no responde igual que antes.
En el trabajo o donde convives diario hay una persona que te sonríe de frente, pero por detrás te trae atravesado o atravesada. Ese supuesto amigo o amiga nomás anda viendo cómo hacerte quedar mal o cómo enterarse de tus movimientos. No cuentes tus planes, guarda silencio y deja que los resultados hablen por ti. Recuerda que mucha gente no soporta verte avanzar porque mientras tú creces, ellos siguen estancados en la misma miseria emocional de siempre.
Vienen días donde recuperarás mucho de tu brillo y volverás a sentirte fregón o fregona. Aprovecha esta etapa para hacer cambios en tu vida, cerrar ciclos y dejar de cargar personas que solo te quitan energía. La vida es una sola y ya estuvo bueno de vivir pensando tanto en el futuro mientras se te va el presente. Disfruta, ríe, enamórate, sal, arréglate y deja de quedarte con ganas de hacer cosas por miedo al qué dirán. Tú naciste para brillar, no para andar escondiéndote ni viviendo a medias.
VIRGO
No cambies tu manera de ser nomás por quedar bien con gente que ni siquiera sabe lo que quiere en su vida. Tú naciste con un carácter fuerte, medio especial y hasta difícil de entender a veces, pero quien de verdad te aprecia te acepta con todo y tus arranques, tus cambios de humor y esa manera tan tuya de mandar al demonio a quien te fastidia. Ya deja de desgastarte tratando de encajar donde claramente no perteneces. Hay personas que jamás estarán conformes contigo aunque les bajes la luna y las estrellas, así que mejor ahórrate el esfuerzo y enfócate en tu paz mental.
Traes una energía muy intensa en estos días del 26 de mayo del 2026 y eso hará que muchas personas se acerquen a ti buscando consejo, apoyo o simplemente queriendo colgarse de tu buena vibra. El problema es que tú luego absorbes problemas ajenos como trapeador viejo y terminas agotado emocionalmente. Aprende a poner límites porque no eres hospital de almas rotas ni centro de rehabilitación para gente indecisa. Ayuda si quieres, pero sin dejarte consumir por dramas que ni tuyos son.
En cuestiones familiares vienen discusiones y desacuerdos por chismes, dinero o por querer tener el control de todo. Tú sabes perfectamente quién mueve los hilos y quién disfruta crear tensión nomás por deporte. Hazte el inteligente y no caigas en provocaciones porque podrías terminar diciendo cosas muy fuertes que después ni cómo arreglar. A veces el silencio vale más que mil explicaciones, y en esta ocasión te conviene más observar que andar de justiciero queriendo acomodar la vida de todos.
En el amor vienen sacudidas emocionales. Si tienes pareja podrías descubrir una verdad que te dejará pensando muchísimo. No necesariamente significa traición, pero sí algo que estaba oculto y que cambiará tu manera de ver la relación. Antes de explotar o hacer un drama digno de novela de las nueve, escucha, analiza y después decide. No tomes decisiones en caliente porque luego terminas arrepintiéndote. Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a buscarte más seguido y aunque al principio no te moverá mucho el tapete, poco a poco podría despertarte sentimientos que ya creías enterrados.
Cuida mucho lo que cuentas sobre tu vida privada porque traes alrededor gente bien hocicona y envidiosa. Hay amistades que te abrazan y te dicen “te quiero mucho”, pero apenas das la espalda y ya andan ventilando tus cosas como si fueran reporteros de espectáculos. No reveles planes, negocios, amores ni movimientos económicos porque podrían echarte sal o incluso meterte en problemas. Tú sigue avanzando en silencio, que cuando la gente vea tus resultados se va a quedar con el hocico abierto.
En lo económico vienen cambios positivos, pero también gastos inesperados relacionados con casa, papeles o familia. Aprende a administrar mejor porque luego se te antoja medio mundo y terminas comprando cosas que ni ocupabas. Ya bájale a los antojos caros y ponte más inteligente con el dinero porque se aproxima una oportunidad bastante buena para invertir o comenzar algo que te dejará ganancias más adelante.
Tu salud necesitará más atención, sobre todo en cuestiones de estrés, ansiedad y dolores musculares. Andas cargando demasiadas preocupaciones y tu cuerpo ya empezó a pasarte factura. Dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir o molestias estomacales podrían hacerse presentes si sigues tragándote todo lo que sientes. Aprende a soltar, descansa más y deja de querer resolverle la vida a medio mundo.
Vas entrando en una etapa muy fuerte donde la vida te pondrá nuevas metas y retos importantes. Lo mejor de todo es que ahora sí tendrás la madurez para decidir qué sí quieres y qué definitivamente ya no estás dispuesto o dispuesta a tolerar. Se te caerán máscaras de varias personas y entenderás que no todo el que sonríe es amigo ni todo el que se aleja es enemigo.
No tengas miedo de decir lo que sientes. Ya estuvo bueno de guardarte palabras por no incomodar a otros. El 2026 viene a enseñarte que primero estás tú, después tú y al final también tú. Y aunque muchos se molesten porque ya no eres tan manipulable como antes, será el mejor regalo que podrás darte: aprender a elegirte sin culpa y mandar bien lejos todo lo que no te deje crecer.
LIBRA
Este 26 de mayo del 2026 viene movidito para ti en cuestiones del corazón, mi vida, porque andarás pensando mucho en lo que quieres, lo que mereces y lo que ya no estás dispuesto o dispuesta a seguir cargando como costal de papas. Si estás viviendo un amor a distancia, entiende algo: eso no es para cualquiera. Amor de lejos necesita madurez, confianza, comunicación y mucha seguridad, porque si uno de los dos anda con la mente más inquieta que gallina en mercado, cualquier silencio se vuelve sospecha y cualquier mensaje tardado se convierte en novela de traición. No te claves inventando historias si no tienes pruebas, pero tampoco te hagas de la vista gorda si las señales están más claras que anuncio de carretera.
