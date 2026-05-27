Gobernadora de Chihuahua acude a la FGR por operativo con agentes de la CIA y rechaza declarar por contar con fuero

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ciudad de México tras ser citada como testigo en la investigación sobre un polémico operativo antidrogas en el que habrían participado agentes estadounidenses, presuntamente vinculados con la CIA, en territorio mexicano.

La mandataria estatal, conocida políticamente como Maru Campos, se presentó acompañada por su abogado, Roberto Gil Zuarth, así como por dirigentes y legisladores del opositor Partido Acción Nacional. Sin embargo, entregó un escrito para rechazar rendir declaración, argumentando que cuenta con inmunidad constitucional debido al cargo que ocupa.

La investigación federal se originó tras un operativo realizado los días 17 y 18 de abril en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde autoridades estatales desmantelaron un presunto narcolaboratorio. Después del despliegue, dos agentes estadounidenses murieron en un accidente vehicular, lo que desató cuestionamientos sobre la posible participación de personal extranjero sin autorización formal del Gobierno federal mexicano.

En el documento entregado a la FGR, Campos sostuvo que el citatorio presentaba inconsistencias legales y aseguró que no comparecía para someterse a ningún acto de investigación personal.

“No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno”, señaló la gobernadora en el escrito difundido por su equipo.

Hoy acudí a la Fiscalía General de la República dando la cara, como siempre lo he hecho.



Hoy vuelvo a levantar la voz ante un acto autoritario que pretende, sin respetar la ley, fabricar un caso en mi contra.



Mientras a una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo? pic.twitter.com/pyj0oq04IO — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 27, 2026

Acusa intento de fabricar un caso

Antes de ingresar a la sede de la fiscalía, Campos lanzó críticas directas contra las autoridades federales y acusó un presunto uso político de las instituciones.

“Se me cita bajo la simulación de ser una testigo, pero con la finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada”, declaró ante medios de comunicación.

La mandataria panista también afirmó que existe un ambiente de “autoritarismo” y sostuvo que las autoridades federales no respetaron la protección constitucional de su cargo. En sus declaraciones, comparó el trato recibido con la actuación del gobierno federal frente a señalamientos de presuntos vínculos entre funcionarios de otros estados y el crimen organizado.

Su abogado, Roberto Gil Zuarth, argumentó que la FGR carece de facultades para obligar a la gobernadora a comparecer mientras mantenga el fuero constitucional. Además, cuestionó la redacción del citatorio, al considerar que mezclaba referencias legales aplicables tanto a testigos como a imputados.

“La inmunidad constitucional sirve precisamente para resistir este tipo de hostigamientos penales en contra de un servidor público”, afirmó el exsenador.

? #AstilleroInforma | El acto que vimos hoy afuera de la FGR fue de gran patetismo político y la confirmación de que Maru Campos es un nuevo cartucho quemado por parte de la oposición: @tesiture



? https://t.co/vgOzYEyTHR pic.twitter.com/EXAfzyxvK3 — Julio Astillero (@julioastillero) May 27, 2026

El caso aumenta tensión política y bilateral

La comparecencia ocurre en medio de un creciente debate en México sobre la participación de agencias estadounidenses en operativos de seguridad dentro del país.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó esta semana que cuatro agentes estadounidenses estuvieron involucrados en el operativo en Chihuahua. Según explicó, dos murieron en el accidente posterior y los otros dos abandonaron México después de que su gobierno solicitó información sobre su presencia.

El caso provocó fricciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, luego de que el gobierno mexicano cuestionara la actuación de los agentes extranjeros y pidiera explicaciones a Washington sobre el operativo.

La FGR mantiene abierta una carpeta de investigación por posibles violaciones a la legislación de seguridad nacional y por el presunto ejercicio indebido del servicio público, debido a la posibilidad de que agentes extranjeros hayan participado en operaciones dentro de México sin autorización oficial de la federación.

Durante la comparecencia de Campos, dirigentes panistas como Ricardo Anaya y Jorge Romero acudieron a respaldarla. Los asistentes portaban distintivos con la frase “Yo con Maru”, en muestra de apoyo político a la gobernadora chihuahuense.

Sigue leyendo: