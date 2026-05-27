Google escucha a sus usuarios y prepara grandes cambios para la app Google Health

Google parece haber tomado nota de las críticas que no tardaron en llegar después de que su nueva aplicación Google Health reemplazara oficialmente a la querida app de Fitbit. El cambio, que se hizo efectivo el 19 de mayo de 2026 para millones de usuarios en todo el mundo, generó una oleada de comentarios negativos que la compañía simplemente no pudo ignorar.

En respuesta a ese aluvión de quejas, Google se ha puesto manos a la obra y ha revelado una hoja de ruta con mejoras concretas que comenzarán a llegar de forma progresiva durante el transcurso de esta misma semana.

La transición de Fitbit a Google Health no fue precisamente un aterrizaje suave. Muchos usuarios se encontraron con una interfaz que, aunque visualmente moderna y más alineada con el ecosistema Android, dejaba fuera funciones esenciales que antes eran parte del día a día. El dashboard “Hoy”, por ejemplo, limitaba la visualización de métricas de salud únicamente a la mitad superior de la pantalla, lo cual resultaba frustrante para quienes querían tener todo su progreso de un solo vistazo. Y eso fue solo el comienzo de las quejas.

Google reconoce los problemas y actúa con rapidez

Lo que más sorprendió a la comunidad no fue tanto que hubiera problemas, sino la velocidad con la que Google reaccionó. La compañía anunció que simplificará el proceso de personalización de los paneles “Hoy” y “Salud”, de modo que los usuarios puedan reorganizar sus métricas favoritas, agregar nuevas o quitar las que no usan, sin tener que navegar por menús complicados. Es un cambio que parece pequeño, pero que hace una diferencia enorme en la experiencia diaria.

Además, Google también está trabajando en corregir uno de los errores más molestos que se reportaron tras el lanzamiento. Las carreras con GPS estaban siendo guardadas incorrectamente como rutinas genéricas de gimnasio, lo que arruinaba el registro de actividades al aire libre para corredores y ciclistas. La compañía prometió un parche para solucionar esto en los próximos días, junto con mejoras en la conectividad con la pulsera para evitar los cortes intermitentes que varios usuarios reportaron.

El registro nutricional también entra en la lista de reparaciones urgentes. Quienes sincronizaban sus comidas desde otras plataformas se topaban con entradas duplicadas que desordenaban su historial alimenticio. Google confirmó que está trabajando para eliminar esas duplicaciones y mejorar la integración con apps de terceros, lo que representa un alivio para los usuarios más meticulosos con su dieta.

Las nuevas funciones que llegan para quedarse

Más allá de reparar lo que ya existía, Google Health está sumando funciones que simplemente no estaban al momento del lanzamiento. Una de las más esperadas es la posibilidad de crear y registrar alimentos personalizados, algo que los usuarios de Fitbit tenían desde hace años y que brilló por su ausencia en el debut de Google Health. Con esta actualización, podrás añadir tus recetas caseras o productos locales que no aparecen en la base de datos general.

También llegarán gráficas por hora para el seguimiento de pasos, lo que permitirá a los usuarios ver con mayor detalle cuándo están siendo más activos durante el día. Y en lo que respecta al sueño, la app incorporará una vista de 24 horas que agrupará tanto el sueño principal como las siestas, ofreciendo una imagen más completa del descanso diario. Esto era algo que Fitbit manejaba bastante bien y que los fanáticos del seguimiento del sueño echaban de menos.

Otro punto que generó bastante polémica fue el coach de inteligencia artificial impulsado por Gemini. Aunque la idea de tener un entrenador personal disponible las 24 horas suena atractiva, muchos usuarios se quejaron de que los mensajes generados por IA en la pestaña “Hoy” eran genéricos, repetitivos o simplemente innecesarios. Google reconoció el problema y anunció que mejorará la calidad de esos mensajes y permitirá silenciar al asistente para que no interrumpa con notificaciones poco relevantes.

La integración con el ecosistema se expande

Uno de los movimientos más interesantes que Google tiene en camino es la integración directa con Apple Health. En los próximos días será posible compartir el historial clínico completo con la plataforma de Apple, lo que representa un paso enorme hacia la portabilidad de datos de salud. Para los usuarios que viven entre dispositivos Android e iOS, o que simplemente quieren tener sus datos accesibles desde distintas plataformas, esto es una noticia muy bienvenida.

Google también confirmó que los cambios llegarán de manera gradual a lo largo de la semana, y que el proceso de mejora no se detiene ahí. La versión definitiva de Google Health, ya disponible tanto en Android como en iOS, sigue siendo una plataforma con mucho potencial, y la compañía tiene claro que ganarse la confianza de los millones de usuarios que venían de Fitbit requiere más que un simple cambio de nombre. Requiere escuchar, y por ahora, Google está demostrando que sí lo está haciendo.

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