Si tienes pareja, necesitas ponerle más sabor a la relación porque la rutina puede andar metiendo su cuchara. No todo puede ser reclamos, cansancio, pendientes y “luego hablamos”. Acuérdate de cómo empezó todo, de esas ganas de verse, de los mensajes bonitos, de las miradas con doble intención y de esa emoción que hacía que hasta se te acomodara el cabello solito. Si todavía hay amor, cuídalo; si todavía hay deseo, aliméntalo; y si todavía hay ganas, no las dejes morir por orgullo o flojera. La innovación será clave: salgan de lo mismo, sorpréndanse, háblense bonito y dense tiempo sin estar pegados al celular como si les fueran a depositar por contestar cada tres segundos.
También vienen aclaraciones en asuntos que te tenían inquieto o inquieta. Algo que parecía enredado empezará a tomar forma, pero necesitas dejar de querer controlar todo. La vida no siempre se acomoda al ritmo que tú quieres, y a veces los cambios llegan para sacudirte, no para destruirte. Has madurado mucho, aunque te cueste reconocerlo, y ya no eres la misma persona que antes se dejaba llevar por cualquier promesa bonita. Eso sí, no permitas que tus celos arruinen lo que apenas va creciendo. Te han fallado, sí, pero no puedes cobrarle a una persona nueva las facturas que dejó otra gente. Si sigues juzgando a todos con la misma vara, al final se van a cansar y tú te vas a quedar con tu orgullo bien planchado, pero con el corazón más solo que puesto de tacos sin salsa.
En lo personal, bájale tantito a la exigencia. Te presionas demasiado por querer resolver la vida en dos días, verte bien, ganar más, amar mejor, no fallar, no sentir, no romperte y todavía sonreír como si nada pasara. No, criatura, tampoco eres máquina de hacer milagros. Date permiso de descansar, de equivocarte y de empezar de nuevo sin estarte castigando por cada paso que no sale perfecto. La vida también se disfruta, no solo se cumple como lista de mandado.
En el trabajo vienen movimientos que pueden beneficiarte económicamente. Podría presentarse una propuesta, cambio de función, ajuste de horario o una oportunidad que al inicio te dará miedo, pero que después te abrirá una puerta muy buena. No te achiques ni te vendas barato. Tú sabes lo que vales, pero a veces te haces como que no para no incomodar a otros. Ya estuvo bueno de pedir permiso para brillar.
Cuida mucho tus gastos porque te gusta la buena vida, y está perfecto, pero no quieras vivir como reina o rey con presupuesto de quincena asustada. Organízate mejor, guarda dinero y apuesta por ese sueño que traes en mente. Este día te recuerda que sí puedes construir algo más estable, pero necesitas disciplina, decisión y dejar de distraerte con gente que solo viene a mover el tapete. Libra, ponte firme: lo bueno viene, pero esta vez te toca elegirte sin miedo.
ESCORPIÓN
Este 26 de mayo del 2026 te va a poner frente a muchas verdades que habías querido ignorar nomás por no salir de tu zona cómoda. Ya deja de querer fabricar amor donde apenas y existe interés, porque luego terminas dando todo por personas que ni siquiera saben lo que quieren. Tú eres intenso o intensa, entregado, apasionado y hasta medio obsesivo cuando alguien de verdad te mueve el tapete, pero no confundas atención con amor ni palabras bonitas con compromiso. Hay alguien que trae puro verbo y pocas acciones, y tú ya deberías haber entendido desde hace tiempo que quien quiere estar contigo lo demuestra, no te trae adivinando como bruja de feria.
La primera impresión siempre cuenta y en estos días conocerás a una persona que te dejará pensando muchísimo. Puede ser amistad, romance o alguien relacionado con trabajo, pero desde el primer momento sentirás esa vibra rara que rara vez se equivoca. Hazle caso a tu intuición porque tú podrás engañar a cualquiera menos a ti mismo. Si algo no te cuadra, investiga, observa y no entregues confianza tan rápido. No toda la gente llega con buenas intenciones y tú tienes un imán muy fuerte para atraer personas necesitadas, manipuladoras o que quieren colgarse de tu energía.
Cuida mucho tus amistades porque traes alrededor gente más cambiante que clima de cerro. Un día te hablan como si fueras lo mejor que les pasó en la vida y al siguiente parecen enemigos a sueldo. No sueltes información importante, ni hables de tus planes, dinero, relaciones o movimientos personales porque alguien podría usar eso más adelante para perjudicarte o meterte en chismes innecesarios. Y hablando de chismes, prepárate porque te enterarás de una situación bastante fuerte que pondrá a varias personas en evidencia. Tú quédate calladito o calladita, escucha y guarda esa información como carta bajo la manga. Más adelante sabrás perfectamente cuándo usarla y cómo acomodar piezas que hoy todavía no entiendes del todo.
En el amor necesitas bajarle dos rayitas a los celos y a las películas mentales. Si tienes pareja, deja de buscar problemas donde no los hay porque podrías desgastar la relación por pura inseguridad. No todas las personas vienen a lastimarte como lo hicieron en el pasado. Sí, te han roto el corazón, te han traicionado y hasta te dejaron más desconfiado que señora cuidando el monedero en el mercado, pero no puedes vivir esperando la próxima decepción porque terminarás alejando a quien de verdad sí te quiere. Aprende a valorar el tiempo, los detalles y el esfuerzo de esa persona que todavía sigue ahí pese a tus cambios de humor y tus arranques intensos.
