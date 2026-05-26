Nicolás Larcamón, el DT que despidió Cruz Azul antes de ser campeón, dirigirá en España

Horas después de la consagración de Cruz Azul en la Liga MX, el nombre de Nicolás Larcamón volvió a tomar fuerza en el futbol internacional. El entrenador argentino fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico del Sporting de Gijón, club que compite en LaLiga Hypermotion, la Segunda División de España.

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El estratega sudamericano iniciará así su primera experiencia en el futbol europeo, luego de una trayectoria que lo llevó por distintos clubes de Sudamérica y México, donde logró consolidarse como uno de los técnicos más reconocidos de los últimos años.

🇦🇷 🤝🏻 Nicolás Larcamón.



𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟲/𝟮𝟳. pic.twitter.com/M6IXcLLhF9 — Real Sporting (@RealSporting) May 25, 2026

Nicolás Larcamón firma contrato con Sporting de Gijón hasta 2027

A través de un comunicado oficial, el Sporting de Gijón confirmó la contratación de Nicolás Larcamón, quien firmó un vínculo hasta junio de 2027, con posibilidad de extenderlo una temporada más dependiendo de objetivos deportivos.

Las negociaciones entre ambas partes se desarrollaron durante las últimas semanas, luego de que Borja Jiménez notificara a la directiva su intención de finalizar anticipadamente el contrato que mantenía con la institución española.

El club asturiano destacó la experiencia internacional del técnico argentino y expresó su confianza en el proyecto que encabezará de cara a la próxima campaña.

El paso de Larcamón por Cruz Azul terminó antes del campeonato

La etapa de Larcamón con Cruz Azul llegó a su fin después de una complicada racha de nueve derrotas consecutivas, situación que provocó su salida antes de concluir la fase regular del torneo.

Tras su salida, Joel Huiqui tomó el control del equipo de manera interina y logró conducir a La Máquina al título de la Liga MX apenas siete partidos después. Sin embargo, gran parte de la base del plantel campeón fue conformada durante el proceso encabezado por el estratega argentino.

La directiva celeste apostó por una renovación profunda bajo la gestión de Larcamón, quien dejó una plantilla competitiva que terminó levantando el campeonato en el cierre de temporada.

Larcamón vivirá su primera experiencia en el futbol europeo

Con 41 años y originario de La Plata, Argentina, Nicolás Larcamón construyó gran parte de su carrera en el futbol latinoamericano antes de dar el salto a Europa.

El técnico dirigió a clubes como Deportivo Anzoátegui en Venezuela, además de los equipos chilenos Deportes Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido. Posteriormente llegó al futbol mexicano para entrenar a Puebla, León, Necaxa y Cruz Azul.

Uno de sus mayores logros llegó en 2023, cuando conquistó la Liga de Campeones de Concacaf con León. Más adelante, también logró disputar la Copa Intercontinental durante su etapa más reciente en Cruz Azul.

Sporting de Gijón apuesta por Larcamón para pelear el ascenso

La llegada de Nicolás Larcamón representa una apuesta importante del Sporting de Gijón, club que buscará regresar a la máxima categoría del futbol español.

La directiva rojiblanca considera que el perfil ofensivo y la capacidad de gestión del entrenador argentino pueden ser claves para competir por el ascenso en LaLiga Hypermotion durante las próximas temporadas.

Con este movimiento, Larcamón se suma a la lista de entrenadores argentinos que han encontrado oportunidades en el futbol europeo tras destacar en la Liga MX y en distintas ligas del continente americano.

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