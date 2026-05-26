Horóscopo de hoy para Capricornio del 26 mayo de 2026

Algunos miembros de tu familia podrían eludir responsabilidades o actuar con evasión. Si te corresponde decidir, será fundamental exigir compromiso y poner límites al victimismo. Confía en tu juicio, basado en la experiencia, y no permitas que los lamentos debiliten tu autoridad.

Horóscopo de amor para Capricornio Las personas que quieres, consideran que eres una persona sensata, ocasionalmente todos sufrimos una variedad de diferentes estados emocionales. Si te sientes con el espíritu bajo, encuentra un lugar tranquilo y busca la causa de este sentimiento. Si te sientes eufórico comparte el sentimiento con una persona que quieras, crea una experiencia maravillosa para los dos.

Horóscopo de dinero para Capricornio Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.