Hay recuerdos del pasado que volverán a aparecer. Vas a extrañar personas, momentos y hasta etapas de tu vida donde sentías que todo era más sencillo. Incluso podría reaparecer un ex amor buscando conversación o queriendo revivir lo que ya murió. Piensa bien antes de abrir puertas que te costó muchísimo cerrar. Tú ya avanzaste demasiado como para regresar a donde solo te daban migajas emocionales. No vuelvas a comer recalentado nomás porque se te antojó la nostalgia. Lo que no funcionó antes difícilmente va a funcionar ahora, y menos si las heridas siguen igual de abiertas.
En cuestiones de dinero vienen movimientos interesantes. Podrías recibir un pago pendiente, recuperar algo que dabas por perdido o tener oportunidad de comenzar un proyecto que te dejará mejores ingresos. Eso sí, deja de gastar por ansiedad o por querer impresionar gente. Tú sabes perfectamente que luego se te va el dinero en gustos innecesarios y después andas haciendo cuentas hasta para comprar un chicle.
Tu salud emocional será la que más atención necesite. Traes mucha tensión acumulada, coraje guardado y pensamientos que no te dejan dormir tranquilo. Necesitas soltar, descansar y dejar de cargar culpas que ni tuyas son. No tomes decisiones impulsivas ni explotes a la primera provocación porque podrías arrepentirte muchísimo. El veneno que cargas en la lengua puede destruir relaciones importantes si no aprendes a controlarlo.
Esta etapa viene a enseñarte que no siempre gana quien más grita o quien más controla, sino quien sabe elegir sus batallas. Y tú, Escorpión, ya estás entrando en un momento de tu vida donde por fin entenderás que la paz vale más que cualquier venganza. Aprende a cuidar tu energía y deja de darle tanta importancia a gente que ni siquiera merece sentarse en tu mesa.
PISCIS
Desde el 27 de mayo hasta el 5 de junio se te abren puertas muy importantes en cuestiones de trámites, firmas, documentos, pagos pendientes o asuntos legales que traías arrastrando desde hace tiempo. Todo lo que hagas en esos días tendrá muy buena energía, pero tampoco quieras hacer las cosas al aventón porque luego andas dejando todo para última hora y terminas estresado o estresada como si el mundo se fuera acabar. Organízate bien porque viene una racha bastante positiva para acomodar tu vida y resolver pendientes que ya te traían con el Jesús en la boca.
Una persona muy cercana comenzará a fallarte y eso sí te va a doler más de lo que aparentas. Puede tratarse de amistad, familia o alguien con quien habías hecho planes importantes. Promesas rotas, cambios de última hora y actitudes medio indiferentes te harán abrir los ojos y darte cuenta de que no todos tienen el mismo corazón que tú. Pero mira, ya deja de desgastarte reclamando o rogando atención donde claramente ya no la hay. La gente muestra lo que siente con acciones, no con palabras bonitas. Aprende a aceptar cuando alguien ya no quiere estar igual de presente y deja de cargar culpas que ni tuyas son.
Traes mucha presión encima por cuestiones laborales y económicas. Te clavas demasiado en el trabajo y se te olvida vivir. Entiende algo: el trabajo jamás termina, pero el tiempo con tu familia, tus amistades o contigo mismo no vuelve. Has estado tan preocupado por cumplir y resolver pendientes que descuidaste momentos importantes con gente que sí vale la pena. Baja tantito el ritmo y date permiso de descansar porque traes un cansancio emocional que ni durmiendo se te quita.
Si actualmente tienes trabajo, prepárate porque viene oportunidad de cambio de puesto, aumento o incluso un nuevo empleo mucho mejor pagado. Al principio te dará miedo salir de lo conocido, pero la vida no te va a mover de lugar nomás por molestar, sino porque ya es momento de crecer. Eso sí, no le cuentes tus planes a medio mundo porque traes alrededor personas bien envidiosas que nomás andan viendo cómo echarte sal o hacerte quedar mal.
En cuestiones de amor, si vienes arrastrando heridas, decepciones o corazones rotos, la vida poco a poco comenzará a acomodarte las piezas. Viene alguien que podría cambiar completamente tu manera de amar y de ver las relaciones. Una persona más madura, más estable y con mejores intenciones llegará cuando menos lo esperes. Pero para que eso pase primero tienes que dejar de idealizar gente que ni hizo esfuerzo por quedarse contigo. Ya no ruegues amor, atención ni migajas emocionales. Tú mereces reciprocidad, no limosnas sentimentales.
También necesitas dejar de exigir más de lo que tú mismo puedes ofrecer. Luego quieres pareja perfecta, atención completa, fidelidad absoluta y compromiso eterno, pero ni tú sabes a veces qué quieres. Antes de pedir, aprende a dar. Antes de reclamar, revisa si también estás cumpliendo. Porque si sigues poniendo estándares imposibles, se te va a ir el tren mientras tú sigues esperando cuentos de hadas.
No te metas en problemas ajenos ni quieras salvar a todo mundo. Tú no eres psicólogo, ni santo milagroso, ni salvador de relaciones rotas. Primero arregla tu vida antes de andar resolviendo la de otros. Además, vienen chismes y situaciones donde si metes tu cuchara podrías terminar embarrado o embarrada sin deberla ni temerla.
