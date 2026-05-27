Embajador de EE.UU. en México presume resultados contra el narco en la era Trump

Estados Unidos presumió avances en el combate al narcotráfico y al tráfico de fentanilo durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, destacando la cooperación con el gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así lo dio a conocer el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, al detallar que desde el inicio de la actual administración estadounidense se han concretado 96 extradiciones y 92 traslados de criminales mexicanos hacia territorio estadounidense, como parte de la estrategia bilateral contra los cárteles y las redes criminales transnacionales.

Entre los casos destacados mencionó las operaciones contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como posible sucesor dentro de esa organización criminal; así como Samuel Ramírez Jr., uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

En un balance difundido por la Embajada de Estados Unidos, Johnson aseguró que la coordinación entre ambos gobiernos ha permitido “atacar redes criminales completas” mediante acciones contra el tráfico de drogas, armas y personas.

A un año de mi llegada a México como Embajador de los Estados Unidos, quiero destacar algunos de los principales logros alcanzados bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y en coordinación con el gobierno de la presidenta @Claudiashein.

✅ https://t.co/wp3rR5HVe9 pic.twitter.com/SPSCktFN3L — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) May 26, 2026

El diplomático afirmó que, al cierre de 2025, las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos disminuyeron 35%, mientras que las incautaciones de esa droga en la frontera estadounidense cayeron 50%.

Según explicó, esto se debe al aumento de decomisos realizados por autoridades mexicanas antes de que los cargamentos lleguen a territorio estadounidense.

Johnson también sostuvo que el flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos disminuyó más de 95%, además de que México aseguró 65.5 toneladas métricas de narcóticos en operaciones marítimas y desmanteló más de 2,300 laboratorios clandestinos.

En materia de tráfico de armas, el embajador señaló que las incautaciones aumentaron 125% durante el primer año de la administración Trump. Añadió que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) decomisó más de 36,000 armas ilegales, incluidas más de 4,000 destinadas a organizaciones criminales en México.

Sigue leyendo:

– EE.UU. pide a México incrementar los esfuerzos contra el terrorismo y el narcotráfico.

– Embajador de EE.UU. en México celebró la captura de 3 traficantes de armas vinculados al CJNG.