Horóscopo de hoy para Capricornio del 26 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 26 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Algunos miembros de tu familia podrían eludir responsabilidades o actuar con evasión. Si te corresponde decidir, será fundamental exigir compromiso y poner límites al victimismo. Confía en tu juicio, basado en la experiencia, y no permitas que los lamentos debiliten tu autoridad.
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Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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