Y aguas con las relaciones prohibidas o los amores a escondidas porque la luna te traerá con las hormonas bien alborotadas y podrías terminar entregándote a alguien que nomás quería pasar el rato. No confundas calentura con amor porque después acabas llorando mientras la otra persona anda feliz como si nada. Ponte más vivo o viva, valórate y deja de regalar tu energía a cualquiera que te diga dos palabras bonitas. Este 2026 viene a enseñarte que el amor verdadero no se mendiga ni se persigue: simplemente llega y se queda.
ACUARIO
Las conversaciones pendientes y problemas que quedaron en el aire comenzarán a resolverse este 26 de mayo del 2026. Por fin ciertas personas mostrarán su verdadera cara y entenderás muchas situaciones que antes no tenían sentido. Habrá aclaraciones importantes, pero también momentos incómodos donde tendrás que decidir si continúas cargando relaciones desgastadas o de plano mandas todo a la fregada y sigues tu camino. Y la verdad, ya te hacía falta dejar de cargar gente que solo te quita energía.
Viene un viaje o salida próxima que podría darte mucha emoción, pero también traer algunos gastos inesperados o pérdidas de dinero. Cuida bien cartera, documentos y pertenencias porque andarás algo distraído o distraída. No gastes a lo tonto queriendo aparentar o quedar bien con otros porque luego terminas sufriendo toda la quincena por andar de espléndido. Aprende administrar mejor porque aunque se ve mejoría económica, el dinero también se puede ir rapidísimo si no te organizas.
La vida te ha vuelto una persona mucho más fuerte y desconfiada. Ya no eres aquel o aquella que permitía que cualquiera le pasara por encima. Ahora respondes, te defiendes y hasta pareces más frío o fría, pero eso ha sido consecuencia de tantas decepciones que te aventaron encima. El problema es que a veces lastimas gente buena por miedo a que te vuelvan hacer daño. No todos vienen a destruirte, pero tampoco todos merecen entrar a tu vida. Aprende distinguir.
Hay una salida o reunión con amistades que probablemente se cancele porque nunca logran ponerse de acuerdo. Tú ya ni hagas corajes, mejor acostúmbrate a depender menos de otros para hacer tus planes. Si quieres viajar, salir o darte un gusto, hazlo aunque sea solo o sola. Y si organizas algo para playa o montaña, no invites personas irresponsables porque terminarán cancelando a última hora o haciéndote pasar corajes innecesarios.
En cuestiones amorosas se vienen momentos delicados. Si tienes pareja podrían surgir discusiones fuertes por celos, malos entendidos o chismes que llegarán a tus oídos. No hagas tormentas por comentarios de gente metiche que disfruta ver relaciones destruidas. Antes de explotar investiga bien porque podrías terminar dañando algo importante nomás por actuar desde el enojo. También tú bájale tantito a los celos injustificados porque luego haces unas películas mentales dignas de serie de suspenso.
Existe posibilidad de que busques a alguien de tu pasado o que esa persona vuelva aparecer. Y sí, quizá todavía exista cariño o nostalgia, pero pregúntate algo antes de regresar: ¿de verdad cambió la situación o solo extrañas la costumbre? Porque luego vuelves donde mismo y terminas sufriendo exactamente igual. No tropieces otra vez con la misma piedra solo porque la piedra ahora trae perfume nuevo.
Una amistad cercana siente algo muy fuerte por ti y aunque has notado ciertas señales, te haces como que no entiendes. Abre bien los ojos porque ahí podría existir una oportunidad bastante bonita para tu corazón. A veces buscas amor tan lejos que no ves que alguien ya lleva tiempo esperando tantita atención de tu parte.
En el trabajo debes tener muchísimo cuidado con confiar demasiado. Hay personas que se hacen pasar por amigos o compañeros leales, pero por detrás podrían traicionarte o incluso querer quedarse con ideas, proyectos o méritos tuyos. Sé más reservado con tus planes y movimientos. Tú trabaja en silencio y deja que los resultados hablen por ti.
Tu energía comenzará a renovarse y poco a poco dejarás atrás pensamientos negativos que venías cargando. Ya no te tomes todo tan personal. Aprende a disfrutar más, a salir, reírte y dejar de pensar que todo mundo está en tu contra. La vida te quiere enseñar algo muy importante este año: quien vive atrapado en el pasado jamás disfruta las oportunidades del presente. Así que ponte las pilas, Acuario, porque todavía te falta muchísimo por vivir y por conquistar.
CAPRICORNIO
Te vienen movimientos bastante buenos en el área del dinero este cierre de mayo del 2026, pero tampoco te emociones gastando como si fueras millonario o millonaria porque así como entra el dinero, también se puede ir rapidísimo si no aprendes administrarte. Hay oportunidades importantes relacionadas con trabajo, negocios o proyectos personales que podrían dejarte mejores ganancias, aunque también vienen momentos de tensión laboral donde sentirás que las cosas no avanzan al ritmo que quieres. No te desesperes ni tires la toalla a la primera porque muchas veces tu peor enemigo eres tú mismo cuando te llenas de pensamientos negativos y empiezas a creer que no puedes.
Una persona de piel clara llegará a tu vida o tomará más fuerza en ella. Esta persona traerá cambios importantes en tu manera de pensar, sentir y hasta de actuar. Puede ser alguien con quien nazca una conexión fuerte o alguien que te hará abrir los ojos sobre muchas situaciones que venías ignorando. No te cierres ni pongas barreras desde el principio nomás porque te han fallado antes. Ya entendiste que la vida no se trata de vivir desconfiando de todos, sino de aprender a identificar quién sí merece entrar y quién no.
