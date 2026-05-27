Maestros enfrentan agotamiento por presión laboral y falta de apoyo con IA

El avance acelerado de la inteligencia artificial en las aulas está generando nuevos desafíos para los docentes de todo el país. Una encuesta nacional realizada por Gallup y la Walton Family Foundation reveló que miles de maestros enfrentan agotamiento laboral, expectativas poco realistas y escasa orientación sobre el uso de herramientas de IA en las escuelas.

Según el estudio, seis de cada diez docentes ya utilizan inteligencia artificial en su trabajo diario. Sin embargo, la mayoría afirma que sus escuelas no les han dado instrucciones claras sobre cómo emplearla para tutorías, evaluaciones o desarrollo de materiales educativos.

De acuerdo con el reporte, el 69% de los maestros dijo no haber recibido ninguna guía sobre cómo aplicar IA en tutorías personalizadas. Además, el 58% aseguró no contar con orientación para usar estas herramientas en calificaciones y retroalimentación académica.

El burnout docente sigue creciendo

La investigación también encontró una relación directa entre las exigencias laborales y el desgaste emocional de los profesores.

Entre quienes consideran que las expectativas escolares son poco realistas, el 77% reportó sentirse frecuentemente agotado. En contraste, solo el 21% de quienes perciben objetivos alcanzables experimentan ese nivel de burnout.

“El trabajo docente se ha vuelto más complejo, más rápido de lo que los sistemas educativos han podido adaptarse”, afirmó Stephanie Marken, socia senior de Gallup.

El informe también advierte que muchos maestros sienten que las metas académicas impuestas no corresponden con los recursos disponibles ni con las realidades sociales de sus estudiantes.

Un 45% señaló que las expectativas escolares chocan directamente con las condiciones de vida de los alumnos, especialmente en escuelas de bajos recursos.

Liderazgo escolar marca diferencia

El estudio concluye que la comunicación de los directivos escolares influye de manera decisiva en la satisfacción laboral de los maestros.

Los docentes que calificaron como “excelente” o “muy buena” la comunicación de sus líderes escolares mostraron mayores niveles de compromiso y menor agotamiento emocional.

“Cuando los sistemas escolares brindan herramientas claras y expectativas realistas, los maestros pueden ayudar mejor a sus estudiantes”, señaló Romy Drucker, directora del programa educativo de Walton Family Foundation.

La encuesta fue realizada entre febrero y marzo de 2026 a más de 2 mil maestros de escuelas públicas K-12 y refleja una creciente preocupación sobre la retención de docentes en medio de cambios tecnológicos y presión laboral.

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