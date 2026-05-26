Thomas Massie prepara su regreso político tras derrota impulsada por Trump en Kentucky

El congresista republicano Thomas Massie ya comenzó a preparar su retorno político rumbo a 2028, apenas días después de perder las primarias republicanas en Kentucky frente a Ed Gallrein, candidato respaldado por el presidente Donald Trump.

Massie confirmó que presentó documentación ante la Comisión Federal Electoral (FEC) para mantener activa una posible candidatura federal.

“Me registré ante la FEC para la contienda por la Cámara de Representantes de 2028”, escribió el legislador en su cuenta de X. Agregó que el registro le permitirá recaudar fondos y continuar con sus actividades políticas mientras decide si buscará nuevamente un cargo federal.

I filed with FEC for the 2028 House race.



This allows me to raise funds to continue my political operations supporting my position as a current office holder and as a potential candidate for federal office.



I haven’t made a final decision about which office to seek, if I run. pic.twitter.com/heHxDnu31o — Thomas Massie for Congress (@MassieforKY) May 25, 2026

La decisión llega después de una de las derrotas internas más significativas para un republicano crítico de Trump. El pasado 19 de mayo, Massie perdió las primarias republicanas del cuarto distrito de Kentucky ante Ed Gallrein, un ex Navy SEAL apoyado directamente por Trump, resultado que fue interpretado como una nueva demostración del control político que el mandatario mantiene dentro del Partido Republicano.

De acuerdo a expertos, la contienda fue observada a nivel nacional porque Massie se había convertido en uno de los opositores republicanos más constantes a varias iniciativas impulsadas por Trump durante su segundo mandato.

El legislador de Kentucky había cuestionado públicamente la política arancelaria del gobierno, el incremento del gasto federal y el paquete fiscal promovido por Trump.

Incluso, Massie mantuvo durante años una postura independiente dentro del Congreso, votando en varias ocasiones contra iniciativas apoyadas por la dirigencia republicana y la Casa Blanca.

The President’s Big Beautiful Bill, the Iran War, and Republican spending bills will create a $2 trillion budget DEFICIT in 2026.



Financing just the new debt costs more than all federal road & bridge projects, and we will be making those new interest payments each year, forever. — Thomas Massie (@RepThomasMassie) May 26, 2026

El republicano ganó notoriedad reciente por impulsar junto al congresista demócrata Ro Khanna iniciativas relacionadas con la divulgación de documentos del caso de Jeffrey Epstein, ese activismo aumentó las tensiones con Trump y sectores alineados con el movimiento MAGA.

Sin embargo, pese a la derrota, Massie dejó claro que no abandonará la política y que continuará activo durante los meses que le restan en el Congreso. “Tengo siete meses más”, declaró tras conocerse el resultado electoral, prometiendo seguir confrontando a Trump desde Washington.

El enfrentamiento entre Trump y Massie se convirtió en uno de los casos más visibles de la disputa interna dentro del Partido Republicano entre el ala tradicional conservadora y el sector dominado por el movimiento MAGA.

Aunque Massie registró formalmente una posible candidatura para la Cámara de Representantes en 2028, distintos medios también han mencionado su nombre como posible aspirante a la gubernatura de Kentucky o incluso como figura del ala libertaria republicana para futuras contiendas nacionales.

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