Cuídate muchísimo de golpes, caídas o accidentes porque andarás muy distraído o distraída. Baja la velocidad, fíjate por dónde caminas y deja de querer hacer veinte cosas al mismo tiempo porque luego terminas toda madreada o madreado y ni sabes cómo pasó. También necesitas poner atención en tu cuerpo porque has estado descuidando mucho tu salud. Si has subido de peso deja de lamentarte frente al espejo y ponte hacer algo. Tú sabes perfectamente lo que necesitas cambiar, pero luego quieres resultados mientras sigues tragando antojos y aplastado viendo el celular. Nadie va hacer el trabajo por ti. Ponte las pilas con ejercicio, alimentación y descanso porque este año todavía puedes lograr el cambio físico que tanto deseas.
En el amor traes una energía rara, porque por un lado quieres estabilidad y cariño sincero, pero por otro sigues cargando heridas y vacíos emocionales que esperas que alguien más venga arreglarte. Y no, mi cielo, así no funciona esto. Primero necesitas aprender amarte tú, valorarte y dejar de conformarte con migajas emocionales. Cuando realmente entiendas lo que vales, dejarás de aceptar personas a medias o relaciones donde solo tú haces todo el esfuerzo.
Tu carácter también va cambiar muchísimo en estos días. Estás entrando en una etapa donde ya no vas aguantar tonterías ni gente aprovechada. Y qué bueno, porque durante mucho tiempo permitiste que otros decidieran por ti o se aprovecharan de tu nobleza. Aprende a decir “no” sin sentir culpa. No tienes obligación de quedar bien con todo mundo ni de cargar problemas ajenos. Primero estás tú, después tú y al final también tú. El día que entiendas eso, tu vida empezará acomodarse muchísimo mejor.
Habrá cambios de planes de último momento que podrían sacarte de quicio, pero al final terminarán beneficiándote más de lo que imaginas. No te aferres tanto a que todo salga exactamente como lo planeaste porque la vida tiene maneras muy raras de acomodar las cosas a tu favor. A veces lo que parece retraso realmente es protección.
También vienen personas muy envidiosas queriendo hablar mal de ti o inventar cosas para desprestigiarte. Tú ignora comentarios negativos y no rebajes tu nivel contestando chismes baratos. La gente habla cuando no puede alcanzar lo que tú has logrado. Sigue trabajando en silencio y deja que tus resultados les ardan más que cualquier respuesta.
Eso sí, cuida muchísimo tu manera de hablar porque cuando te enojas puedes decir cosas muy hirientes. Tu lengua trae filo y aunque muchas veces dices verdades, no siempre es necesario destruir a quien amas solo por sacar coraje acumulado. Aprende medir tus palabras porque hay heridas que ni el tiempo logra borrar.
Esta mitad del año viene con oportunidades enormes para crecer, madurar y cambiar tu destino. No aflojes ni te distraigas con gente mediocre. Tú naciste para lograr cosas grandes, pero necesitas confiar más en ti y dejar de sabotearte cada vez que algo empieza salir bien.
SAGITARIO
Tus sueños van a traer mensajes muy importantes en estos días, así que deja de hacerte el loco o la loca cuando despiertes recordando cosas raras porque muchas señales llegarán mientras duermes. Este 26 de mayo del 2026 tu intuición estará más fuerte que nunca y podrías descubrir verdades que no habías querido aceptar. Personas falsas, situaciones escondidas y hasta traiciones comenzarán a mostrarse poco a poco. Hazle caso a lo que sientes porque rara vez te equivocas cuando algo no te da buena espina.
Vienen reencuentros con personas de tu pasado y eso te moverá muchísimo las emociones. Habrá nostalgia, recuerdos bonitos y también uno que otro coraje guardado que todavía no terminas de sanar. Podrías encontrarte con una vieja amistad, un ex amor o alguien que marcó una etapa importante de tu vida. Lo bueno es que ahora ya no eres la misma persona ingenua de antes. Has aprendido a golpes y eso te ayudará a ver las cosas con más claridad.
Es momento de que aterrices tus sueños y dejes de esperar que las oportunidades lleguen solas tocándote la puerta. Tú tienes talento, carisma y capacidad para lograr lo que quieras, pero a veces te gana la flojera, la indecisión o las ganas de dejar todo para después. Recuerda algo: lo único que cae del cielo es la lluvia. Si quieres cambios reales tendrás que moverte, esforzarte y dejar de conformarte con menos de lo que mereces.
Tu manera de ver a las personas comenzará a cambiar muchísimo. Ya no te vas a tragar cuentos ni palabras adornadas. Empezarás a notar quién sí está contigo de corazón y quién solamente aparece cuando necesita algo. Y aunque eso podría decepcionarte un poco, también será liberador porque dejarás de invertir tiempo y energía en gente que no vale la pena.
En el amor vienen movimientos fuertes. Si tienes pareja podrían presentarse discusiones por celos, malos entendidos o reclamos que ya vienen arrastrando desde hace tiempo. Tú también bájale tantito a las exageraciones porque luego haces tormentas enormes por cosas pequeñas. Hay una sensación de distancia emocional con tu pareja y eso te hará cuestionarte si de verdad la relación sigue avanzando o nomás están juntos por costumbre. Olvidos de fechas importantes, falta de atención y cambios de actitud podrían ponerte de muy mal humor.
Y aquí va la verdad incómoda: si sientes que estás dando más de lo que recibes, si ya no hay emoción, respeto ni ganas de construir juntos, entonces quizá sea momento de aceptar que algo ya se desgastó. No tengas miedo de soltar lo que ya no funciona. A veces aferrarse por miedo a la soledad solo retrasa lo inevitable.
