Paracaidista muere tras colisión en pleno salto en Washington: ¿qué se sabe sobre el accidente?

Un paracaidista murió y otra participante resultó herida luego de que ambos chocaran en el aire durante un salto programado en el estado de Washington, informaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió la tarde del domingo en las instalaciones de Skydive West Plains, en Ritzville, aproximadamente a 55 millas al suroeste de Spokane. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado Adams, los equipos de emergencia respondieron a una “emergencia médica” cerca de las 5:37 p.m., tras recibir reportes de dos paracaidistas lesionados.

Las autoridades identificaron al fallecido como Randy Hubbs, residente del área de Kennewick, en el sureste de Washington. La segunda paracaidista involucrada fue identificada como Nicole Klein, del área de Colville.

Testigos observaron que la víctima quedó inconsciente

Según los investigadores, la colisión ocurrió durante el descenso. Tras el impacto, Hubbs habría quedado incapacitado y perdió el control de su paracaídas.

Miembros del personal y testigos que observaban el salto reportaron que el hombre parecía inconsciente luego de la colisión. Indicaron que su cabeza y brazos quedaron sin movimiento mientras descendía.

Las autoridades señalaron que Hubbs se desvió del área designada para aterrizaje y terminó alejándose hacia una zona al noreste antes de desaparecer detrás de una colina.

Posteriormente, los servicios de emergencia recibieron reportes sobre dos paracaidistas heridos en el área de E. Schoessler Road.

Ambos paracaidistas tenían amplia experiencia

La empresa West Plains Skydiving informó a medios locales que tanto Hubbs como Klein eran paracaidistas experimentados y utilizaban equipo propio al momento del accidente.

Según la compañía, Hubbs había realizado más de 800 saltos, mientras que Klein acumulaba alrededor de 900.

En total, 11 personas participaron en la operación de salto grupal del domingo.

La Oficina del Sheriff del Condado Adams indicó que, según los hallazgos preliminares, las condiciones climáticas no parecen haber contribuido al accidente.

“Ofrecemos nuestras más profundas condolencias a quienes se han visto afectados por este incidente”, expresó la agencia en un comunicado.

La investigación continúa en curso mientras las autoridades intentan determinar las circunstancias exactas que provocaron la colisión fatal.

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