Si estás soltero o soltera, deja de andar triste por relaciones fallidas porque esta etapa viene perfecta para disfrutar tu libertad. Tienes todo para salir, conocer personas, coquetear, divertirte y darte vuelo sin tener que andar dando explicaciones. Además, hay alguien que te trae ganas desde hace tiempo y aunque todavía no se anima del todo, poco a poco comenzará acercarse más.
En cuestiones económicas debes tener cuidado con gastos innecesarios porque luego se te antoja todo y terminas quedándote corto para cosas realmente importantes. Aprende ahorrar y pensar más a futuro porque vienen oportunidades muy buenas para invertir en algo relacionado con negocio, viajes o cambios personales.
También cuida mucho tu carácter porque andarás algo explosivo o explosiva. Cualquier comentario fuera de lugar podría hacerte reaccionar de manera exagerada. Respira, piensa y luego habla. No todo merece tu energía ni todas las personas merecen una explicación.
La vida viene a enseñarte algo muy importante este año: quien no arriesga no gana. Así que deja el miedo guardado, ponte las pilas y ve por todo eso que has estado posponiendo. Porque cuando tú decides avanzar, no hay quien te detenga.
ARIES
Si estás soltero o soltera prepárate porque en los próximos días llegará una persona que te va a mover el tapete más de lo que imaginas. No será alguien común ni alguien que llegue nomás a pasar el rato; esta persona traerá una energía distinta que cambiará mucho tu manera de ver el amor, las relaciones y hasta la vida misma. Tú que ya estabas medio decepcionado o decepcionada de tanta gente falsa, comenzarás a recuperar la fe en que todavía existen personas sinceras. Eso sí, tampoco entregues el corazón en bandeja de plata a la primera sonrisa bonita porque luego te emocionas más rápido que señora viendo ofertas en el mercado.
Se viene reunión, fiesta o salida con amistades donde te la pasarás bastante bien, pero bájale tantito al alcohol porque cuando agarras confianza aflojas más la lengua que cinturón después de los tacos y podrías terminar diciendo secretos, indirectas o verdades que no te convienen. Habrá gente muy sensible alrededor y cualquier comentario fuera de lugar puede convertirse en pleito, chisme o malos entendidos. Tú diviértete, ríe y disfruta, pero aprende a medir tus palabras porque después ni cómo arreglar el cochinero.
Comenzarás a planear un viaje que te llenará muchísimo de emoción. Hay posibilidades de que sea con alguien que te interesa bastante o con quien ya traes un jueguito de coqueteo medio intenso. Ese viaje podría unirlos más o hacerte darte cuenta de cosas que no habías querido aceptar. Así que deja de pensar tanto y atrévete a vivir. Muchas veces te da miedo arriesgar por temor a perder, pero se te olvida algo muy importante: no puedes perder algo que todavía ni has intentado ganar.
La vida te pondrá pruebas importantes en estos días y aunque al principio sentirás que todo se complica, al final entenderás que cada problema viene a enseñarte algo. Vas a madurar muchísimo este cierre de mayo del 2026 y comenzarás a valorar más a las personas que de verdad han estado contigo en las buenas, malas y peores. Sobre todo dentro de tu familia habrá situaciones que te harán abrir los ojos y darte cuenta quién sí mueve cielo, mar y tierra por ti y quién solamente aparece cuando necesita algo.
Viene una amistad de piel clara que te enseñará grandes lecciones. Puede convertirse en alguien muy importante para tu crecimiento emocional o incluso laboral. Escucha consejos, pero tampoco dejes que otros decidan por ti. Tú tienes la fuerza suficiente para salir adelante, solo necesitas confiar más en tu intuición y dejar de sabotearte cada vez que algo bueno empieza aparecer.
Cuida muchísimo tu salud porque andarás algo vulnerable a infecciones, alergias o malestares relacionados con defensas bajas. Deja de desvelarte tanto, toma más agua y bájale a excesos porque tu cuerpo ya no aguanta igual que antes. También cuida mucho tu energía porque traes demasiado estrés acumulado y eso podría reflejarse en dolores de cabeza, cansancio o cambios de humor muy fuertes.
En el amor vienen aventuras de una noche y tentaciones bastante peligrosas. Tú sabes perfectamente cuándo algo solo será calentura y cuándo puede complicarte la vida, así que no te hagas el inocente. Si decides entrarle al juego luego no andes llorando porque terminaste sintiendo de más. Y si tienes pareja, evita situaciones dudosas porque podrían descubrirte o malinterpretar algo y se hará un escándalo innecesario.
También se aproxima noticia de embarazo o separación en alguien cercano y eso causará mucho movimiento entre amistades o familia. Chismes van y vienen, pero tú no te metas más de la cuenta porque terminarás embarrado en problemas ajenos.
Iniciando junio se abren puertas muy importantes para ti: nuevos trabajos, nuevas amistades y oportunidades que te harán salir de la rutina donde estabas atorado o atorada. Aprovecha esta etapa porque será clave para tu crecimiento. Y algo bien importante: no te alejes de la gente que siempre ha estado contigo. Muchas veces das por hecho el cariño de quienes más te aman y cuando reaccionas ya es demasiado tarde. Aprende agradecer y cuidar a quienes sí han permanecido a tu lado cuando todos los demás se fueron.
TAURO
Se vienen cambios muy fuertes en el área económica y por fin empezarás a ver movimiento en cuestiones de dinero, negocios o inversiones que te traerán bastante beneficio. Eso sí, no quieras correr antes de caminar porque aunque las oportunidades estarán muy buenas, también podrías cometer errores por desesperarte o por confiar en personas equivocadas. Tú tienes visión para hacer dinero, pero a veces el orgullo o la terquedad te hacen tomar decisiones apresuradas. Piensa bien antes de firmar, invertir o prestar dinero porque no todo lo que brilla es oro.
Tu manera de ver la vida está cambiando muchísimo y eso se debe a todo lo que has vivido en los últimos años. Ya no eres la misma persona ingenua que creía todo lo que le decían. Ahora te importan más los hechos que las palabras y qué bueno, porque mucha gente te prometió cielo, mar y tierra mientras te dejaban cargando problemas solo o sola. Esta nueva versión tuya viene más fuerte, más inteligente y menos tolerante con las mentiras.
Amores del pasado volverán aparecer como si olieran que ya estás más estable emocionalmente. Una persona regresará queriendo revivir algo contigo y aunque al principio te moverá recuerdos bonitos, no te emociones demasiado porque podría tratarse solamente de alguien que extraña la comodidad que tú dabas. No confundas nostalgia con amor verdadero. Hay personas que regresan no porque hayan cambiado, sino porque no encontraron algo mejor. Así que abre bien los ojos y no vuelvas a caer en juegos donde ya sabes perfectamente cómo termina la historia.
En cuestiones laborales vienen opciones bastante importantes. Cambios de trabajo, propuestas o movimientos inesperados comenzarán aparecer y aunque una parte de ti quiere irse por lo seguro, otra necesita arriesgarse para crecer. Escucha tu intuición porque ella te dirá cuál camino te conviene más. Y recuerda algo: si no existe admiración dentro de una relación o proyecto, tarde o temprano todo se convierte en costumbre.
Cuida muchísimo lo que sale de tu boca porque andarás diciendo verdades sin filtro y podrías lastimar a personas importantes para ti. Tú tienes una lengua bastante pesada cuando te enojas y aunque muchas veces dices las cosas por impulso, no todos soportan tu sinceridad brutal. Aprende a respirar antes de hablar porque después terminas arrepintiéndote.
Tu estrés y ansiedad también están pasando factura. Traes la mente llena de pendientes, preocupaciones y pensamientos que no te dejan descansar bien. Hay noches en las que aunque tengas sueño, tu cabeza sigue trabajando como si trajera motor prendido. Necesitas relajarte más, dormir mejor y dejar de tomarte todo tan a pecho. No todo el mundo está en tu contra, aunque a veces así lo sientas.
Se ven viajes, salidas y oportunidades para conocer lugares nuevos que te ayudarán muchísimo a despejarte. También podría aparecer oportunidad de negocio fuera de tu ciudad o con personas de otros lugares. Aprovecha porque será algo bastante positivo para tu crecimiento económico.
Y hablando del cuerpo, ya ponte las pilas porque últimamente te has descuidado bastante. Tú sabes perfectamente qué hábitos necesitas cambiar, pero luego te gana la flojera o el “empiezo el lunes”. Si quieres sentirte mejor física y emocionalmente necesitas hacer cambios reales y dejar las excusas guardadas.
La vida volverá a ponerte en una situación complicada, pero lejos de destruirte te ayudará a madurar y darte cuenta de lo fuerte que realmente eres. A veces reniegas de los problemas sin entender que gracias a ellos has aprendido a no depender de nadie.
Este 2026 viene a enseñarte que las personas no son eternas y que debes valorar más a quienes siguen contigo pese a tus cambios de humor, tu carácter fuerte y tus silencios raros. Porque cuando menos lo esperes, podrías extrañar muchísimo a alguien que hoy tienes muy cerca y no estás sabiendo apreciar.
GÉMINIS
Aguas porque este cierre de mayo del 2026 andarás más distraído o distraída de lo normal y eso podría ocasionarte pérdidas, robos o hasta andar dejando olvidadas cosas importantes. Cuida cartera, celular, documentos y hasta las llaves porque traes la cabeza en otro mundo y la gente aprovechada anda más viva que nunca. Sobre todo al salir al trabajo, escuela o en lugares muy concurridos, ponte más abusado o abusada y deja de confiarte tanto. No es momento de andar en la lela porque cualquier descuido podría costarte dinero y bastantes corajes.
En cuestiones del amor llegó la hora de poner las cartas sobre la mesa. Si estás saliendo con alguien necesitas dejar claras tus intenciones porque luego das señales confusas y terminas enredando sentimientos. Tú sabes perfectamente cómo enamorar con palabras, detalles y atención, pero también tienes la mala costumbre de emocionarte rápido y después querer salir corriendo cuando las cosas se ponen serias. Ya madura tantito y aprende a decir qué quieres y qué no quieres desde el principio para evitar malos entendidos.
Traes la cabeza hecha un desmadre emocional y mental. Piensas demasiado, dudas de todo y cambias de opinión más rápido que clima en cerro. Eso te está llevando a cometer errores que después lamentas. Necesitas ordenar prioridades, dejar de querer resolverle la vida a todos y enfocarte más en ti. Porque mientras tú sigues preocupado por medio mundo, tus propios sueños y metas siguen esperando sentados. Ponte las pilas porque el tiempo no regresa.
También vienen cambios fuertes en tus sentimientos. Hay relaciones donde comenzarás a darte cuenta que ya no existe amor, sino costumbre, apego o simple agradecimiento. Y aunque eso puede doler, también será liberador porque dejarás de fingir emociones que ya no sientes. No tengas miedo de aceptar cuando algo ya no funciona. A veces uno se aferra por miedo a empezar de nuevo y termina viviendo algo que ya ni disfruta.
La vida ya te dio varias lecciones y si sigues tropezando con la misma piedra será porque de plano te gusta sufrir. Aprende de tus errores y deja de repetir patrones que sabes perfectamente cómo terminan. Hay personas, situaciones y decisiones que ya demostraron no convenirte. No vuelvas donde te rompieron solo porque te hablaron bonito otra vez.
En cuestiones económicas vienen cambios de último momento que podrían sacarte bastante de onda. Un gasto inesperado, cancelación o problema relacionado con dinero podría aparecer y hacerte reorganizar planes. También ten muchísimo cuidado con inversiones o negocios con personas que acabas de conocer porque podrían venderte humo o prometerte cosas que jamás van a cumplir. No firmes, prestes ni metas dinero donde no tengas seguridad absoluta.
Aun así, también necesitas aprender a confiar un poco más en la gente nueva que llega a tu vida. No todos vienen a traicionarte como personas del pasado. Has cargado tantas decepciones encima que ahora dudas hasta de quien sí tiene buenas intenciones contigo. Baja la guardia poquito, pero sin perder la inteligencia.
Cuida mucho golpes, caídas o accidentes porque andarás algo torpe y distraído. Sobre todo piernas, brazos y espalda podrían resentir algún movimiento mal hecho. También bájale tantito al estrés porque ya traes demasiada presión acumulada y eso está afectando tu humor, sueño y energía.
Un viaje podría cancelarse o no salir como esperabas debido a problemas económicos o porque amistades te quedarán mal. Y aunque al principio te dará muchísimo coraje, después entenderás que las cosas pasan por algo. A veces los planes que se caen solo están evitando problemas más grandes.
En junio comenzarás a ver cambios importantes en tu vida. Nuevas oportunidades laborales, amistades diferentes y hasta una nueva manera de pensar comenzarán a acomodar tu camino. Lo importante será que esta vez no te autosabotees por miedo al fracaso. Porque tú tienes talento, carisma y capacidad para lograr muchísimo más de lo que imaginas, pero necesitas dejar de dispersarte tanto y enfocarte realmente en lo que quieres construir.
CÁNCER
Ya deja de posponer tus sueños como si tuvieras la vida comprada en abonos, porque este 26 de mayo del 2026 viene a sacudirte para que entiendas que las oportunidades no esperan eternamente. Tienes metas, ideas y proyectos bastante buenos, pero luego te gana el miedo, la inseguridad o las opiniones de gente que ni siquiera ha logrado algo importante en su propia vida. Ponte las pilas y empieza actuar porque si sigues dejando todo para “después”, lo único que llegará será el arrepentimiento.
Tu estado de ánimo ha estado más cambiante que novela de las nueve y eso te está afectando muchísimo. Hay días en los que amaneces motivado o motivada queriéndote comer el mundo y otros donde no quieres ni levantarte de la cama. Necesitas trabajar más en tu estabilidad emocional porque muchas veces eres tú quien sabotea sus propios sueños por pensamientos negativos o inseguridades que ni siquiera tienen fundamento.
La vida comenzará a recompensarte poco a poco por todo lo que has luchado. Cosas que en algún momento pediste y parecían imposibles empezarán a acomodarse a tu favor. Pero tampoco quieras que todo caiga del cielo mientras tú sigues dudando de tus capacidades. Las oportunidades están ahí, pero necesitas tomarlas sin tanto miedo. Porque luego dejas pasar cosas buenas por pensar demasiado en lo malo que podría pasar.
Si tienes pareja, cuidado con los celos y las inseguridades porque podrías terminar provocando problemas donde ni existían. Tú amas bonito, intenso y de verdad, pero cuando te entra la desconfianza haces unas películas mentales dignas de premio. No todas las personas vienen a lastimarte como lo hicieron antes. Aprende a vivir el presente y deja de castigar a quien no tiene culpa de heridas viejas.
También deja de querer cambiar tu esencia para agradarle a gente que jamás estará conforme contigo. Si no les gusta cómo eres, muy su problema. Tú no naciste para andar mendigando aceptación. Has pasado demasiadas cosas como para seguir permitiendo que comentarios tontos afecten tu paz mental. Y sí, habrá personas que buscarán hacerte sentir menos o apagarte el brillo porque les incomoda verte avanzar, pero no les des el gusto de verte caer.
Se aproximan noticias del extranjero o relacionadas con familiares lejanos que podrían preocuparte un poco. Mantén la calma y no saques conclusiones antes de tiempo porque muchas veces te adelantas al drama y terminas sufriendo doble. Trata de mantenerte más unido o unida a tu familia porque habrá situaciones donde necesitarán apoyarse mutuamente.
Tienes todo para construir una vida bastante estable y exitosa, pero necesitas dejar de escuchar tanto las opiniones ajenas. Mucha gente que te critica ni siquiera tiene la valentía de luchar por sus propios sueños. Tú sigue trabajando en silencio y deja que los resultados hablen por ti.
En cuestiones económicas vienen mejoras poco a poco, pero debes aprender administrar mejor porque luego gastas mucho en cosas emocionales o por querer sentirte mejor momentáneamente. También podrías recibir oportunidad de viaje, cambio laboral o proyecto nuevo que te ayudará muchísimo a crecer.
En el amor y en la vida ya no te quedes con ganas de nada. Sal, disfruta, ríe, enamórate, arréglate y deja de vivir pensando tanto en el “qué dirán”. La vida pasa rapidísimo y tú has desperdiciado demasiado tiempo tratando de aparentar algo que ni eres. Ya deja esa máscara guardada y muestra tu verdadera esencia, porque quien de verdad te quiera lo hará por lo que eres y no por lo que finges ser.
Este año viene a enseñarte que el amor propio no se trata de palabras bonitas, sino de aprender a elegirte incluso cuando otros no sepan valorarte. Y tú, Cáncer, ya estás entrando en esa etapa donde por fin comenzarás a darte el lugar que siempre mereciste.